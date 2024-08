La emotiva iniciativa de Nico Occhiato para ayudar a personas que no tienen trabajo: “Tinder laboral”

La emotiva iniciativa de Nico Occhiato para ayudar a personas que no tienen trabajo

Los canales de streaming llegaron como una novedad a los medios de comunicación y hoy cosechan una gran audiencia digital con la que comparten el día a día en cada programa que emiten al aire. Si bien buscan entretener e informar, en las últimas horas demostraron que también pueden ser un servicio y una red de oportunidades laborales.

Fue este martes, al aire de Nadie dice nada, programa que se emite por el canal Luzu TV y que conduce Nico Occhiato junto a un gran equipo donde se vivió un emotivo momento de ayuda colectiva que provocó mucha emoción y alegría en los seguidores que miran el programa y también para los que trabajan ahí.

“Hermosa sección que nació la semana pasada con la excusa del día de San Cayetano y pudimos repetir hoy para ayudar las personas de nuestra comunidad que está sin laburo”, escribió el conductor en el video que subieron a las redes sociales adelantado de qué va esta actividad.

“Vamos a hacer el Tinder laboral y ver si hay match. Por un lado está Diego que tiene 40 años, es de Soldati y trabajaba en una carnicería pero lo echaron de un día para el otro por recorte de personal hace tres meses y no encuentra nada fijo”, comenzó diciendo el conductor.

Nico Occhiato

Acto seguido, Occhiato confirmó qué tareas sabe hacer Diego y que es padre de tres hijos, por lo que busca algo fijo para poder mantener a su familia. “Mis nenes tienen 7, 12 y 18, me quedó algo de plata de la que me dieron cuando me limpiaron pero la verdad que se hace muy difícil”, aseguró el hombre desempleado en comunicación telefónica con el ciclo de streaming.

Además, Diego aclaró que busca trabajo de cualquier cosa ya que realmente está buscando para mantener a su familia. “Lo que haya, yo necesito laburar“, expresó angustiado. Acto seguido, Nico contó el trabajo que hizo la producción para conseguirle una oportunidad a este señor.

”La producción estuvo buscando y habríamos encontrado uno con alguien que puede que de perfecto. Lugano y Soldati está bastante cerca, al lado”, expresó el conductor sobre la cercanía de lo que sería el nuevo puesto laboral y la casa de Diego.

Una vez que confirmaron eso, llamaron al presunto empleador. “Fabio tiene 55 años y una carnicería en Lugano. Está buscando un ayudante con un mínimo de experiencia en el rubro y ganas de laburar además de que la persona sea buena onda para mejorar la atención al cliente“, leyó Occhiato sobre la búsqueda laboral.

“Sí, tal cual“, contestó Fabio y comentó que el trabajo sería de lunes a sábados de 6 a 14 para recibir la mercadería y tener preparado el negocio para abrirlo. “Uy, sí, re estoy, me encanta. Me das una re mano“, contestó Diego emocionado por la oportunidad laboral. Algo seguido el dueño de la carnicería comentó que el perfil del hombre encajaría perfecto con lo que está buscando.

”Bueno, háblenlo por privado pero en principio estaría para que Diego vaya a a trabajar a la carnicería de Lugano”, cerró el conductor quien explicó que la dinámica que armaron fue poner una cajita de preguntas en las historias de Instagram con gente que necesita trabajo y otra con personas que buscan contratar. “Ellos (por la producción del programa) buscan entre 3.000 personas a ver si hay coincidencia, una locura el trabajo de este equipo, pero qué hermoso”, concluyó Occhiato agradecido y emocionado.

Un detalle no menor es que en solo 24 horas, el video del recorte del programa ya tiene más de 40 mil me gusta, un millón de reproducciones y cientos de comentarios por parte de los internautas que le regalaron muchos elogios a Occhiato y su equipo por está iniciativa.