Cinthia Fernández le respondió a la expareja de su novio Roberto Castillo: “Yo no estoy rompiendo ninguna familia”

Cinthia Fernández apuntó contra la expareja de su novio Roberto Castillo

Luego de que Daniela Vera Fontana iniciara una demanda por alimentos contra su expareja Roberto Castillo, Cinthia Fernández, actual pareja del abogado, respondió enérgicamente en el programa LAM (América TV). “Yo sé con la persona que estoy”, aseguró la modelo, defendiendo a Castillo de las acusaciones.

“Si bien no debería meterme, porque es un tema de ellos, y ya Roberto se defenderá, yo lo único que te puedo decir es que yo nunca estaría con un padre deudor”, comenzó diciendo Fernández, señalando su confianza en la responsabilidad de Castillo.

La mediática cuestionó la situación laboral de Vera Fontana: “Yo quiero saber cómo se pagan las cuentas de la casa de ellos, si ella no trabaja. ¿Qué viene la plata del cielo?. Yo tengo la diaria con él, sé que se hace cargo tanto presencial como económicamente de absolutamente todos los gastos, no solo de las hijas que tiene en común con su expareja, sino con la primera mujer, que se hace cargo de todo, ambos trabajan. En el caso de la última pareja, ella no trabaja y ¿qué? ¿Se pagan del aire? Andá a averiguar si hay deudas. Paga absolutamente todo”.

Además, remarcó la generosidad de Castillo: “(Daniela) le pide plata como si fuese un dispenser, y me parece bárbaro. Y Roberto es recontra dadivoso, les baja la luna si es necesario”. Ángel de Brito, conductor del programa, mencionó que Vera Fontana había afirmado que no lograron ponerse de acuerdo, por lo que se contrató una abogada y se abrió la feria judicial. A esto, Fernández respondió: “Se puede recontra mil probar con mensajes que le ha pedido, no una, muchísimas veces que se sienten. Ella todavía no tenía representante y él le dijo: ‘Bueno, conseguí una persona, mientras tanto, ¿querés que hagamos un acuerdo entre nosotros?’. Intentó de todas las maneras. Ella le dijo: ‘Yo no me voy a ir a tomar un café, si me tomo un café es para que vos vuelvas a mi casa’”.

Fernández también criticó la exposición pública de la arquitecta: “Un día se levanta y dice: ‘No me gusta la tele, me incomoda’. Y hace vivos (en Instagram) y dice: ‘Hola, comunidad’. Es una persona que no es sumisa a una exposición. Si hay una persona que no se quiere exponer, no hace vivos. Y muchos menos con sus hijas al lado, hablando de su padre, hablando de mí”.

La modelo relató un incidente reciente: “El otro día las fue a buscar y a su hija de doce años, que tiene con la primera pareja, la agarró y le dijo: ‘¿Linda la noviecita de tu papá?. Tené mucho cuidado, es muy peligrosa’. Adelante de la hija, que tiene tres años, la bebé ni se entera, pero estaba ahí presente, le dijo: ‘Ah, venís de cog..., infeliz’. Empezó a gritar así. Y esos diálogos están grabados”.

Finalmente, Fernández concluyó enfatizando que todo está registrado: “Cada mensaje de... ‘mis hijas no van a estar nunca con esa puta. Yo te voy a arruinar. Vas a ser un papá de café’. Todo esto sale de ella. Yo entiendo el dolor que pueda tener, a mí me puede putear. Está en todo su derecho, entiendo el dolor de sentir que una familia se desarmó, yo lo pasé, pero yo no estoy rompiendo ninguna familia”.