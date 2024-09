Cuenta regresiva para la red carpet de los Premios Emmys: qué looks sorprendentes triunfaron en la última edición

Selena Gomez, Claire Danes y Ayo Edebiri en la entrega anterior de los Premios Emmys Crédito: REUTERS; AP

La alfombra roja de los Premios Emmy siempre ha sido un reflejo de las tendencias que marcan el pulso de la moda global. La ceremonia está prevista para este 15 de septiembre, solo seis meses después de la edición de 2023, que se retrocedió debido a la huelga de guionistas y actores.

Para esta edición, las producciones nominadas debían inscribirse entre el 1 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024. Hoy, será entonces el turno de la entrega número 76 que se realizará en el Teatro Peacock de Los Ángeles. Los nombres más destacados de la industria de las series se presentarán ante la dupla de comediantes Eugene y Dan Levy, quienes serán los anfitriones. ‘Shōgun’, ‘El oso’ y ‘Bebé reno’ lideran las nominaciones.

A comienzos de este año, la 75ª edición de los Premios Emmy tuvo diseñadores de renombre y marcas icónicas que estuvieron presentes en cada look, confirmando una vez más que estos galardones son un punto de referencia de la moda. De cara a la nueva alfombra roja, un repaso de lo que dejó la anterior red carpet.

Jenna Ortega y el arte de la alta costura con Dior

Jenna Ortega eligió un vestido de alta costura de Dior elaborado artesanalmente con cristales e hilos de seda, reafirmando el lugar de Dior como referente del glamour en las alfombras rojas del mundo de la televisión (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Entre los looks más destacados de la noche estuvo el de Jenna Ortega, quien deslumbró con un vestido de alta costura de Dior, elaborado artesanalmente con cristales e hilos de seda.

Este diseño, tan elegante como laborioso, reafirma el lugar de Dior como uno de los referentes del glamour en las alfombras rojas. Ortega fue una de las favoritas de la noche, aplaudida tanto por su elección estética como por su presencia magnética.

El encanto de Selena Gomez y la elegancia de Claire Danes

Selena Gomez optó por un vestido semitransparente que aunque sobrio capturó la atención de todos por su excelente combinación de maquillaje y peinado, manteniendo su estilo elegante y sofisticado en los Emmy (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Selena Gomez lució un vestido semitransparente, que aunque sobrio, capturó la atención de todos por su excelente combinación de maquillaje y peinado.

Aunque algunos expertos opinaban que el look podría haber sido más voluminoso, la estrella mantuvo su estilo elegante y sofisticado.

Claire Danes lució un vestido minimalista en tono rosa con un diseño sencillo al frente y un sutil detalle en la espalda, mostrando que la discreción puede ser sinónimo de distinción en la alfombra roja

Por otro lado, Claire Danes optó por un vestido minimalista en tono rosa, con un diseño sencillo al frente y un sutil detalle en la espalda que añadía un toque de realeza, demostrando que la discreción también puede ser sinónimo de distinción.

¿Decisiones controvertidas?: Alex Borstein y el riesgo de la extravagancia

Las alfombras como estas suelen ser también protagonistas de decisiones que a veces no son tan acertadas. Por eso, no todos los atuendos lograron brillar en esta gala. Alex Borstein se convirtió en el centro de algunas críticas por su elección de vestuario, que fue calificada como un “árbol de Navidad”, con demasiados elementos sin cohesión, lo que resultó en un look confuso.

Alex Borstein generó opiniones divididas con un atuendo llamativo calificado como un "árbol de Navidad" debido a la abundancia de elementos sin cohesión, resultando en un look confuso para algunos críticos de moda REUTERS/Aude Guerrucci

Juliette Lewis se destacó con un vestido de Moschino que, a simple vista, parecía sencillo, pero escondía un trabajo de alta costura en canutillos que revelaba una complejidad artesanal poco visible a primera vista, según algunas miradas de los expertos.

Juliette Lewis apostó por un vestido de Moschino que aunque parecía sencillo escondía un trabajo de alta costura en canutillos REUTERS/Mike Blake

Ayo Edebiri y el poder del 3D en Louis Vuitton

Uno de los momentos más aplaudidos de la noche fue el de Ayo Edebiri, considerada por muchos como la mejor vestida de los Emmy 2024: lució un vestido personalizado de Louis Vuitton, confeccionado en 3D.

Ayo Edebiri sorprendió con un vestido personalizado de Louis Vuitton confeccionado en 3D (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

La actriz demostró que la tecnología y la moda pueden fusionarse de manera espectacular. Su elección, moderna y minimalista, la colocó como una de las figuras más comentadas de la gala.

Jennifer Coolidge y Christina Ricci: nostalgia y elegancia vintage

Jennifer Coolidge llevó un vestido negro con transparencias en las mangas, un look vintage que, si bien no resultó innovador, fue una elección segura y acertada.

Jennifer Coolidge eligió un look vintage con un vestido negro y transparencias en las mangas. Christina Ricci se inspiró en los años 20 con un vestido de terciopelo que recordaba la época del cine mudo

En cambio, Christina Ricci optó por una inspiración en los años 20, con un vestido de terciopelo que recordaba la época del cine mudo. Su elección de maquillaje y peinado también acompañó esta estética, destacándose como uno de los looks más inteligentes y bien logrados de la noche.

El glamour de Katherine Heigl y Camila Morrone

Katherine Heigl revivió el glamour hollywoodense de antaño con un vestido strapless de corte sirena que evocaba los años 60. Camila Morrone apostó por la simplicidad de un vestido de Atelier Versace que aunque sin excesos impresionó por su impecable confección y detalles

Katherine Heigl trajo de vuelta el glamour hollywoodense de antaño con un vestido strapless de corte sirena y un diseño que evocaba los años 60, mientras que Camila Morrone apostó por la simplicidad de un vestido de Atelier Versace que, aunque sin excesos, impresionó por su impecable confección y detalles.

Ambas actrices mostraron que el glamour clásico sigue teniendo un lugar predominante en las alfombras rojas.

La vanguardia de Keri Russell y Marla Gibbs

Keri Russell, una de las más elegantes de la gala, lució un diseño de gazar de seda natural en color azul que marcaba tendencia con su corte al tobillo, un estilo que se está consolidando como la gran apuesta de la temporada.

Keri Russell se destacó con un diseño de gazar de seda natural en color azul con un corte al tobillo REUTERS/Mike Blake

Marla Gibbs, por su parte, apostó por la sobriedad con un vestido negro de chifón de seda que, aunque más invernal, destacó por su sofisticación y buen gusto.

Marla Gibbs optó por la sobriedad con un vestido negro de chifón de seda que aunque más invernal destacó por su sofisticación y buen gusto REUTERS/Aude Guerrucci

Los hombres también brillan: Tom Hiddleston y Anthony Anderson

En cuanto a la moda masculina, Tom Hiddleston se mantuvo fiel a su estilo con un clásico smoking que equilibraba lo formal con detalles brillantes en la solapa.

Tom Hiddleston mantuvo su estilo clásico con un smoking tradicional, equilibrando lo formal con detalles brillantes en la solapa GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Anthony Anderson, por su parte, rompió moldes con un esmoquin cuyas mangas estaban bordadas en piedras e hilos de seda, demostrando que la moda masculina también puede ser audaz y sofisticada.

Anthony Anderson rompió moldes con un esmoquin cuyas mangas estaban bordadas en piedras e hilos de seda, demostrando que la moda masculina también puede ser audaz y sofisticada en la alfombra roja (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)