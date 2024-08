Oriana Urrutia de Cuestión de Peso contó el abuso sexual que sufrió a los 11 años

La dolorosa confesión de Oriana en Cuestión de Peso (Cuestión de Peso, El Trece)

Cuestión de Peso regresó a la pantalla de El Trece con Mario Massaccesi como conductor y la familia Cormillot —Adrián, Alberto y su esposa, Estefanía Pasquini—, como los nutricionistas a cargo de la revisión de progreso y la ayuda a los participantes. Lejos de lo que se puede llegar a creer, el sobrepeso no es todo en el programa. También se intenta “liberar” a los concursantes de las cargas emocionales que tienen y que, de acuerdo con los especialistas del ciclo, pueden influir en el deseo de comer mucho. En ese contexto, Oriana Urrutia abrió su corazón y contó que cuando era pequeña vivió una situación de abuso.

Durante un segmento del ciclo, que llamaron El daño hecho por los familiares, la joven proveniente de la localidad bonaerense de Llavallol reveló que a los 11 años fue víctima de un abuso en el cumpleaños de su padre. Angustiada por el recuerdo del traumático suceso, la participante no pudo contener las lágrimas al manifestar que el agresor era un amigo de la familia.

“Cuando tenía 11 años estábamos festejando el cumpleaños de mi papá, estaba lleno de gente, y vino un compañero que me preguntaba dónde quedaba el botón del inodoro, para tirar la cadena”, comenzó la mujer de 31 años. Según recordó, ante la consulta del invitado, decidió acompañarlo al baño. Sin embargo, en pocos segundos, el hombre la puso contra la pared y empezó a tocarla. “Me tocó toda, por todo lados”, contó Oriana frente al resto de los participantes.

El llanto de Oriana tras hablar del abuso sexual del que fue víctima (Foto: Captura El Trece)

De acuerdo con su relato, en el momento, lo primero que se le vino a la cabeza fueron las enseñanzas que su madre, quien falleció durante la pandemia. “Ella me enseñó a defenderme y a estar atenta. Siempre me decía: ‘Nunca dejes que nadie te toque’. Lo empujé, se cayó y se pegó un palo”, recordó Oriana e hizo hincapié en que el muchacho tal vez estaba “pasado de copas”.

Luego de que el agresor cayó al piso, la joven aprovechó para salir del baño y pedir ayuda. “Lo primero que atiné fue a buscar a mi papá y decirle”, comentó, asegurando que su progenitor habló con el joven. Finalmente, fue su madre quien tomó cartas en el asunto y se hizo cargo de la situación: “Salió mi mamá con toda y, entre todos los que estaban ahí, lo sacaron a las trompadas de mi casa”.

Si bien el tiempo pasó y es una herida que está sanada, la historia acompaña a Oriana en cada paso que da. Por eso agradece los consejos de su mamá: “Es algo que me dejó marcada, no llegó a hacerme nada, pero fue gracias a la enseñanza de mi vieja. Yo sé que tal vez otras chicas pueden haber sufrido más violencia de ese tipo. No llegó a ser un abuso, pero porque supe defenderme”, cerró entre lágrimas, dejando en claro que se sintió desprotegida en su propia casa.

Estefanía Pasquini se emocionó ante el relato de Oriana Urrutia

Este no fue el único evento doloroso que tuvo que atravesar la participante de Cuestión de Peso. En otro programa, Oriana contó sobre los problemas de salud que tuvo una de sus hijas al nacer. “Fue en el 2016 cuando ella nació con una cardiopatía que se llama ‘Anomalía de Ebstein’. Y fue muy duro porque éramos papás primerizos los dos y nos tocó vivir algo muy fuerte, que cuando me lo dijeron no entendía nada”.

Si bien ahora la pequeña se encuentra bien de salud, sus primeros meses de vida estuvieron llenos de cirugías y controles: “Fue casi un mes hasta que tuvo su primera cirugía. Y salió. Volvimos a casa y después teníamos que hacer los controles una vez por mes hasta que cumplió el año y tres meses, que le hicieron la segunda cirugía a corazón abierto. Ahí yo me encapsulé con mi hija, 24/7, no iba a trabajar, nada. Yo siempre estuve en casa con ella. No iba a trabajar, estaba sola en casa y cuidándola”, cerró haciendo emocionar a todos los presentes en el estudio.

*Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.