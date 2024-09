Así fue la esperada vuelta de Susana Giménez a la televisión: “¿Vieron lo flaca que estoy?”

Así fue la vuelta de Susana Giménez a la televisión: “¿Vieron lo flaca que estoy? Eso es lo primero que quiero que vean”

Susana Giménez volvió a la televisión con su histórico ciclo por Telefe. El programa arrancó pasadas las 22 horas con el sketch que incluyó la participación especial de Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Claudio “El Chiqui” Tapia. Hacia el final, Lionel Messi sorprendió con un saludo especial. “Hola Su. Bueno, no pude estar... yo que tanto te miraba con mi mamá cuando era chiquito. Me alegro mucho de que hayan participado los chicos y que la hayan pasado bien un ratito. Darte un beso grande y espero la próxima poder participar. Un beso”, dijo el capitán.

Minutos después, cerca de las 22.25, Susana ingresó al estudio con un espectacular vestido negro con estrellas plateadas, rodeada de bailarines, mientras sonaban sus históricas cortinas musicales, desde Hola, Susana hasta Detrás de todo solo hay una mujer. “Estaba medio nerviosa”, comenzó diciendo, pero fue interrumpida por los gritos de la tribuna, que le declaró su amor y apoyo en su regreso a la televisión.

A pesar de sus más de tres décadas de trayectoria, la diva hizo hincapié en sus nervios. Luego mostró su outfit y con orgullo aseguró: “¿Vieron qué flaca estoy? Eso es lo primero que quiero que vean. Hace cuatro años y medio que no nos vemos, no puedo creer que pase tan rápido el tiempo. Ni les digo cuantos años cumplí, no quiero que lo sepan en ningún lado, yo sé que me van a querer siempre”.

Lionel Messi sorprendió con un saludo especial para la diva

Luego, la conductora presentó a Lisandro “Licha” Navarro, el ex Gran Hermano 2023, que esta noche debutó como uno de los “Susanos”, tradicionales asistentes de la diva. “Sos nuevo. Licha sos vos”, le dijo La Su, mientras le daba la mano. “¿Y el pelo? ¿Te lo cortaste?”, siguió Susana.

“No, no. Está ahí. Hay un laburo de peinado”, dijo Lisandro al tiempo que giraba la cabeza para mostrarle el rodete que se había hecho. “Lo tenés re largo. ¿Hace cuánto que no te lo cortás?”, quiso saber la rubia. “Cuatro años”, contestó él. “¡Ay lo que yo me fui! A mí no me creció nada en cuatro años”, bromeó ella. “Pero estás hermosa”, remató Licha.

El debut de Licha de Gran Hermano como Susano

El sketch de apertura

En su rol de Susana Spadafucile, acompañada por la actriz Jorgelina Aruzzi, la diva protagonizó una divertida apertura junto a grandes figuras, entre ellas, los actores Nicolás Vázquez, Jorgelina Aruzzi, Peter Lanzani; los humoristas, Yayo Guridi y Julián Kartún en el personaje de Caro Pardíaco; y los periodistas deportivos Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt junto a Soledad Pastorutti, Sebastián Estevanez, Damián Betular e Iván de Pineda.

“Chiqui, ¿sos pariente de La Chiqui Legrand?”, bromeó Su al encontrarse con el presidente de la AFA. Otro momento divertido del sketch fue la participación de Sebastián Estevanez, quien oficializó de “entrenador de cábalas” de los jugadores de la Selección.

La Sole, por su parte, encarnó a la jefa de la hinchada y, a puro bombo, cantó la canción para el próximo Mundial. “Muchachos... ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la cuarta, quiero ser campeón mundial”, entonó la cantante.

“Me muero muerta. ¡Es mi ídolo! No sabía que está acá Don Paul, yo me muero”, gritó Susana al ver a De Paul. Pero el intento de masaje rápidamente se frustró. Luego, llegó el turno de Leo Paredes. “¿Cómo no lo voy a conocer? Liandro Paredes”, lanzó Spadafucile, que también aprovechó para masajear al futbolista ex Boca.

Luego del saludo de Lionel Messi, ya en el piso del estudio, la diva agradeció la participación de todos las figuras en el sketch y destacó: “Yo nunca había entrado a la AFA. ¡Es como Disney!”.

Fragmento del sketch de Susana Giménez en su regreso a la televisión. “Chiqui, ¿sos pariente de La Chiqui Legrand?”, bromeó Su al encontrarse con el presidente de la AFA

La entrevista a Rodrigo De Paul y Leandro Paredes

Además de su participación en el sketch, De Paul y Paredes fueron los primeros entrevistados de Susana. Así la cosa, los campeones del mundo, se sentaron en el icónico sillón de la diva que, a los pocos minutos, cometió una serie de desopilantes errores, que generaron la risa de todos los presentes.

“Tu gran empuje fue tu abuelo Osvaldo”, le preguntó la diva a Paredes, sin embargo, la pregunta era para De Paul, que no pudo contener la risa ante la equivocación. “Era mi abuelo, está bien, no pasa nada”, lanzó.

Otro momento gracioso se vivió cuando Susana obligó a Paredes a confirmar su tercer embarazo. “¿Estás casado esperando un bebé?”, fue la pregunta de la conductora y el jugador no dudó en responder: “Sí, no lo habíamos contado todavía”. La noticia generó los aplausos del público: “Es el tercero, tengo una nena de 10 años, una nena de 7 y ahora estamos esperando otro. No sabemos todavía si es varón o nena”, cerró el jugador que es padre de Giovanni (7) y Victoria (10).