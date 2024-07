El chiste de Flor Peña sobre las legumbres que puso nerviosa a Mirtha Legrand y la hizo tentar de risa: “¡Basta, basta!”

El chiste de Flor Pena sobre las legumbres que puso nerviosa a Mirtha Legrand: "¡Basta, basta!" (Video: La Noche de Mirtha, El Trece)

En La Noche de Mirtha estuvieron cuatro invitados muy divertidos, entre ellos Florencia Peña quien habló de su éxito con el musical Mamma Mía, la relación con su marido y sus hijos, su larga carrera y hasta sobre su distanciamiento con Mirtha Legrand por diferencias políticas. Pero la actriz rompió el hielo cuando el menú de Jimena Monteverde sirvió para que bromee sobre los efectos del guiso de lentejas que iba a servir. La conductora tuvo que sacar su abanico, tentada de risa, por el inusitado calor que le dio.

Todo comenzó cuando la cocinera contó los platos que había preparado. “De entrada tenemos un menú muy argentino porque mañana juega la Selección. De entrada son unas empanaditas de lomo con masa casera y yasgua, que es esa salsa de tomate fresco, rallado que es típica del norte rico. Y de primer plato tenemos un guiso de lentejas”, comentó la chef.

“¡No fallan las lentejas!”, comentó la animadora, lo que sirvió para que la actriz tenga un divertido remate. “Inflaman siempre las lentejas. No fallan. ¡No hay manera de zafar! Hay que temerle a la legumbre”, señaló, sobre la fama de provocar gases que tiene este tipo de alimento. Mientras tanto, Robertito Funes Ugarte, que también estaba invitado, la seguía. “Por suerte nos vamos en distintos autos”, agregó.

Mirtha Legrand con Florencia Peña, Luisa Albinoni, Pachu Peña y Robertito Funes (Crédito: El Trece)

“Hay que pedir autos por separado para ir por estrategia, de verdad. O irse caminando para bajarla”, continuó Florencia, mientras la Chiqui se cubría la cara. “¡Basta, basta!”, comentaba, mientras Pachu Peña, otro de los invitados, proponía que la mejor forma de irse del programa era “ir en colectivo”. “Caminate unas 20 cuadras antes de subirte a uno porque se pone brava la cosa”, acotó la humorista.

“Son divinas, te dan calorcito, pero después…”, siguió, mientras la conductora de Escuela de cocina intentaba poner orden. “Están en la mesa de Mirtha... Igual estas no les van a caer mal porque tienen un tratamiento especial, después se los cuento”, les contó, momento en el que anunció el postre y las bromas siguieron. “Es flan de dulce de leche”, detalló.

Y Florencia no podía parar. “¡Como para reventarla después de la lenteja! Mandá crema también, cosa que explotemos bien”, exclamó, risueña mientras Pachu fue por más. “Y dulce de leche y chocolatada también”, lanzó. En ese momento Mirtha fingió una queja. “¡Ay, lo que me espera! Tengan piedad, yo no dormí bien anoche, por favor. ¡Mentira, mentira! Estoy encantada con el humor de ustedes”, cerró la diva, tentada de risa.

Florencia Peña y Benjamín Vicuña conducen el reality show, La isal de las tentaciones (Crédito: Prime Video)

Florencia Peña junto a Benjamín Vicuña son los conductores del reality show original, La Isla de las Tentaciones Argentina & Chile, que llegará a Prime Video el próximo 9 de agosto, en donde cuatro parejas pondrán a prueba la solidez de sus relaciones. Ellos serán quienes guiarán a los participantes a través de una serie de desafíos interactuando con un grupo de solteros. Este nuevo formato promete examinar los límites del amor y la lealtad entre las parejas.

La serie constará de nueve episodios y culminará con el episodio final y una reunión especial el 23 de agosto. Este programa no solo atraerá la atención del público argentino y chileno, sino también de más de 240 países y territorios alrededor del mundo. Según informó Prime Video, “las parejas deberán decidir si quieren regresar a casa con su pareja original, seguir de forma solitaria, o también formar una conexión con una nueva persona”.

Allí las parejas se someterán a situaciones que les permitirán explorar sus deseos y determinarán el futuro de su relación. A lo largo de los episodios, se enfrentarán a varios desafíos emocionales y decisiones trascendentales.