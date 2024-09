Toda la previa de los Premios Emmy 2024, la noche más importante de la TV estadounidense

La razón por la que el elenco de “Friends” no quiso reunirse en los Emmy para homenajear a Matthew Perry Los productores de los premios de la Academia de la Televisión revelaron las íntimas razones que explican la ausencia de los compañeros del actor

Los productores de los premios de la Academia de la Televisión desvelaron las íntimas razones que explican la ausencia de los compañeros del actor (Reuters)

Sin duda, uno de los momentos más emotivos de los Premios Emmy 2024 fue el segmento “In Memoriam”, que honrado el legado de los profesionales de la industria fallecidos en el último año. Entre ellos, Matthew Perry, el actor que encarnó al personaje Chandler Bing en la icónica serie “Friends”, fue homenajeado mientras sonaba de fondo el himno de la sitcom, I’ll Be There for You, y la ovación del público asistente. Fue imposible no emocionarse.