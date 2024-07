Las vacaciones de soltera de Jimena Barón en la nieve: “Puedo con todo”

Desde las tierras neuquinas, la cantante disfruta de su tiempo a solas (Video: Instagram)

Semana de soltera para Jimena Barón, quien aprovechó que su pareja Matías Palleiro se encuentra en Estados Unidos por la Copa América y su hijo Morrison en Buenos Aires, pasaron por todas las actividades que les tenía para ofrecer el clima, desde snowboarding, el esquí y hasta paseos en las alturas. “Nunca no quedo parada, sola, en la aerosilla. El tema de la experiencia de venir y estar sola es que como no estoy con nadie, claro soy muy manija y no paro. Debo calmarme…”, señaló Barón mientras se preparaba para llegar al cerro, en el cual logró realizar una bajada a más de 58 kilómetros por hora.

Jimena realizó un sinfín de actividades solas, entre ellas esquiar desde un cerro de gran altura

Desde las alturas, la actriz celebró su soledad e independencia

El tiempo lejos de su familia le dio la oportunidad de realizar una extensa reflexión ante sus seguidores. En compañía de un carrusel de fotos de su escapada, Barón escribió: “El día de la independencia me agarra acá esquiando sola. Argentina es el país más lindo del mundo, no hay dudas. Saber estar sola y ser independiente es muy necesario. Subí y atravesé las nubes esquiando muchísimas veces. exactamente 10″.

Los días invernales los disfrutó desde la comodidad de una casa calefaccionada

El esquí fue una de las actividades que disfrutó en Villa La Angostura

“Tres noches de silencio absoluto y soledad me llenaron de preguntas y algunas certezas. La vida es cuestión de actitud y la actitud son las cosas que creemos que nos decimos a diario. Tenemos que ser más gentiles con lo que nos decimos. Me gusta haberme encargado de ser muchas versiones distintas y no tener que elegir una”, continuó respecto a su decisión de emprender este viaje sola.

“Me gusta pensar que puedo todo, porque me lo creo. Feliz día de la independencia”, cerró, orgullosa, por las hazañas que emprendió estos días y en alusión a la fecha patria que se celebra este martes.

La discusión entre Jimena y Momo

La desopilante discusión entre Jimena Barón Momo mientras está de viaje

Si bien se tomó un descanso de sus obligaciones cotidianas, esto no evitó que surgieran peleas con su pequeño. Desde la distancia, la artista estuvo atenta a lo que ocurría en su casa, la cual quedó al mando de Mari, su niñera y persona de confianza desde su niñez, ya que también la cuidó a ella cuando era chica. En ese marco ocurrió su cruce con el nene, quien quería salirse con la suya a pesar de las indicaciones de los adultos.

“Hace 2° y Morrison quiere irse así vestido a lo de Dante”, señala la mujer respecto al vestuario del pequeño, quien está en pijama pese a las bajas temperaturas. Lejos de dar el brazo a torcer, la compositora le señaló que no le iba a permitir salir de esa manera y le indicó: “Bueno, por más que te quedes todo el día adentro, tenés que estar afuera para ir a la casa de tu amigo, no podés ir vestido como si estuvieras en Puerto Rico. Te vas a poner una remera de manga larga, buzo, campera, todo lo que sabés, hijo. Dos grados hacen…”.

La niñera de Momo no dejó pasar tan fácilmente la situación (Video: Instagram)

El nene no quería dar el brazo a torcer con su elección de atuendo, por lo que su niñera decidió mostrarse firme y cuidar de su bienestar. “No entiende, me gritó que soy una hincha huevo, que no entiende por qué me elegiste para que esté con él, así que bueno. Mañana hablamos, Jime. Yo con ese pantalón finito no lo voy a sacar”, sentenció en un audio que compartió Barón en su historia, la cual describió como “escándalo”.

Las noches con Emilia Attias

Algunas noches las compartió con su amiga Emilia Attias (Video: Instagram)

Con una amistad que data de años, Jimena y Emilia Attias volvieron a juntar sus caminos. Luego de pasar por los estudios de televisión cuando eran tan solo adolescentes, la cantautora y la actriz disfrutaron de un nuevo proyecto juntas, el cual las llevó a pasar unos días en Villa La Angostura. Pero no todo se trató de compromisos laborales, sino que también aprovecharon para disfrutarse en medio del paisaje invernal a su alrededor y reflexionar. Una vez que Attias dejó su separación de El Turco Naím en el olvido, la modelo y la intérprete de “La Cobra”, se divirtieron en la noche patagónica. “No solo estamos borrachas, sino que mi hermana se irá caminando por la nieve a su habitación con linterna y otra copa de vino”, narró en un video en el que ambas se reían por la hazaña que la actriz tuvo que realizar.