Los 8 Escalones: un joven ganó el premio mayor y su padre le hizo un particular pedido

El inesperado pedido del padre del ganador de Los 8 Escalones

Los 8 Escalones (El Trece) suscita un vaivén de emociones que traspasan la pantalla chica y llegan a los televidentes. Esto también afecta a los familiares de los participantes, quienes intentan dejar de lado su nerviosismo para apoyarlos durante su paso por el estudio. A la hora de obtener el gran premio, más de uno dejó salir a la luz la gran emoción que siente por el ganador y queda en evidencia ante los presentes en el certamen. En esta oportunidad pasó uno de esos casos, el cual dejó sin palabras al competidor y al conductor Guido Kaczka.

Un joven llamado Mariano llegó a poner a prueba su conocimiento luego de un largo trayecto durante el certamen. Como su sostén incondicional estuvieron sus padres, quienes vivieron con emoción cada segundo hasta que subió al último escalón. Su último desafío fue ante los ojos de la meteoróloga Marina Señuk, quien le consultó al muchacho y a su contrincante: “¿En cuál de los siguientes países es menos frecuente ver auroras boreales por encontrarse alejado del polo Ártico?”. Entre las cuatro opciones se encontraban Noruega, Países Bajos, Islandia y Suecia, siendo la segunda de ellas la correcta.

“¡La respuesta correcta es la B, Mariano, felicitaciones!”, exclamó la panelista al ver la elección del competidor, lo cual dejaba en claro que había ganado el juego con su último acierto. “¡Tres millones de pesos gana! Mariano, que hizo un camino excelente, tres millones de pesos enteros”, anunció el animador mientras observaba cómo lo bañaba una lluvia de confeti dorado. “Y ahí está su mamá, Diana, y su papá, Gustavo. Mariano, que vive en Rosario, que salieron a la madrugada, querían llegar bien, sin ningún asunto”, relataba Guido mientras presenciaba la eufórica escena familiar que se desarrollaba antes sus ojos.

La emotiva reacción de los padres y el ganador mientras sostiene el cheque conmemorativo

Ante la emoción del momento, una de las secretarias del ciclo se acercó a darle un vaso de agua al ganador. Este gesto no pasó desapercibido por el progenitor de Mariano, quien le hizo un particular pedido. “Dale un poquito a mamá”, señaló el hombre para compartirle un poco de su bebida mientras veía el estado anímico en que se encontraba su pareja, cuyos ojos estaban repletos de lágrimas que intentaba frenar con su mano para que no corrieran por su rostro.

“Y el papá le dice ‘dale un poquito a mamá de agua, dale un poquito a mamá’… Che, que con una copa están ahí. Brindemos y ahí, ¡tres millones de pesos!”, cerró el conductor, quien le pasó un par de copas y se sumó al festejo por el dinero obtenido.

La particular respuesta de un jugador

En la emisión previa, un competidor causó tensión a la hora de negarse a negociar por el departamento a estrenar. El hombre, cuyo nombre era Sergio, logró llegar a la instancia final luego de responder correctamente la pregunta del periodista y escritor Diego Valenzuela. Al superar este último desafío, su reacción fue celebrar con el brazo en alto mientras la sala se llenaba de aplausos y felicitaciones. “Ganó, ganó, ganó. Ajustada por una sola…” expresó Guido al hacer referencia a la mínima diferencia que tuvo con el otro competidor.

Un participante descolocó al conductor con su respuesta (Video: Los 8 Escalones - El Trece)

Por su parte, Sergio recibía abrazos por parte de su familia, quien se acercó al escalón para celebrar junto a él. Una vez que se calmaron, el conductor llamó al frente a una jugadora que quedó lejos de la final, pero tenía un elemento para negociar. “Y ella llega con la llave. Carla… ¿sos vendedora?”, le consultó el animador a la joven. Sin dar vueltas, ella se mostró decidida y contestó: “Sí, yo se la quiero vender”. Ante la postura de la muchacha, Guido le hizo la consulta que tanto esperaba el público al ganador: “Sergio, ¿se la vas a comprar?”. Por su parte, el hombre dio un rotundo “no”, lo cual acabó con toda esperanza de la muchacha de llevarse parte del dinero.

“Se plantó, vuelve por los seis millones. Entonces, él con su plata y ella con su llave”, expresó el presentador mientras el hombre se acercaba a la jugadora y le daba un fuerte abrazo. “Lo lamento, necesito la plata”, se pudo escuchar que Sergio le comentaba respecto a su decisión.