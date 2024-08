Complot en Survivor, una tribu eliminó a uno de sus integrantes por bajo rendimiento en los desafíos: “Quiero gente que vaya a ganar”

Una participante de Survivor Expedición Robinson fue eliminada del certamen (Video Telefe)

A tan solo semanas de la ansiada unificación, este martes el campamento sur debió eliminar a uno de sus integrantes en Survivor Expedición Robinson (Telefe). Pero tal como en otras oportunidades, los jugadores no llegaban al concejo tribal con una postura tomada. Después de un largo debate, los participantes priorizaron “su juego” y apuntaron contra el jugador que tuviera un peor desempeño en los desafíos.

Todo comenzó luego de perder la prueba ante la tribu norte. Con nueve integrantes en sus filas, el equipo amarillo debía elegir quién abandonaría la competencia. Pero primero, todos se sometieron a un juego, el cual consistía en disparar con arco y flecha a un blanco. Después de numerosas rondas de competencia, Baltasar logró imponerse y adueñarse del collar de inmunidad de cara al próximo concejo tribal. A partir de entonces, las charlas y el debate comenzaron a desarrollarse en el campamento.

En ese momento, las afinidades y las estrategias comenzaron a marcar el futuro de la votación. En una charla íntima, Eugenia y Aixa manifestaron su intención de apuntar contra de Goldi. “Me muero por sacarlo, pero a la vez siento que es muy útil para ganar las inmunidades. Me gustaría ir parejos a la unificación. Llegar con mayoría es importante, Goldi es indispensable”, comenzó analizando la ingeniera química de 32 años. La joven artista circense coincidió con su compañera: “No me banco más su actitud”.

En una línea similar, Martina apoyaba la postura de sus compañeras: “Si votaría a alguien prefiero a Goldi, también por sus actitudes que tiene de lavarse las manos, de ser políticamente correcto y querer quedar bien con todos. Goldi se siente inseguro, habla con Iván y tiene miedo”. En la otra “vereda”, Goldi también pensaba la situación en un diálogo con Ivan, aunque apuntaba sus cañones contra otra participante: “Me parece que no es el momento de Martu, que hay otras personas que hacen menos en el campamento y tienen menos posibilidades de hacer cosas en los juegos”.

Así fueron las votaciones en la tribu sur de Survivor Expedición Robinson (Video Telefe)

Así las cosas, cuando el sol cayó en la isla, los nueve participantes se dirigieron al concejo con sus antorchas. Después de una tensa votación, Marley se dispuso a leer los votos, los cuales terminaron con dos para Martina y siete para Janet, quien se convirtió en la décima eliminada del certamen. Al conocer la decisión de la tribu, el conductor le preguntó a la actriz si estaba sorprendida de la situación. “Cuando hablaba durante el camino al concejo noté que había miradas distintas, voces. Antes de llegar al concejo, mientras prendíamos las antorchas, Goldi me agarró la mano y eso me terminó de confirmar el subtexto que yo leía a través de ellos. Esto es un juego y puede pasar en cualquier momento, no me sorprende la decisión y la acepto”, comentó Janet.

“¿Tenías otra imagen de lo que podía pasar esta noche?”, volvió a preguntarle Marley, a lo que la jugadora dijo: “No. Me lo esperaba, si no era esta era la próxima. Gracias por la experiencia, me gustó compartir con ustedes, aprendí un montón. Son todas personas geniales y creo que van a llegar muy lejos todos. Todos los éxitos para la unificación”. Fue en ese momento que Eugenia alzó su voz y le pidió a la participante si podía darle un último abrazo.

Luego, ante las cámaras, Janet comentó cómo recibió la decisión de sus compañeros: “Me lo veía venir y como le dije a los chicos son pésimos actores. Lo que voy a extrañar de Survivor es todo, la experiencia la viví con todo, me sentí en una juguetería. Agradezco un montón poder vivir esto, me encanta la naturaleza, amo las plantas, amo el mar, los animales. Súper entretenido para mí honestamente”. Por último, y al ver las caras de tristeza de la tribu amarilla por perder a otro integrante, Marley expresó: “La decisión de la tribu fue fortalecerse en vista de los últimos concejos tribales que tenemos en forma grupal antes de la unificación, ojalá esto les funcione en el próximo juego de inmunidad”.