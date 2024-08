La cuenta oficial de Los Piojos publicó un nuevo video que aumenta la ilusión de los fans por un posible regreso

Los enigmáticos videos que publicó la cuenta oficial de Los Piojos (Video: Instagram/lospiojosoficial)

Los Piojos dieron su último recital el 30 de mayo de 2009 en el estadio de River Plate. El grupo conformado entonces por Andrés Ciro Martínez, Tavo Kupinski, Micky Rodríguez, Sebastián Cardero -en batería desde el 2000 en lugar de Dani Buira- y Juanchi Bisio, -en reemplazo de Piti Fernández quien se había desvinculado en 2007- se despidió de sus fanáticos, que desde ese momento no dejaron de pedir por la vuelta. Durante un tiempo, todo parecía una utopía, o una expresión de deseos. Hasta que una serie de publicaciones en las cuentas oficiales de Los Piojos ofrecieron elementos concretos para ilusionarse un posible regreso.

Luego de la explosión provocada por el lanzamiento del último show en las plataformas digitales, las expectativas habían bajado hasta que en las últimas horas se volvió a encender la llama con tres videos cortos. Sin textos impresos ni notas al pie, el primero refleja las vías de un ferrocarril, una escenografía ligada a la historia piojosa. El segundo material aporta un poco más de información, sumándole a la vía un micrófono y un amplificador. En el último fragmento que publicaron se puede ver un escenario, con los parlantes y todos los elementos necesarios para montar un espectáculo.

Todo esto generó una gran cantidad de comentarios de los seguidores de la banda que no dudaron en mostrarse ilusionados ante un posible regreso. Algunos sumaron la coincidencia de los videos con el anuncio del regreso de Oasis, que causó furor en todas partes del mundo. Otros, menos entusiastas, auguraron que podría tratarse del anuncio de algún documental o material de archivo, algo que estaría muy por debajo de las expectativas.

Los Piojos revolucionaron las redes sociales y los rumores de reunión aumentan

“Llega a ser un DVD y le robo la tostadora a Ciro de nuevo”; “A este ritmo vuelven Los Redondos primero”; “Fija que es un DVD remasterizado o un documental … Digan una fecha por dios, hasta Chiquititas volvió ayer jaja”; “Mínimo 3 River después de esto”; “Los Gallagher se arreglaron más rápido que ustedes, vamos viejo”; “Ya la mayoría pisamos los 40, o sea, tenemos riesgos cardiovasculares. Basta”; “Ni mi ex jugo tanto con mi corazón como ustedes. vuelvan o paren”; “Pasó Oasis y dijo que están dando demasiadas vueltas”; “Desde Lost que no me hacían pensar tanto”; “Correte Oasis subieron un reel Los Piojos”; “Me estoy quedando ciego de encontrar alguna señal del vídeo”; fueron algunos de los comentarios que dejaron a lo largo de los posteos.

Hasta el momento ninguno de los integrantes del grupo musical se pronunció al respecto, por lo que la incertidumbre y el misterio sigue en aumento, generando altas expectativas. Cabe recordar que en mayo pasado, al cumplirse 15 años de su último concierto, lanzaron el álbum Ritual Piojoso, dónde se puede revivir aquel histórico show en River Plate. Mientra tanto, las antenas están dirigidas al Movistar Arena, donde Andrés Ciro se presentará con Los Persas el próximo viernes y allí podría anunciar las próximas fechas del grupo.

Andrés Ciro habló de una reunión de Los Piojos

Ciro habló de la posible vuelta de Los Piojos a los escenarios (Video: Libero, TyC Sports)

Los Piojos es una banda que logró marcar a toda una generación, por lo que su vuelta a los escenarios es algo muy pedido. Andrés Ciro Martínez dio una entrevista hace algunas semanas y dejó la puerta abierta a esta posibilidad.

“No te puedo decir qué es imposible o no, porque Jesús dividió hasta los panes... El que quiere pensar, puede pensar lo que quiera, es así...”, comenzó diciendo el cantante al ser consultado sobre los rumores que comenzaron a circular y dejó en claro que todo comenzó al abrir una cuenta de Instagram para promocionar Ritual Piojoso.

Acerca del origen de estos rumores dijo: “Yo diría cómo será la verdadera historia de Jesús que pasaron 2000 años. Si de esto, que es ínfimo y de hace pocos días, la gente inventa tantas historias... Cuando quieren armar historias ‘conspiranoicas’, modifican a su piacere... Se generó revuelo porque sacamos el disco del último show Los Piojos grabado en River. Creamos, para promocionarlo, una página en Instagram, pero nunca nos imaginamos este revuelo”, señaló, aunque muchos no le creyeron y eligieron confiar en la intuición.