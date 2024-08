Agustín Monzón fue el nuevo eliminado de Survivor Expedición Robinson, pero un giro en la trama sorprendió a todos

Agustín Monzón fue eliminado de Survivor

Una jornada muy especial se vivió en Survivor Expedición Robinson, en momentos en que llegado el tiempo de la votación para la eliminación de uno de los siete participantes del Equipo Norte, se produjo un empate entre seis de ellos, con tal solo un voto cada uno. Fue entonces que el último voto salió a la luz, y así, solo con dos en su contra, Agustín Monzón resultó eliminado de la competencia, al menos por un rato.

En conversación con Marley, conductor del ciclo, el actor y doble de riesgo analizó su experiencia, al afirmar que ya se sentía realizado. “Me lo imaginaba. Lo pude llegar a pensar y no es tan impactante en mi cabeza. Cuando Inés ganó la inmunidad individual y porque yo más o menos dije que ya me sentía realizado con la experiencia, y veo a mis compañeros con ganas de darlo todo en la unificación. Siempre fui claro a la hora de hablar, sincero y directo en todo, y siempre le va a convenir estar a alguien que quiera estar acá, que quiera darlo todo. No significa que no quiera, desde el momento en que estoy, pero al momento de irme ellos sabían que no iba a tener problema”, comentó.

Sus compañeros de campamento también recibieron palabras de agradecimiento de parte del nieto del reconocido boxeador Carlos Monzón, quien valoró cada momento de la competencia, a pesar de las dificultades: “Primero que todo gracias porque esto es experiencia increíble. Me encanta poder mirarlos a la cara y poder decirles lo mucho que aprecié estar acá, cada momento, cada segundo, con cada altibajo, con cada cosa buena o cosa mala como les debe pasar a todos”.

“Es muy impactante estar acá. Creo que la experiencia cuenta un montón y sin ustedes hubiese sido imposible que esta experiencia sea algo enriquecedor para mí”, cerró sus relato a sus compañeros de equipo, quienes se vieron emocionados por esas demostración de cariño del último eliminado, quien no dudó tampoco en emitir unas palabras para el conductor del ciclo: “Creo que mi experiencia finalizó y estoy muy agradecido por todo, gracias a vos también”.

El ritual de eliminación se consumó con Marley apagando su antorcha, un gesto habitual en esta competencia. Sin embargo, allí no terminaría todo, ya que cuando estaba por abandonar por completo el lugar un mensaje llegó a sus manos: “Tu aventura no termina. Te queda una chance de alcanzar la unificación. Se llama Isla del Muerto”. Este mensaje indicaba que el actor debía trasladarse a una apartada zona casi desértica donde deberá sobrevivir sin la compañía de su tribu, a la espera una nueva oportunidad para reingresar a la competencia.

Al momento de presentarse en la competencia, había destacado: “Soy Agustín, tengo 22 años recién cumplidos, soy de Santa Fe. Me anoté en este programa para demostrar realmente quien soy, me volaba la cabeza la posibilidad de participar en algo así”, admitía, para luego dejar bien marcada su personalidad. “Soy auténtico y si tengo algo que decirte, te lo voy a decir, pero no me gusta el juego de ir por atrás, ni que este dice esto o me cae mal esta. Todos somos personas, y creo que es súper valorable admirar eso”, cerró.

Agustín Monzón con su mamá Silvia Monzón

El joven es hijo de Silvia, la primogénita de Carlos Monzón, fruto de la relación del boxeador con Mercedes Beatriz García, conocida como Pelusa. De adolescente forjó su camino en la actuación y probó suerte en Buenos Aires, donde se formó en Timbre 4 y dio sus primeros pasos con un papel en el elenco de Monzón, la serie. La biopic sobre su propio abuelo.

Motivado por su apellido, se presentó al casting pensando que sería fácil obtener el papel de Carlos. Pero no fue así. En la serie se trata la vida del boxeador desde sus 25 años y él, tan solo con 18, no tenía el perfil para hacerlo. Pero de todas formas obtuvo un papel: “Interpreto a un sobrino de él, que aparece en una etapa clave de su vida, al final de su carrera deportiva. Grabé cinco escenas y fue una experiencia tremenda. Me chocó mucho el día que vino mi mamá al set de grabación, era como verlo a él con su hija”, le contó por entonces a Teleshow.