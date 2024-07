La expareja de Roberto Castillo le inició una demanda por alimentos al abogado: “Me duele que no cierran las fechas”

Daniela Fontana, la ex de Roberto Castillo, habló de su separación: "No me cierran las fechas de su relación con Cinthia Fernández" (Video: A la tarde, América)

Daniela Vera Fontana, expareja de Roberto Castillo, decidió iniciarle una demanda por alimentos. Esta noticia surge justo cuando al abogado se encuentra en una relación con Cinthia Fernández, a quien ha estado asistiendo en su propio reclamo por la cuota alimentaria contra Matías Defederico. “Yo necesitaba un representante legal porque tengo que acomodar todo, porque tengo dos hijas chiquitas. Es lo que les corresponde a las nenas y más que nada para tener un acuerdo ordenado y prolijo”, explicó en una conversación telefónica con el programa A la Tarde (América), conducido por Karina Mazzocco.

“Con mi ex tengo el diálogo justo y necesario. Cuando hay nenas de por medio, la herida es mucho más profunda”, agregó Vera Fontana, señalando el impacto emocional que ha tenido esta situación. La mujer, quien compartió seis años de su vida con Castillo y tiene dos hijas en común, también habló sobre las dificultades financieras que enfrentan tras la separación.

El abogado lleva más de un mes de relación con Cinthia Fernández, a quien acompañó en este mismo reclamo frente a Matías Defederico. “Son los gajes del oficio. A veces, en tu vida profesional tratás determinados casos y de pronto sufrís lo mismo puertas adentro, en tu vida privada”, precisó Diego Esteves antes de la comunicación telefónica con la arquitecta. Y agregó: “Este es el expediente que se acaba de presentar hace horas en un tribunal de familia y que lo que hace es reclamar alimentos”.

Sobre el reclamo, Matías Vázquez detalló: “Ha iniciado proceso de mediación por alimentos, régimen de comunicación (visitas), cuidado personal y compensación económica. Ojo con este punto... entiendo que no estaban casados”. Añadió que Daniela solicitó habilitación de feria debido a la urgencia del tema. “Hay jueces que entienden que los chicos comen, necesitan cobertura médica, hay un techo en el que tienen que vivir y que eso no puede esperar”.

“No voy a dar los importes, pero el mayor es el alquiler de la casa que es de siete cifras, la prepaga, el jardín de las dos nenas, agua mineral, 100.000 pesos de nafta”, enumeró el panelista. Añadió que aunque Roberto Castillo ya tiene fijada una audiencia para después de la feria judicial, la presentación de Daniela busca una resolución inmediata.

La arquitecta reveló cuál es la herida más profunda que le dejó esta ruptura: “Lo que más me dolió es que no cierran las fechas. Ni a mí, ni a él, ni a nadie. Hubiese elegido que esto se termine de otra forma. No me lo veía venir para nada. Pensaba que nos íbamos a tomar un tiempo como cualquier otra pareja y claramente no lo fue. Nunca tuvimos crisis antes que esto. Analizando ahora, para mí esto arrancó en febrero más o menos. Recapitulando fotos, la vida y mi intuición, creo eso. Las ausencias eran porque en teoría estaba trabajando”.

Roberto Castillo, novio de Cinthia Fernández

“Mi única mea culpa es haberme dedicado 100 por ciento a mis niñas y dejar la pareja de lado”, confesó Daniela, reflexionando sobre las decisiones pasadas que habrían llevado a la situación actual. Además, hizo un llamado al respeto por la privacidad de su familia y la importancia de priorizar el bienestar de sus hijas en este difícil momento: “Me siento traicionada por él. A nivel sentimental y por la familia, la humillación, la exposición. No soy del medio ni quiero serlo. Tengo una familia, mis papás son grandes y no quiero estar en los medios”.

También se refirió a Cinthia Fernández y la supuesta infidelidad por parte del letrado: “Yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Capaz que en un tiempo, cuando lo trate en terapia, me de cuenta. Hoy no sé qué decir. Capaz nos hubiese convenido hacer terapia de pareja. Los únicos planteos fueron cuando salieron los rumores en televisión y me había dicho ‘no es mi tipo de mujer’ (sobre Cinthia)”.

Aunque no quiso referirse particularmente a la bailarina, Vera Fontana aprovechó para tirarle un palito: “Yo no vivo de canjes ni nada. Yo vivo la vida real. Estoy pidiendo lo que les corresponde a nuestras hijas. Hay que esforzarse, hay que trabajar. Ahora viene el cumpleaños de las nenas y no va a venir una empresa a ofrecer armarme la fiesta”.

Daniela Vera Fontana y Roberto Castillo cuando eran felices

Por otra parte, se acusó a Daniela de haber perjudicado a Roberto Castillo en su trabajo y ella lo desmintió rotundamente: “Yo lo que menos quiero afectar es el trabajo del papá de nuestras hijas. Sería muy tonto de mi parte. ¿Cómo voy a querer destruir al papá de mis hijas?”. Sin embargo, después confesó haber hablado con Maypi Delgado, ex participante de Gran Hermano, quien reclama la cuota alimentaria de su hija, para aconsejarle que no contrate a Roberto. Vera aclaró: “Me contacté con Maypi Delgado porque me solidarizo con su posición como mamá porque seguramente Roberto quiera ser su abogado”.

Además, confirmó una información que le llegó al periodista Daniel Ambrosino y confesó haberle mandando un polémico mensaje a la ex participante del reality diciendo: “Hola Maypi. Soy la ex del Dr. Roberto Castillo. Seguramente ya se contactó con vos para defender los derechos de tu bebe, cosa que no hace con sus bebés”.