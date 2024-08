El llanto de Estefanía Pasquini ante el testimonio de una participante de Cuestión de Peso: “La entiendo”

El llanto de Estefanía Pasquini ante el testimonio de una participante de Cuestión de Peso

Se vivió un momento de enorme conmoción en la emisión de este miércoles en Cuestión de Peso (El Trece) cuando la participante Oriana Urrutia tomó la palabra y abrió su corazón para contar en detalle su dura historia de vida. Sentada en su lugar, ella hizo foco en cuánto le afectó la muerte de su madre, la separación de su pareja y los problemas de salud que padeció cuando nació una de sus dos hijas.

“Una opción es escuchar qué nos dice eso que nos pasa para hacer un cambio. Escuchaste que tenías que hacer algo por vos. ¿Fue el sobrepeso o fue el ACV como detonante de la muerte de tu madre y tu hermana?”, le planteó el conductor Mario Massaccesi acerca del cambio que ella está buscando en su vida, queriendo modificar hábitos de salud. “Fue el ACV, fue el sobrepeso, fue la separación, fueron un montón de cosas. Lo último fue la separación para que yo dijera; ‘Ya está, tengo que ocuparme de mí, tengo que hacer algo por mí, tengo que volver a ser esa Oriana de antes’, porque sentía que estaba totalmente apagada”, comenzó respondiendo la participante con franqueza.

“Era muy feliz, sonreía más, disfrutaba más de todo, bailaba, hacía coreografías en Tik Tok... En realidad, ahora también soy feliz, porque tengo a mis dos hijas que me aman y al haber pasado lo de mi hija más grande, no puedo quejarme de la vida”, planteó la participante y luego dio más detalles al respecto. “Eso fue en el 2016 cuando ella nació. Nació con una cardiopatía que se llama ‘Anomalía de Einstein’. Y fue muy duro porque éramos papás primerizos los dos y nos tocó vivir algo muy fuerte, que cuando me lo dijeron no entendía nada”, contó Oriana respecto al problema que tuvo su hija cuando era una beba recién nacida.

La nutricionista Estefanía Pasquini lloró tras el testimonio de una participante de Cuestión de peso

“Para mí era todo chino hasta que de a poco me fui informando más y acompañándola a mi hija. Fue casi un mes hasta que tuvo su primera cirugía. Y salió. Volvimos a casa y después teníamos que hacer los controles una vez por mes hasta que cumplió el año y tres meses, que le hicieron la segunda cirugía a corazón abierto. Ahí yo me encapsulé con mi hija, 24/7, no iba a trabajar, nada. Yo siempre estuve en casa con ella. No iba a trabajar, estaba solo en casa y cuidándola. Mi ex trabajaba, el papá se iba a trabajar y yo siempre en casa con ella porque no quería que pase nada malo. Quería que salga adelante, que tenga una vida bien. Y gracias a Dios la tiene”, cerró la participante con su relato, con la voz quebrada y muchas lágrimas en los ojos.

“¿Y está bien ahora?”, le preguntó el conductor. “Sí, sí, si la ves, está como si nada”, dijo Oriana. “De qué historias venimos, ¿no? Para después tomar el compromiso”, dijo Massaccesi, dándole la palabra a la nutricionista Estefanía Pasquini, quien lloraba ante la historia que contó la participante. Con la voz igual de quebrada que Oriana y muy sensibilizada por el relato, dio su punto de vista. “Sí, aparte yo la escuchaba como mamá y entiendo lo que dice. Y lo de la falta de la madre, es como que se te vaya un pedazo...”, apenas alcanzó a decir antes de interrumpirse ella misma, mientras se limpiaba la nariz.

“Y ahora Oriana está acá porque ella quiere que sus hijas tengan una mamá feliz”, cerró Massaccesi con el momento y dio lugar a un nuevo desafío tanto para ella como para todos los participantes del reality show de salud.