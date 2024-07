Marcelo Tinelli volvió al país tras la Copa América y compartió una romántica foto con su novia Milett Figueroa

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Este miércoles 17 de julio, Marcelo Tinelli regresó a Argentina tras varias semanas en Estados Unidos, donde siguió a la Selección Argentina en la Copa América. Durante su estadía, el conductor también aprovechó para entrevistar a Lionel Messi y presenciar la consagración del equipo como bicampeón continental.

En sus historias de Instagram, el empresario compartió una fotografía en la que aparece sonriente junto a Milett Figueroa. Sobre la imagen, el presentador escribió un tierno mensaje: “Juntos a la par. Te amo, Milett”. La artista peruana, por su parte, decidió repostear la stories de Tinelli, añadiendo: “Mi amor, te amo”.

Marcelo Tinelli es un fanático incondicional de la selección y la sigue a todas partes. Junto a su hija Juana, su primo Luciano El Tirri Giugno, Federico Hoppe y otros amigos, el conductor disfrutó en vivo toda la Copa América. El grupo estuvo en Atlanta, Nueva Jersey, Houston y disfrutó de la gran final desde la tribuna del Hard Rock Stadium, en Miami. Tras casi un mes fuera de casa, esta semana el productor volvió a Buenos Aires y tuvo un romántico reencuentro con su pareja.

La publicación de Marcelo Tinelli

Hace unas semanas Marcelo había hablado de su deseo de que con su novia compartan juntos el partido que disputaron Argentina-Perú en la primera fase de la competencia. “No sé si vendrá en algún momento en la Copa América. Yo quería que viniera para el partido de Argentina y Perú en Miami, pero lo que pasa es que con el Tirri estamos trabajando todo el día, desde la mañana y volvemos a la noche todos los días”, aseguró, en una nota con A la tarde.

Las versiones de separación comenzaron tiempo atrás por distintos motivos. Entre ellos, el faltazo de la modelo al cumpleaños del conductor. Al respecto, Milett Figueroa sostuvo en declaraciones: “No siempre tenemos que estar pegados”, afirmó, a LAM. En la misma línea, anunció que tampoco la verán en algunos eventos familiares porque prefiere que su pareja disfrute plenamente de sus hijos.

Una de las últimas apariciones que tuvo la pareja había sido en el cumpleaños de la modelo. El lunes 10 de junio Milett celebró su cumpleaños número 32 y el animador quiso agasajarla de una manera especial. En la noche del domingo, Tinelli la invitó a cenar en un reconocido restaurante, donde ella sopló las velitas después de la medianoche.

La respuesta de Milett Figueroa

La pareja se tomó una foto juntos para celebrar el momento, y Marcelo la acompañó con un mensaje en sus redes sociales: “Feliz cumple mi amor. Por muchos más momentos compartidos juntos”. Milett, visiblemente emocionada por el gesto, respondió: “Te amo, mi vida”.

La historia de amor de Tinelli y Figueroa nació en la pista del Bailando 2023. La pareja no tardó en blanquear el romance y demostrar que la relación iba en serio. Pasaron el verano juntos en Punta del Este y la actriz fue invitada al casamiento de Candelaria Tinelli y Coti Sorokin. Sin embargo, en los últimos meses los rumores de separación se hicieron eco e incluso se habló de que Milett no tendría el mejor vínculo con las hijas del conductor. No obstante, ellos se encargaron de desmentir cualquier tipo de crisis y es hasta la actualidad que se muestran juntos y muy enamorados.