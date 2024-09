El día que Diego Maradona y Claudia Villafañe llevaron a Ricky Martín en el baúl de su auto

Claudia Villafañe reveló anécdota con Ricky Martin

Varias anécdotas de la vida de famosos suelen alimentar la curiosidad del público, muchas de ellas repetidas de boca en boca y sin saber a ciencia cierta si realmente ocurrieron o solo nacieron gracias a la imaginación y la repetición. Pero sin dudas pocas son tan insólitas como la que relató Claudia Villafañe en una conversación en el programa de streaming Industria Nacional (Gelatina), conducido por Pedro Rosemblat.

La organizadora de eventos y exesposa de Diego Maradona confirmó una historia legendaria que involucra al cantante Ricky Martin, a instancias de la pregunta realizada por el conductor del ciclo, ávido de determinar si se trataba de un rumor o o si realmente había ocurrido.

“¿Es verdad que lo metieron a Ricky Martin en el baúl del auto, o eso es una...?”, indagó el comunicador, y antes de poder terminar de hacer la pregunta, Claudia contestó sin dudar: “No, no, es verdad”, ante lo que su interlocutor se mostró extrañado, al punto de intentar indagar más sobre le tema: “pero Claudia, ¿cómo lo vas a meter a Ricky Martin en un baúl?”.

Sin rodeos, Villafañe recordó que el hecho ocurrió tras un recital de Ricky Martin en el estadio Obras. Ella asistió junto a Diego, y el cantante estaba invitado a una cena en su domicilio luego del recital. Había que coordinar la logística para poder retirarlo del lugar, ya que de otra forma debía enfrentar a los fanáticos y la prensa. Según expresó, la solución fue sacarlo escondido esa manera para evitar ser detectados.

Diego Maradona y Ricky Martin juntos, en una imagen compartida por el músico el día de la muerte del futbolista

La famosa anécdota refiere a que el plan de escape no fue tan efectivo: “Lo peor es que la gente se dio cuenta igual”, recordó sobre ese particular momento. “Los taxis nos seguían, caravanas de taxis. Aparte todo el mundo sabía dónde vivíamos”. Una vez en su domicilio, la situación estuvo lejos de ser controlada. “Nos asomábamos al balcón y veíamos que afuera había como diez taxis con las pibitas ahí, y les seguía corriendo el reloj”, evocó, resaltando que a las fanáticas no les importaba cuánto les podrían cobrar por la espera: no había precio para conocer a su ídolo.

Sin dudas la popularidad de Ricky Martin y Diego Maradona hacía difícil cualquier intento de fuga discreta, aunque a pesar de las complicaciones, la historia llegó a buen puerto y tras años de repetirse de boca en boca quedó determinado por una de las protagonistas de esa especial noche que todo fue cierto.

Sobre su vida con Maradona, Claudia reveló: “No fue fácil tener una vida pública y estar todo el tiempo expuesta a las críticas, pero intenté siempre tomármelo con calma, porque yo no era la protagonista, sino que soy quien acompañó en su momento a su marido y luego a sus hijas, pero siempre atrás”,

Sin embargo, no dudó en admitir que hubo cosas que en su momento le molestaron: “Y otras que siguen doliendo. Por suerte, con mis nietos todavía no se meten porque son chicos. Sí me duele que Benjamín -el hijo de Gianinna y Sergio Kun Agüero- lea cosas que no son ciertas, pero por suerte pregunta y uno le puede sacar sus dudas. Diego nunca tuvo grises, y la gente con él es igual: o lo querés o lo odiás. Lo que sí me da bronca es que sobre él y todas las personas conocidas afirman cosas que no saben porque no estuvieron ahí. Eso es lo que más me molesta. La libertad de prensa existe y uno puede decir lo que quiere, pero sin ofender y sin inventar. Yo no podría hacerlo; me pongo en el lugar de mamá, de abuela, de hija... Mi mamá sufrió un montón y yo le decía que no creyera en lo que decían”, cerró.