A meses de su internación, Ernestina Pais reapareció en público: los detalles de su primera salida

Ernestina Pais junto a Charly Ronco (Fotos: Gentileza Charly Ronco)

Entre amigos, tragos y llamativos postres, Charly Ronco celebró su cumpleaños en un encuentro íntimo con sus seres queridos más cercanos. Desde Valeria Mazza a Flavia Palmiero, diversas celebridades brindaron con el PR. Sin embargo, entre las figuras que asistieron se encontraba Ernestina Pais, quien volvió a mostrarse en público a meses de su internación.

Fue justamente en ese ambiente cálido, rodeada de amigos como Alejandro Gravier, Coco Fernández, Virginia Elizalde y Gabriel Corrado, que la conductora eligió reaparecer públicamente. “La vi impecable, súper bien, y de muy buen humor, muy consciente de todo”, fueron las primeras palabras con las que Ronco describió la salud de su amiga en una charla con Teleshow.

Charly Ronco festejó su cumpleaños rodeado de famosos (Foto: Gentileza Charly Ronco)

Ernestina Pais disfrutó del cumpleaños de Charly Ronco

Luego, el PR continuó detallando cómo había visto a su amigo y por qué había elegido este lugar para su festejo: “Ella es muy amiga mía, nos conocemos desde hace 25 años, siempre viene a todos los cumpleaños míos. Ella vino a pasar un buen momento, porque sabía que iba a estar entre amigos, resguardada, sabía quiénes venían a mi cumpleaños. Ella estaba muy bien, muy centrada y muy recuperada. Está consciente de hacía dónde quiere ir, y lo que quiere para su vida. La vi muy bien, de buen humor. Pero sí se resguarda, no está yendo a eventos de prensa”.

El lugar elegido para la celebración fue el local gastronómico que Charly Ronco posee junto a Nicolás Pottery, su marido, ubicado en el barrio de Palermo Hollywood. En las fotos de dicho espacio, que también funciona como taller de cerámica, pueden verse una serie de llamativos postres, tragos y comidas que contrastaban con las tazas y vasijas que decoraban el establecimiento. Por último, el PR comentó: “Ernestina siempre viene a mi cumpleaños, en esta oportunidad la vi espléndida, diva, realmente. Sí era una reaparición en público, pero era un cumpleaños privado”.

En su primera aparición pública tras su internación, Ernestina Pais se mostró con Virginia Elizalde, Charly Ronco, Gabriel Corrado y Coco Fernandez

Charly Ronco junto a Ernestina Pais y Nicolas Pottery en su cumpleaños

Con respecto a la salud de la conductora, fuentes cercanas a Pais relataron que la periodista continúa su recuperación y que aún no está dada de alta. En ese sentido, la institución donde hace el tratamiento no le permite hacer entrevistas o exponerse en los medios. Además, los profesionales le pidieron especialmente a Ernestina que sea moderada en el uso de su celular.

A mediados de marzo de este año, la conductora había sido hospitalizada en medio de un difícil cuadro mental. En febrero pasado, al aire de LAM (América), Pais contó que unos meses atrás había decidido autointernarse y relató cómo fue el arduo proceso de la recuperación. Sin embargo, tiempo después tuvo que ser hospitalizada de urgencia.

Gabriel Corrado, Ernestina Pais, Carolina Baldini y Benito Fernandez

Ernestina Pais, Gabriel Corrado y Carla Vitale en el festejo de Charly Ronco (Fotos: Gentileza Charly Ronco)

Cabe recordar que cuando Ernestina decidió internarse por decisión propia, había dado especificaciones sobre lo que había padecido. “Sufrí mucho por compañeros que se quedaban sin laburo. Vi morir a dos compañeros en un año. Fue mucha tristeza en ese año y dije ‘¿sabés qué? Esta tristeza me la voy a permitir’. Dije ‘voy a juntar todas las tristezas y las que vengo ocultando bajo la alfombra’, relató en el ciclo de Ángel de Brito. “Me aburrí de la terapia, así que me auto interné. Me fui a un lugar donde controlaba el teléfono. Estuve todo enero. Hice todo lo que podía hacer para concentrarme en tratar de ver, visualizar cómo quería vivir. Me ocupé de eso”.

En esa institución, la conductora había logrado encontrar paz. Hizo talleres de pintura, de manualidades, de yoga. “Estaba en una nube de pedos”, aseguró entre risas. “Mis amigos dicen que me interné para no pensar en nada. Me encontré con la Ernestina que siempre fui, pero que en algún momento, por el deber ser, todo el tiempo estaba ocultando mis vulnerabilidades. Loco, sí, soy vulnerable, tengo estos temas. Y no, no es algo para juzgar, es algo para hermanarse, abrazarse e ir para adelante. Y lo súper recomiendo en algún momento para cualquiera”, confesó sobre aquellos días de sanación.