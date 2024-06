Mauro D’Alessio detalló cómo fue su reencuentro con Furia, después de las fuertes peleas en Gran Hermano

Mauro dio a conocer cómo fue su charla privada con Furia tras su salida de la casa (Video: Streams Telefe/DGO)

Mauro D’Alessio y Juliana Furia Scaglione supieron tener una de las relaciones más controversiales adentro de Gran Hermano (Telefe). Dicen que del amor al odio hay tan solo un paso, lo cual quedó comprobado para la expareja, que pasó de ver todo color de rosa a una enemistad insuperable. Esto produjo la eliminación inmediata del joven, quien no se lo perdonó hasta el momento. Una vez que ella quedó afuera del certamen, se reencontró con el exparticipante quien se animó a dar a conocer cómo fue la primera vez que se vieron tras el fuerte enfrentamiento que tuvieron en la casa.

A un mes y medio de quedar afuera del certamen, el excompetidor pasó por el programa de streaming del canal. Lleno de consultas por responder, la que se destacó fue respecto a la deportista, con quien quedó en malos términos. “¿Ya la viste? ¿Hubo reencuentro? ¿Cómo fue eso?”, le consultó Sol Rivas al estudiante de Marketing. “Sí, el lunes antes del programa. Viene, nos saludamos profesionalmente, como corresponde”, reveló.

“Contame, pero, ¿qué hablaron? Algo hablaron. No me digas que no...”, le preguntó Ariel Ansaldo, uno de los jugadores de la anterior temporada del ciclo, respecto a ese mano a mano lejos del recinto. Por su parte, D’Alessio le comentó: “Me jode, me dice: ‘¿Me extrañaste?’”. Esto causó algunas carcajadas por parte del entrevistador, quien tildó a Scaglione de “divina”, lo cual no le gustó para nada al muchacho.

Acto seguido, prosiguió con su relato sobre aquel primer encuentro: “Y me dice: ‘¿Me extrañaste?’, cag... de risa, yo me quedé como... ‘qué incómodo’ y le dije: ‘Igual, bol..., no pasa nada, todos entendemos que esto es tele, es un show. O sea, yo entiendo un montón de cosas, quedate tranquila’. Igual, seguramente en algún momento hablaremos. Yo de mi parte igual, es lo mismo que vengo diciendo desde que salí, yo no quiero ningún tipo de vínculo, de relación, nada. Pero sí me gustaría en algún momento, cuando estemos los dos más tranquilos, hablar un poco para que termine bien y que cada vez que nos veamos sea algo...”.

Los exparticipantes pasaron del amor al odio, lo cual llevó a la ruptura de su relación (Gran Hermano - Telefe/DGO)

Mauro aclaró sus intenciones de dejar bien las cosas, y no pierde las esperanzas de tener alguna amistad con ella, aunque no una relación sentimental. “No, no”, respondió tajante a la hora de imaginarlo, con lo que estableció su negativa a volver a recomponer la relación que supieron tener adentro de la casa más famosa del país.

Cabe mencionar que al comienzo de la semana, Scaglione pasó por el diván de Cortá por Lozano (Telefe), donde fue consultada acerca de su vínculo con Mauro. Respecto a su turbulenta relación, ella intentó destacarle el lado positivo, entonces mencionó que le “abrió las puertas”. “Me dijo algo muy importante y tiene que ver con que es open mind, que no le importa si es hombre o mujer, le gusta la persona. Otra cosa que me copó es que no se compromete y es libre”, señaló ante la conductora.

Furia habló de su vínculo con Mauro dentro de la casa (Video: Cortá por Lozano - Telefe)

También destacó que en un principio ella le dio lugar a un vínculo sin exclusividad, el cual cambió radicalmente luego de que él le pidió que no fuera así. En otro momento de la entrevista, Juliana aseguró que llegó a tener sentimientos profundos por su excompañero: “Lo vieron todos, la verdad que se fue semana tras semana poniendo más intenso”.

Más adelante, Furia destacó que luego todo se fue en picada ya que, al igual que ella, se le “soltaba la cadena”. Esto llevó a que vivieran un fuerte encontronazo dentro de la casa, donde ella le dijo de todo. Ante la mención de sus dichos en el reality, Lozano le preguntó si no sentía que debía pedirle disculpas. “Era un chiste, no puede ser todo un chiste”, saltó al ver cómo intentaba restarle seriedad al asunto.

“Pero lastimás, todavía no le pediste perdón, ¿se lo vas a pedir? Si yo soy Mauro, ¿me pedirías perdón?”, le consultó la presentadora del ciclo. Con su postura afianzada, ella sentenció: “No le tengo que pedir perdón por nada”.