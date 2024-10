El impactante look que lució Tini Stoessel para cantar junto a Chris Martin en Saturday Night Live

La previa al show de Coldplay y Tini en Saturday Night Live

Tini Stoessel ha vuelto a ser el centro de atención en las redes sociales tras su reciente actuación en Saturday Night Live junto a Chris Martin , donde interpretó la canción “We Pray”. La artista argentina logró a sus seguidores con un cambio radical de look, cortesía de su estilista de confianza, Zacarías Guedes , y un atuendo que no pasó para nada desapercibido.

Tini no dejó ningún detalle sin revisar para la presentación junto a Cris Martin

El nuevo estilo de Tini incluye un peinado icónico con cabello largo, reflejos rubios y ondas naturales, que complementa su imagen audaz y moderna. En cuanto a su vestuario, optó por un conjunto de denim en diferentes tonos y texturas, destacando un bikini de jean azul con un diseño triangular que sobresale por encima del pantalón, simulando un minishort. Este look se ensambla con un conjunto oversized en negro total, compuesto por una chaqueta de jean y pantalones de tiro bajo con botas acampanadas, confeccionados en una tela con efecto engomado.

Look de Tini para cantar junto a Coldplay

El maquillaje de Tini también fue un elemento clave de su presentación, con un diseño de sombras smokey eye en tonos oscuros, máscara de pestañas negras y un toque de rubor rosado en las mejillas. Un labial nude con tendencia a los marrones adaptado a su estilismo, que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Look de Tini para cantar junto a Coldplay, con una bikini de jean, acaparó las miradas

La publicación de Tini en Instagram, donde compartió su nuevo look, acumuló más de 620 mil “Me gusta” y recibió más de 11 mil comentarios de sus seguidores, quienes no escatimaron en elogios y halagos hacia la artista. Comentarios como “Reina”, “La número 1″ y “Sos demasiado increíble” reflejan el impacto positivo que tuvo su aparición junto a Cris Martin.

Tini deslumbró en <b>Saturday Night Live</b>

Tini Stoessel sorprendió al público al unirse a Coldplay en el escenario del programa estadounidense Saturday Night Live (SNL) . La artista argentina fue invitada por la banda británica para interpretar “We Pray”, una colaboración que lanzaron juntos en agosto. Este evento marcó un hito en la carrera de Tini, quien ha ganado reconocimiento internacional tras giras por Latinoamérica , Estados Unidos y Europa .

La participación de Tini en el recital de Coldplay en Saturday Night Live

La relación entre Tini y Chris Martin , líder de Coldplay, se ha fortalecido desde su primera colaboración en noviembre de 2022, cuando se unieron en el Estadio Monumental de Buenos Aires . En esa ocasión, interpretaron “Let Somebody Go” y “Carne y hueso”, aunque la colaboración no estaba planeada inicialmente. Dos años después, Tini anunció que su primera colaboración oficial con Coldplay estaría disponible en todas las plataformas musicales.

Durante su presentación en SNL, Tini no pudo contener la emoción y rompió en lágrimas al finalizar la interpretación, siendo consolada por Martin con un abrazo. “No puedo parar de llorar de la emoción, no tengo palabras”, expresó la cantante en su cuenta de X, reflejando la importancia de este momento en su carrera.

TINI cantando “We Pray” junto a Coldplay, Burna Boy, Elyanne y Little Simz en Dublín, Irlanda

Chris Martin compartió en el documental Coldplay X Tini , estrenado en Flow, que la idea de colaborar con Tini surgió de una serie de sueños que tuvo mientras estaba en Taiwán. En uno de esos sueños, escuchó una melodía que se convertiría en el final de “We Pray”, y al compartirlo con Tini, ella participó sin dudarlo.

La primera presentación de “We Pray” ocurrió de manera informal en las calles de Dublín , Irlanda, antes de un concierto de Coldplay. Al día siguiente, la canción fue interpretada nuevamente en el Croke Park Dublin , consolidando la colaboración entre los artistas.

Tini Stoessel, conocida por éxitos como “22″ y “Fresa”, ha demostrado su capacidad para conectarse con artistas internacionales y expandir su carrera más allá de las fronteras argentinas. Su participación en el show Saturday Night Live junto a Coldplay es un testimonio de su creciente influencia en la música global.