René Pérez le dedicó unas sentidas palabras a su hijo Milo por su cumpleaños número 10: “Lo estoy viendo navegar”

Este fin de semana, el cantante René Pérez, quien suele cultivar un perfil bajo con respecto a su vida personal, apareció por un motivo muy especial en sus redes sociales: el cumpleaños número 10 de su hijo, Milo, fruto de su relación con su expareja, Soledad Fandiño.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de ocho millones y medio de seguidores, el artista puertorriqueño se mostró emocionado por un nuevo año de vida para su hijo y lo hizo saber. “Milo cumplió 10 años. Han sido 10 años de verlo crecer”, comenzó Residente. “Lo vi nacer, lo estoy viendo navegar, lo veré perder, ganar, correr, volar, cruzar, llegar”, cerró.

En las fotos que seleccionó para la publicación, se los puede ver juntos y sonrientes en un atardecer; además, hay algunas otras de Milo solo: una, vestido de traje; y otra, luciendo con una camiseta de Sevilla Fútbol Club. Pérez también mostró el momento en que su hijo sopló las velitas y, luego, una postal mientras comía torta. Para el final dejó material de archivo con una imagen de su hijo con un casco de bomberos, cuando era visiblemente más pequeño.

Entre los comentarios y “Me gusta” que obtuvo el posteo se destacaron los del cantante Dante Spinetta y Pablo Tamagnini, actual vocalista del grupo de cuarteto La K’onga. Mientras que el primero le dejó un corazón; el segundo resaltó el parecido entre ambos. “La misma sonrisa en diferentes edades”, escribió.

Milo nació el 7 de agosto de 2014. Sus padres se separaron unos años después, en 2017, pero, según ella, lo hicieron en buenos términos. Desde entonces, el pequeño vive parte de su tiempo con René Pérez, en Puerto Rico o en California; y otra parte con su madre, quien a principios de 2022 se instaló en Estados Unidos. “Mi relación por suerte quedó muy bien. Tenemos un hijo y él vive de gira, está de un lado para el otro, pero podemos coordinar y organizarnos bien”, contó Fandiño en LAM.

Durante la pandemia, imposibilitado de ver a su hijo, Residente grabó un emotivo video para su hijo que, en ese momento, se encontraba en Argentina con su madre. A través de su cuenta en Instagram, en el marco del Día del Padre, el puertorriqueño manifestó sus sentimientos: “Extraño tanto a mi hijo que me puse a hacer este video sin dormir aún para ver si me sentía mejor, pero me siento peor. Llevo más de tres meses sin ver a Milo, pero sé que toda esta pandemia pasará. Abracen, besen, jueguen, eduquen, compartan con sus hijos. Happy Father’s Day”, escribió en sus redes.

Junto al texto publicó el video. Con la música del mencionado tema, el artista hizo un clip con imágenes y videos de su pequeño, desde los primeros instantes de su vida hasta la actualidad.

En el video se pueden ver imágenes del nacimiento de Milo, mientras de fondo se escucha al cantante: “Todos te estaban esperando. El tiempo cantaba bailando, las hojas se levantaron de sus hijos y los caracoles te esperaban en la orilla”. Luego pasan fotos del pequeño jugando con su padre, en la playa, en el baño y en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Siempre con una sonrisa en su rostro.

El video tuvo mucha repercusión y en cuestión de horas superó el millón de reproducciones. Muchas figuras, principalmente vinculadas al mundo de la música, le dejaron mensajes y lo consolaron a la distancia, en medio de este momento personal tan difícil para él.