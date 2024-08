María Eugenia Ritó fue protagonista de un hecho policial luego de chocar su auto

María Eugenia Ritó protagonizó un escándalo policial (Video: LAM, América)

El pasado fin de semana María Eugenia Ritó fue protagonista de un incidente policial en la vía pública. Durante la madrugada del último sábado, la exvedette chocó su auto y, según se contó en LAM (América) se habría negado a someterse a un control de alcoholemia.

“El domingo temprano me llegaron unos videos de una persona que en la noche del sábado estaba durmiendo y se despertó porque escuchó unos gritos en la calle. Esto pasó en Microcento y cuando miró hacia afuera, se da cuenta, la reconoce y dice: ‘¿Esa no es María Eugenia Ritó?’”, comenzó contando el panelista Pepe Ochoa mientras en pantalla mostraban cómo la exvedette estaba siendo rodeada por un grupo de policías y un patrullero. También se ve cómo su vehículo, de color blanco, había impactado contra unos tachos de basura municipales.

“En los videos lo que se ve es a Ritó con el auto chocado. No chocó a otro auto, sino que hizo una maniobra y embistió contra uno de esos basureros que están ahí fijos. Y que nunca quiso identificarse, porque la policía le pidió documentos y le pedía un test de alcoholemia, pero se negó a todo. Y se fue”, agregó el panelista del programa que conduce Ángel de Brito a la hora de describir las imágenes.

“Hablé con María Eugenia y ella, obviamente, me desmiente todo. Me dijo: ‘No, no pasó nada, fue una tontera’. Es lo único que dijo, pero estos son los videos”, agregó Ochoa. En ese punto, intervino otra de las “angelitas” y se refirió al supuesto estado de Ritó. “Igual hay que hablar con sinceridad: no está caminando bien, parece como que se caía. Está alcoholizada. Eso refleja las imágenes”, opinó.

María Eugenia Ritó (Instagram)

Luego, emitieron un audio que María Eugenia Ritó le mandó a Ocha y en donde se escucha su versión. ”No pasó nada, tengo el auto acá en casa. Está todo tranquilo, estamos bárbaro, no pasó nada. Fue un toquecito, nada más. Y bueno, como a cualquier ser humano sobre la faz de la tierra”, dijo.

Semanas atrás, Ritó había sido protagonista de una escena insólita junto con Juliana Furia Scaglione. Invitadas al programa Implacables (El Nueve), se cruzaron al aire y en vivo en la tarde del sábado pasado. El encuentro se produjo tras la salida de Furia de la casa más famosa del país y en medio de su paso por los canales de televisión en donde la exparticipante da entrevistas que siempre se vuelven tendencia entre sus seguidores. En esta ocasión, el cruce entre ambas no pasó desapercibido teniendo en cuenta las personalidades de las protagonistas. Primero, Furia se sentó en el living de la periodista, quien luego de una batería de preguntas y respuestas se explayó acerca de sus emociones, su accionar adentro del reality y sus próximos proyectos en la vida real.

Acto seguido, en el momento de despedir a Juliana y recibir a Ritó, se produjo un intenso intercambio entre ambas. Al saludarse, de pie frente a la cámara, la exvedette sorprendió cuando la tomó por la cara a Furia y le estampó un fogoso beso con la boca abierta. Ante las exclamaciones de los presentes en el piso, Furia salió de la situación con una broma: “Me mata mi novio, ahre que no tenía”, dijo frente a la risa de todos. Luego, continuó con su estilo irónico y directo: “Se me fue el macho de la casa, ¿qué querés que hiciera?”.

Uno de los panelistas, detrás de cámara, les sugirió: “Después del beso, choque de lolas”, mientras las dos continuaban tomadas de la mano. Acto seguido, continuaron con un diálogo desopilante. “Pero mi amor... me tendrían que contratar a mí”, dijo Ritó con su clásico tono de voz. Entonces, Juliana siguió picante: “Pero vos querés entrar a Gran Hermano?”, y la actriz respondió tajante: “No, yo no”, pero Furia agregó: “Una candidata para Gran Hermano, mirá lo dije ya”.