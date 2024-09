Flor Vigna debutó en Luzu reemplazando a Nico Occhiato, se reconcilió con Momi Giardina y recordó cómo nació el streaming

La cantante llegó al estudio con todo y se sinceró ante el panel (Video: Nadie dice Nada - Luzu TV)

Este lunes por la mañana, Flor Vigna hizo su debut al frente del programa Nadie dice Nada (Luzu TV) en reemplazo de sus conductores Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, que se tomaron dos semanas de vacaciones. La cantante y Joaquín El Pollo Álvarez tomaron el mando. En su primera participación no solo recordó su pasado con el presentador, sino que aprovechó para contar cómo surgió el canal de streaming. “Yo tengo acciones”, aseguró, con un tono jocoso, ante la mirada de los miembros presentes del ciclo, Momi Giardina y Santi Talledo.

“¿Saben cómo empezó Luzu?”, lanzó Flor luego de ingresar al estudio al ritmo de su tema “Picaflor”. Tras esperar la reacción de sus compañeros, continuó: “Era una habitación llamada ‘Hiroshima’, en un departamento de Nico en Colegiales. Tenía ese nombre porque estaba llena de cosas cag… a palos, tirábamos lo que no queríamos lavar, o incluso los canjes”.

En esa misma línea, sumó: “Era de él, pero casi convivíamos ahí. En un momento, el señor Occhiato fue un visionario y empezó a tramar todo eso. No había lugar ni plata, por lo que dijimos: ‘Vamos a limpiar esa habitación que es un desastre. Ahí nació Luzu y él lo hizo con mucho amor”. La participación de Flor en ese entonces sorprendió a Santi. “¿Vos participaste en esa limpieza?”, aventuró el influencer. Por su parte, la compositora explicó: “Sí, como lo haría con cualquier persona que querés, ya sea un amigo, amiga, o incluso una pareja”.

“Él también me ayudaba con mi música. Me decía: ‘Ché, le podés poner esto…’”, continuó la actriz sobre sus aspiraciones artísticas en aquel entonces. Momi comentó: “¿En ese momento ya sabías que querías sacar canciones?”. En ese sentido, la conductora temporal explicó: “Sí, nos apoyábamos en lo que queríamos hacer: él quería producir Luzu y yo mi propia carrera. Fue muy loco”.

Flor Vigna y Nico Occhiato mantuvieron una relación amorosa antes de crear el canal (Foto: Instagram)

Cabe recordar que Vigna y Giardina encabezaron un fuerte encontronazo en julio pasado. Luego de que la exbailarina se burlara de uno de sus lanzamientos a través de la sección de mejores amigos de su Instagram, la relación se quebró y si bien hicieron las paces, les quedó pendiente charlar ante sus oyentes. “Yo le mandé dos mensajes y ella me clavó el visto”, contó la panelista sobre su intento fallido de disculparse en ese entonces. La intérprete de “Puedo solita” fue reflexiva ante ello y dijo: “Creo que eso es un momento muy bueno y de autovaloración, es mejor que una respuesta. Lo vi y pensé: ‘No estoy lista para contestar’. Si lo hago, va a ser desde un estado emocional revolucionado”.

Si bien al inicio del ciclo dejaron entrever su buen vínculo con un abrazo, Momi recordó: “Cuando logramos hablar, ella me dijo: ‘No te respondí en ese momento porque te iba a mandar a la mier…’. Y es verdad, está bien que ella se enojara conmigo”. En cuanto a la modelo, ella explicó que todo fue posible al coincidir con su compañero, Santi, en el otorrino. “La vida nos tenía debiluchos y el consultorio de espera era muy chico”, contó al respecto.

El abrazo inicial que dio por finalizada la pelea (Nadie dice Nada - Luzu TV)

“En nuestra vida, las personas pasan para dejarnos una enseñanza”, comentó la humorista en alusión al momento que vivieron en el pasado. En sintonía con su postura, la animadora expresó: “Tengo una mirada súper tierna de esto. Yo aprendí en este capítulo de mi vida que me falta reírme de mí misma. Siento que cada cosa que te toca en la vida, si te ponés sin ego a resolver te llega una llavecita. Este problema duró una semana. Estaba por entrar a una clase de piano, vi lo que pasó esto acá y al otro jueves nos cruzamos con Santi. Además, me llamó la atención que ambas queríamos resolver y me dejó un aprendizaje muy bueno”.

Momento más tarde, Momi reconoció: “No la voy a caretear. Cuando ella subió esa historia me pareció la representación de la gente que saca música”. Y, como cierre de esta anécdota, Flor reconoció sobre ella y el equipo de Luzu: “Cuando nos cruzamos en algunos temas, siempre hay una muy buena energía. Este canal se diferencia por tener gente buena. Es bueno encontrarse con alguien, hablar de un programa cara a cara y sentir vibras lindas”.