Porno, masturbación y sexo: la charla íntima de Oriana Sabatini con la licenciada Cecilia Ce

Oriana Sabatini reveló que empezó a conocer la sexualidad desde muy chiquita

“Hablar sobre sexo nos ayuda a alejar nuestros fantasmas y vencer la vergüenza”, comenzó diciendo Oriana Sabatini en la apertura de un nuevo capítulo de su podcast, A dónde vamos cuando soñamos, al recibir a la sexóloga Cecilia Ce. Con el título “Sexo”, la cantante y la reconocida psicóloga, sexóloga y autora del libro Sexo ATR: A todo ritmo, hablaron sobre los placeres de la sexualidad, la pornografía, la masturbación femenina y el vínculo con la pareja. Además, la modelo contó sus experiencias en diferentes temas y sorprendió al revelar datos de su intimidad.

Así la cosa, el séptimo capítulo del podcast le permitió a la modelo abrir una puerta a la sexualidad, contar sus convicciones, y derribar algunos mitos. “He ido a un colegio católico toda mi vida, tengo muchas preguntas. Siento que muchas cosas han cambiado en cuanto a la conversación que se tiene sobre la sexualidad”, comenzó diciendo Sabatini.

En ese sentido, uno de los primeros temas que ambas abordaron fue la masturbación, una práctica que, según comentó la cantante, comenzó a hacer desde “chica”. “¿Cómo se arranca el encuentro con uno? He sido muy prejuiciosa con mis amigas que no lo hacían, onda, ‘¿No te masturbás?’. En la sociedad de hoy en día me he sentido canchera al decir: ‘Yo empecé re de chiquita’; ‘Ay, ¿no te tocás?’ ‘¿Cómo no te tocás?’. Yo me acuerdo de que todo esto lo conocí muy de chiquitita. Ayer veía Bridgerton (Netflix), y las chicas se casaban y no sabían cómo se concebía un bebe, qué era tener sexo y cómo funcionaba. No quiere decir que eso nos pasó a nosotras, pero nadie nos explicó mucho”, sostuvo, sincera.

Oriana Sabatini dio detalles de su intimidad sexual

Tras escuchar a la influencer, la sexóloga comentó: “Lo primero que quiero decir es que no es una obligación. Hay gente que no engancha, que no se siente cómoda. He conocido mujeres que no les gustaba la masturbación y llegaban al orgasmo en pareja y necesitan de un otro para mantener la atención, el estímulo. Solas se aburren, distraen, no se motivan, no hay una sola manera. Ahí está el desafío de tolerar lo diferente”.

Otro de los temas a tratar fue la pornografía, una de las temáticas que más preocupan a los adultos con respecto al crecimiento de sus hijos, según destacó la licenciada. Al recordar su propia experiencia y rememorar cómo fue su primer contacto con este tema, Oriana resaltó: “Empecé a conocer la sexualidad desde muy chiquita y me pasó que me encontré con el porno de muy chiquita. Sé que me ha afectado personalmente porque te pone expectativas de lo que se tiene que hacer y no. Pero hablando en serio, ¿cuánto nos arruinó la mente? Empecé a ver porno antes de tener una experiencia sexual y más allá de todas las cosas que están mal en el porno, incluso en las películas te muestran una imagen de cómo se tiene que ver, cómo te tenés que ver, después te arruina para el resto de la vida”.

“Hoy por hoy se está hablando de la adicción al porno, tengo pacientes con adicción al porno muy jóvenes. Sabemos que hoy los niños consumen, tiene un montón de impacto en el cerebro, en la respuesta sexual. Lo veo en adultos que consultan porque no se pueden concentrar en el encuentro con su pareja y es porque consumen porno todos los días”, respondió Ce.

Oriana Sabatini: "A nosotras en el colegio nos enseñaron a tenerle miedo al embarazo"

Al mismo tiempo, la charla derivó en los mandatos machistas que las mujeres debieron enfrentar en su vida sexual. “Siento que en el sexo hetero, siendo una mujer, existe una meta que es complacer al otro, más que nos complazcan a nosotros. Más allá de tener una conversación, cómo hacés para no sentirte culposa, que estás exigiendo. Obviamente, es un derecho, pero, ¿cómo se lo hacés entender al otro?”, preguntó Sabatini.

Por último, la modelo y la sexóloga también discutieron la utilización de diferentes anticonceptivos. Sin embargo, la influencer volvió a abrir la puerta a su intimidad y contó el cambio anímico que sintió al dejar de tomarlos. “Hay mucha desinformación a la hora de todo lo que las mujeres tomamos, que nos quita el deseo sexual. Yo me enteré re tarde que los anticonceptivos... No es que estás protegida porque es una pastilla, estás protegida porque no tenés ganas de coger básicamente. Y me enteré por TikTok. A nosotras en el colegio nos enseñaron a tenerle miedo al embarazo, no a las enfermedades de transmisión sexual”, dijo Oriana.

Y siguió: “Con el tema de anticonceptivos, soy una persona que tiende a la depresión, me sentía medio rara, probé dejarlos porque estaba mal. Lo hice y fue como si me hubieran levantado un velo negro de la cara. No sé si fue algo mental, personal, pero realmente sentí una diferencia muy grande, fue porque me animé a probar. Pero ahora porque no me molestaría que pase lo que tenga que pasar, pero el día de mañana, si no quiero, no voy a volver a tomar anticonceptivos. ¿Cuáles son las opciones?”. La licenciada Ce tomó la palabra y le contestó: “Hay opciones, hay un DIU sin hormonas. Hay un preservativo vaginal. El método depende de la persona”.

Oriana Sabatini lanzó su podcast (Instagram)

Cuando presentó el adelanto de su nuevo proyecto, a fines de junio, Oriana Sabatini creó una cuenta de Instagram en la que, semana a semana, anuncia a las figuras que va a entrevistar. “Durante mucho tiempo me preguntaron sobre mí …, hoy les voy a contar a través de otras personas”, comenzó diciendo la cantante. De momento, la cuenta de A dónde vamos cuando soñamos ya acumula más de 74 mil seguidores y va por más.