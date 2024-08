Las increíbles destrezas en la nieve de Cinthia Fernández con Roberto Castillo y sus hijas (Video: Instagram)

Cinthia Fernández viajó junto a su flamante pareja, Roberto Castillo, por primera vez a unas vacaciones como familia ensamblada. Es que en esta oportunidad, también fueron de la partida las tres hijas de la panelista de LAM, Charis, Bella y Francesca, fruto de su exrelación con Matías Defederico. Por parte del abogado, fue su hija mayor, Pilar, a quien tuvo con su primera esposa, Verónica.

Ya con la relación consolidada, Cinthia y Roberto decidieron afianzar su amor e incorporar a sus propias familias a estas vacaciones de invierno. El lugar elegido fue Bariloche y hacia allá partieron en avión. Una vez que se instalaron en la ciudad, una de las principales actividades que realizaron a diario fue ir hasta la montaña a esquiar. En una publicación que la mediática realizó en sus redes sociales dejó registrada la pasión que sienten ella y sus tres niñas por el deporte de nieve. Subidas a los esquíes, se las pudo ver deslizándose por el hielo, por caminos en pendientes y en bajadas, disfrutando de la velocidad. Lo que llamó la atención de sus seguidores fue la destreza con la que las nenas se manejaban sobre los esquíes. “Gracias a esta escuela por enseñarles desde que tienen tres años”, escribió Cinthia en el video en el que sus nenas se deslizaron por caminos de cornisa a toda rapidez, con las increíbles vistas de los lagos y las montañas cubiertas de nieve.

En otra de las historias, Fernández dejó en claro el amor que siente por su novio. Junto a una imagen de Castillo y de Pilar, su hija mayor, subidos cada uno a un par de esquíes, ella escribió: “Hermosos, me da orgullo el papá que sos, te admiro lo que hacés para ver felices a los que amás”. Todo con la canción “Guerrero”, de Emilia, de fondo, en cuya letra se pueden escuchar estas estrofas alusivas a la situación que está viviendo su pareja: “Estás en los buenos y en los malos días. Tu alma de guerrero ganó la batalla. Mucho que mostrarte (mucho que mostrarte) antes que te vayas”.

Cabe recordar que la relación entre Cinthia y el abogado comenzó hace poco tiempo cuando ambos decidieron darle una oportunidad a sus sentimientos y dejar de lado el vínculo profesional que mantenían ya que Roberto Castillo era el letrado de la vedette. Sin embargo, esta situación no le cayó nada bien a la expareja del abogado, Daniela Vera. Según afirmó la arquitecta, su marido la habría engañado con Cinthia ya que ella sostiene que todavía estaban juntos.

“Yo confiaba en mi marido. A parte él me había mirado a los ojos cuando empezaron los rumores con Cinthia y me dijo que ella no era su tipo de mujer. Ella necesita cámara para vivir y él aprovecha la cámara”, se despachó por esos días la exmujer de Castillo al aire de A la Tarde (América). “Cora, te quiero decir que desde hace tiempo se vienen riendo de mí a mis espaldas. La estoy pasando…”, afirmó la expareja del abogado penalista, enfurecida y angustiada.

Más adelante, Cora Debarbieri dio detalles de cómo fue la separación. “Roberto Castillo se fue de viaje de trabajo a San Luis. Lo habría llevado Cinthia al aeropuerto. Roberto subió un video con una canción que, justo, era la misma canción que subió la propia Cinthia a TikTok. Roberto se lo confirmó a su primera exmujer, Verónica. El 25 de mayo se separan y ese día el doctor Castillo se fue de la casa en la que convivían con Daniela Vera. El problema es que su oficina estaba armada en la casa. Castillo se hizo el ofendido y después de una pelea muy pava resolvió irse”, agregó la periodista.