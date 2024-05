Jimena Barón celebró sus 37 años con una profunda reflexión: “La vida me queda más linda”

Jimena Barón anunció que viaja a Corea por trabajo (Video: Instagram)

Este viernes 24 de mayo, Jimena Barón cumplió 37 años y se mostró muy feliz, agradecida y reflexiva con su presente tanto personal como profesional. En un extenso posteo y una serie de imágenes, la Cobra repasó su pasado y también reveló un reciente proyecto que la tendrá fuera de Argentina por unos días.

“Hoy es mi cumpleaños, estoy muy feliz. Gracias a todos por el cariño que me están haciendo llegar. Mañana me voy a Corea, ya les iré contando todo”, sostuvo la artista a través de sus historias de Instagram en el marco de los festejos por su día.

Luego compartió un video imitando la voz de un personaje de El juego del calamar, la reconocida serie de Netflix coreana y todo indica a que su viaje tiene que ver con eso, aunque hasta el momento de la escritura de la nota no había más información sobre el tema.

Jimena Barón emocionada tras festejar su cumpleaños número 37 (Instagram)

En ese sentido, la artista utilizó su cuenta de Instagram, donde tiene más de 6 millones de seguidores, para publicar un carrete con varias imágenes de su festejo junto a su hijo Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, su novio Matías Palleiro con quien convive actualmente y algunos familiares más. Junto con las postales donde se los vio almorzando en una parrilla de Buenos Aires, Jimena también abrió su corazón y escribió unas sentidas palabras en honor a esta fecha tan especial.

“Ayer cumplí años, no estuve mucho con el teléfono. Estoy más grande, sí. Tal vez por eso la vida me queda más linda, porque aprendí. No hay tanto tiempo y el tiempo pasa volando. Muchas tristezas realmente no valen la pena. Ser importantes en la vida no es tan importante”, comenzó su publicación la cantante en un modo reflexivo.

Jimena Barón festejó su cumpleaños rodeada de sus seres querido (Instagram)

Y continuó en el mismo sentido: “Querer menos cosas es saber querer. La felicidad se busca y se encuentra pero es un trabajo y una decisión quedarse ahí, hay que ser agradecidos con la suerte. Salud, dinero y amor es lujo. No hay que dar nada por sentado, los hijos y el amor son sagrados”, enumeró.

“Felices 37 a mí, a todo lo que me trajo hasta acá y a todo lo que me rodea y me queda por delante. A la vida que me parece cada vez más hermosa. Soy feliz. Gracias por el cariño”, concluyó la cantante en su posteo, el cual sumó más de 200 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus fanáticos, familiares y amigos a solo dos horas de haberlo publicado.

Jimena Barón emocionada por su cumpleaños (Instagram)

Entre esos comentarios se destacaron los de algunos famosos como Carla Peterson quien le escribió: “Feliz cumple a mi amiga genial”, o Nancy Duplaá le dedicó: “Feliz cumpleaños hermosa Jime”, al igual que Eleonora Wexler quien le dejó el mismo mensaje. En tanto, Gastón Dalmau fue otro de los actores que la saludó en este día: “Feliz cumple zorrita, te quierooo”.

Pero en medio de esta felicidad, La Cobra publicó algunos videos mostrando que su hijo estaba enojado porque ella se iba sola a este viaje. En este sentido, reveló que Momo quiso dormir con ella y Matías en su habitación ya que al otro día se iba.

Durante este sábado Jimena se filmó en el auto rumbo al aeropuerto y no pudo evitar las lágrimas. “Así es como se va una mamá a Corea”, aseguró la actriz mientras se la vio conmovida por su viaje y sobre todo porque se separa unos días de su hijo. Pero de inmediato, le bajó el dramatismo a la situación: “En un rato se me pasa”, aclaró.