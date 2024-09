Un usuario de las redes relató el picante sueño que tuvo con Luciana Salazar y ella reaccionó: “Es una pesadilla”

Un seguidor de Luciana Salazar contó que había soñado con ella: la reacción de la modelo

En las últimas horas, Luciana Salazar protagonizó un curioso intercambio en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Todo comenzó cuando un usuario, conocido por ser un ferviente seguidor de la selección argentina bajo el nombre @elpatovicadeafa, compartió con sus seguidores un sueño que involucraba a la modelo y conductora. Sin embargo, lo que parecía ser un sueño atractivo, pronto se convirtió en algo terrotífico para el usuario.

En su mensaje, el usuario narraba que en el sueño con la modelo ella le propuso salir con él, pidiéndole que la pasara a buscar en 40 minutos en un lugar que ella misma le proporcionó. Sin embargo, el sueño no siguió por el camino esperado. Según su relato, el usuario se quedó dormido en medio de su preparación, lo que derivó en que, al despertarse, se encontrara bloqueado por la modelo en todas las plataformas de redes sociales.

“Soñé que Luli Salazar me decía ‘bueno, a ver... si tanto querés salir conmigo, como decís, pasame a buscar en 40 minutos’ y me daba una dirección. Yo me quedaba dormido. Me despertaba y estaba bloqueado de todos lados. Fue una pesadilla, me desperté estresadísimo”, relató el tuitero, acompañado de un emoji de risa.

El divertido ida y vuelta del twittero con Luciana Salazar (X, Lulipop07)

El mensaje, publicado a las 4:21 de la madrugada, rápidamente captó la atención de otros usuarios que reaccionaron con risas y comentarios ingeniosos. No obstante, la sorpresa llegó cuando la propia Luciana Salazar decidió responder al relato. En lugar de ignorar el comentario o tomárselo de forma negativa, la modelo e influencer reaccionó con humor. “Ja, ja, ja. Alta pesadilla”, le respondió, divertida acompañada también de emojis de risa.

La respuesta de la actriz no tardó en volverse viral. Decenas de usuarios comenzaron a compartir el curioso intercambio, comentando tanto el inusual sueño como la relajada reacción de la modelo. Muchos usuarios elogiaron la capacidad de Salazar para tomarse de forma relajada situaciones que, para otros, podrían ser incómodas o fuera de lugar. “Se nota que Luli tiene mucho sentido del humor. Qué genia”, comentó una usuaria, mientras que otros aprovecharon para compartir sus propias experiencias de sueños con famosas.

Ya Luciana había dado que hablar en esa red social. En el comienzo de los Juegos Olímpicos de París 2024, que tuvieron una impactante apertura a fines de julio que contó con Lady Gaga, bailarines y todo tipo de artistas, además de las delegaciones de los países que forman parte del mega evento deportivo internacional, la modelo le dedicó un piropo a Emmanuel Macron, presidente de Francia.

Luciana Salazar piropeó a Emmanuel Macron, el presidente de Francia, en la apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024

Fue allí cuando la aparición del Primer Mandatario, que unas horas antes se había reunido con el presidente Javier Milei, fue motivo para que lo halague. “Como me gusta Macron”, tuiteó, junto a un emoji con ojos de corazones, encantada por la aparición de él en la ceremonia. Pero eso no fue todo.

La influencer redobló la apuesta cuando el periodista Guillermo Barrios reaccionó a su mensaje y en su cuenta publicó una serie de fotos tanto de la argentina como del político francés y sumó: “Declaración de amor de Luli Salazar a Macron”.

De inmediato, Luciana compartió el mensaje del panelista y aclaró que Macron le gusta desde hace mucho tiempo. “Me vuelve loca desde siempre. Ja, ja, ja. Es perfecto”, puso, junto a un corazón, y muy divertida sobre su flechazo.

Luciana sabe mantenerse en el foco de la opinión pública a través de la red social. A través de esta plataforma, Luli se destaca por sus comentarios sobre política, espectáculos y eventos internacionales, generando tanto admiración como controversia. Con casi 1 millón 400 mil seguidores, su perfil es un espacio donde comparte sus opiniones y pensamientos de manera abierta, lo que la ha convertido en una personalidad influyente en el ámbito digital.