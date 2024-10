Así hablaba Roberto García Moritán de la relación de su madre con Pampita: “Organicé un almuerzo y me rajé”

Roberto García Moritán habla de la relación de su Pampita con su madre

Hasta hace unos días Lucila Fernández Llanos, madre de Roberto García Moritán, se mantenía alejada de los medios hasta que la separación del economista y Pampita consiguió que la mujer prenda el ventilador. “Ella elige el silencio para destruirlo”, lanzó, en A la tarde con dureza mientras sacaba a la luz algunos detalles de la fuerte charla que había tenido con la conductora. El economista en una entrevista con Teleshow en junio de 2022 relató cómo fue el encuentro de su mamá con la conductora cuando recién comenzaban a salir.

“La relación con Caro iba muy rápido. Y de repente, en un tiempo similar, las dos me dijeron que querían conocerse”, aseguró el economista en aquel momento. “Entonces propicié un almuerzo en el que estuve solo un rato y me rajé. A veces hay piezas que deben encajar en el momento y en el lugar correctos. Y ellas midieron eso durante ese encuentro. Finalmente, y desde entonces, se llevaron muy bien. Tienen una comunicación tan asidua que hasta incluso mamá estuvo presionándola para que le diera resultados de El Hotel de los Famosos”, contó con gracia, sobre el reality show la animadora conducía en aquel momento.

En la charla el empresario se abrió sobre cómo es el vínculo con su madre: “Es una mujer tan inteligente que me llena de orgullo”. Allí contó que su mamá es aficionada al Sudoku y “excelente jugadora de Bridge” que le sirve para “la misma capacidad estratégica para entender y resolver la vida”. “Ella sabe jugar la carta en el momento que debe jugarla”.

“Ella siempre generó confianza. Desde muy chico logró que me sintiese lo suficientemente importante como para decir todo eso que quisiera sin ser juzgado”, reveló, mientras destacaba de su madre “la paz interior y la generosidad”. “Sé que su mirada es la única libre de toda especulación”, señaló. “Siempre tendrá verdad eso que diga, por más doloroso que pueda resultar”.

“En definitiva, esa es mamá. Aún cuando no esté cerca, cuando no la vea, sé que está. Pese a cualquier inclemencia o circunstancia. Esa es la sensación”, destacó. “La misma que tenía de chico cuando jugaba en el equipo de fútbol del pueblo suizo en el que vivíamos e íbamos a competir a otras ciudades. En mitad del partido, sin tener la certeza de que estuviese ahí, la buscaba en la tribuna hasta encontrarla”, aseguró, sobre la mujer que el jueves desde una nota con el ciclo de Karina Mazzocco salió a defender a su hijo.

“Me sorprendió la noticia”, dijo Lucila ante la consulta del cronista de América, y contó cómo transitaba su hijo esta situación. “Él no está bien, se están aprovechando. Lógicamente Carolina es muy querida y los periodistas lo único que quieren es destruirlo. ¿Por qué lo condenan?”, se preguntó.

Roberto García Moritán junto a sus padres, Roberto y Lucila, sus hijos Santino y Delfina, y su mujer, Pampita

Fernández Llanos desestimó las versiones de una supuesta infidelidad de parte del exlegislador. “No hay pruebas”, sentenció, y dejó una revelación sobre la ruptura que sorprendió a todos en el piso: “Ella no puso el punto final. Tomen sus propias conclusiones”.

A continuación, se refirió a las versiones acerca de un supuesto llamado a la modelo en medio del escándalo. “No le pedí compasión, le mandé un gran abrazo, un beso y le deseé lo mejor. Que piense en los hijos, porque él tiene dos hijos adolescentes que están sufriendo”. En este punto, el periodista le preguntó si era cierto que la modelo se había dirigido a ella con palabras fuertes. “Es verdad, tengo todo grabado. Yo la quiero pero es muy dura”, señaló respecto a su exnuera y se animó a darle un consejo: “Ella debería darle una mano, y elige el silencio para destruirlo. Debería hablar para que no pase todo esto, me dan pena los chicos”.

Roberto García Moritán y Carolina Pampita Ardohain junto a Lucila Fernández Llanos, la madre de él

Durante la entrevista en la calle, la mujer defendió a su hijo de las acusaciones en su contra. “Es todo mentira lo de la corrupción, que lo prueben. Allanamiento nunca existió”, afirmó. Agregó que “Roberto está muy mal, pobrecito”. Además, desestimó las palabras de María Eugenia Zorzenón, la madre de Camila Velasco, expareja de Moritán, aunque prefirió no nombrarla. “Esa mujer está loca, busca cámara, nunca fue su suegra. La única suegra que tuvo Roberto fue la madre de Milagros Brito”, sentenció, omitiendo a Thania, la madre de Pampita.

Por último, el cronista hizo referencia a que Moritán se enfoca “en lo importante”, minimizando de alguna manera su vínculo con la modelo, y le preguntó por qué creía que su hijo había terminado la relación. “No me hagan decir cosas que no sé”, cerró la mujer, con un gesto elocuente.