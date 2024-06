Wanda Nara y Mauro Icardi celebran 10 años juntos: una declaración de amor y una torta con un mensaje romántico

Wanda Nara y Mauro Icardi celebran su décimo aniversario de casados (Foto/@mauroicardi)

Este 7 de junio es una fecha muy especial para Wanda Nara y Mauro Icardi, ya que celebran su décimo aniversario de casados. Para honrar la fecha, el jugador del Galatasaray aprovechó para recordar distintos momentos junto a su esposa: desde los más felices hasta los más difíciles. También aprovechó para destacar la familia que formaron y elogiar a la conductora que, pronto, debutará el frente de la versión de famosos de Bake Off Argentina.

“Hoy, mientras celebramos una década de matrimonio, me encuentro reflexionando sobre el increíble viaje que hemos compartido. Estos diez años han sido un testimonio de amor, paciencia, y crecimiento, y cada momento ha sido invaluable a tu lado”, arrancó el futbolista, quien acompañó el posteo con una foto de cómo festejaron su día.

En la imagen se los ve abrazados y besándose junto a una torta con forma de corazón rojo en la que se puede leer: “Amor verdadero”.

El romántico posteo de Mauro Icardi para Wanda Nara por sus 10 años juntos (Foto/@mauroicardi)

En su declaración de amor, Icardi hizo un repaso por el día que celebraron el “Sí, quiero”. “Recuerdo el día en que nos casamos como si fuera ayer. La felicidad que sentí al verme caminar hacia vos y verte con esa sonrisa que ilumina mi mundo, sigue siendo uno de los momentos más preciados de mi vida. Desde ese día, hemos construido un hogar lleno de risas, amor, y, sobre todo, una familia maravillosa”, resaltó el delantero sobre la boda que se llevó a cabo en el Palacio Sans Souci, en San Fernando.

También mencionó el rol de la animadora, que se encuentra trabajando como jurado en un talent show de Italia, como mamá. “Sos una madre extraordinaria. Ver cómo cuidas y amas a nuestros hijos me llena de admiración. Tenés una ternura que no conoce límites, y una fortaleza que me inspira diariamente. Los valores y la bondad que inculcás en nuestros pequeños son un reflejo de la persona increíble que sos”, destacó.

“Recuerdo el día en que nos casamos como si fuera ayer. La felicidad que sentí al verme caminar hacia vos y verte con esa sonrisa que ilumina mi mundo, sigue siendo uno de los momentos más preciados de mi vida", escribió Mauro (Foto/@mauroicardi)

“Cada día, me siento agradecido por tenerte a mi lado. Tu apoyo incondicional en los momentos difíciles y tu alegría contagiosa en los tiempos felices hacen que la vida sea un viaje hermoso y pleno. Sos mi compañera, mi confidente, y mi mejor amiga. En vos encontré un amor que trasciende el tiempo y las palabras”, aseguró Mauro y acompañó con fotos de los dos a los besos.

“Estos diez años son solo el comienzo. Estoy emocionado por todo lo que el futuro nos depara, por todos los sueños que aún tenemos por cumplir y por los momentos que aún compartiremos. Gracias por ser quien sos, por amarme de la manera en que lo hacés y por ser la pieza más importante de nuestra familia. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar y me siento bendecido por cada día que pasamos juntos. Por otros diez años y muchos más, te prometo mi amor eterno, mi dedicación y mi gratitud infinita”, continuó.

"Amor verdadero": la leyenda de Mauro Icardi para la torta por los 10 años de casado con Wanda Nara (Foto/@mauroicardi)

El mensaje lo terminó con un “con todo mi amor, para vos. M.I.” y su sorpresa por el lugar en el que les tocó celebrar el aniversario. “PD: Casualidades de la vida que estamos festejando nuestro décimo aniversario en la Ciudad Eterna, Roma/ Amor”, concluyó.

Hace un mes, a través de sus redes sociales, Wanda compartió con sus seguidores el enorme regalo que su marido y sus cinco hijos le enviaron por el Día de la Madre: un gigantesco ramo de rosas rojas con forma de corazón que acompañaron con una tarjeta. Ella, sensibilizada y orgullosa, lució en sus redes el lujoso presente, mientras su marido le dedicaba en su cuenta de Instagram palabras muy especiales.

“Madre. El amor más puro existe. Feliz Día de la Madre, @Wanda_Nara y Feliz Día a todas las madres”, escribió el jugador, posteo que acompañó con una fotografía de toda su familia en las calles de Estambul, Turquía, donde se instalaron para seguir su carrera.