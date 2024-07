La sorpresa de la autora de Patito Feo al ver juntas a Laura Esquivel y Brenda Asnicar: “Qué lindo que puedan subsanar la relación”

La creadora de Patito Feo contó que Laura Esquivel y Brenda Asnicar se llevaban mal y le sorprendió el show juntas en Italia

En las últimas horas, Laura Esquivel y Brenda Asnicar, que fueron protagonistas de la serie infantojuvenil Patito feo durante el 2007 y 2011, causaron furor en el exterior. Es que más allá de lo que generaron a nivel local, su fama también cosechó récords de audiencia y reconocimiento en distintos países de América Latina, Europa y Asia. Así la cosa, este fin de semana, se presentaron ante 14 mil fanáticos que revivieron los temas de la novela y bailaron las coreografías.

El espectáculo se dio en el marco del festival Teenage Dream Part, en Italia, y las repercusiones no tardaron en llegar a la Argentina. Entre las personas que opinaron al respecto, también apareció la creadora de Patito Feo, Marcela Citterio, quien confesó que cuando eran más chicas existió una interna entre ambas.

En su cuenta de TikTok, la escritora publicó un video hablando a cámara y se explayó sobre algunas situaciones que sucedieron cuando la novela era un éxito en el país y ambas adolescentes estaban en el auge de su carrera artística.

Brenda Asnicar y Laura Esquivel revivieron el éxito de Patito Feo en Italia (Instagram)

“Hablemos del encuentro de Patito y Antonella ante 10 mil personas en Milán”, comenzó diciendo Marcela en el audiovisual, haciendo alusión a sus personajes en la ficción, y definió: “17 años después de Patito Feo, esto es mucho, es muy fuerte”, reconoció la escritora de la historia que marcó a una generación.

Fue en ese momento cuando Citterio recordó las internas que existían entre ambas: “Qué lindo cuando pasa el tiempo y dos chicas, hoy mujeres, se reencuentran y pueden subsanar la verdadera relación de Patito y Antonella o de Laura y Brenda, ¿o de quién estamos hablando?”, comentó sobre este reencuentro en el escenario y con un tono irónico.

“¿Será que la ficción se transformó en realidad? Sí, y eso es lo bueno, lo cuento ahora que ya pasó, que estas dos chicas se pudieron reunir en un escenario y pudieron brillar juntas”, insistió Marcela, confirmando que hace unos años, Brenda y Laura no se llevaban bien.

La escritora confesó que, durante el rodaje de la novela, hubo varios conflictos entre ambas que provocaban incomodidades en el día a día, tanto entre ellas como para el equipo de producción que estaba detrás de los actores. “Lo cuento ahora porque no se me hubiera ocurrido contarlo antes, cuando estábamos en problemas, cuando era complicado, cuando no se llevaban bien”, recapituló.

“A mí me pasó con reportajes de Laura que ella contaba cosas malas que le habían pasado por Patito y yo decía: ‘¿Y lo bueno te lo perdiste?’, qué lástima porque hubo mucho bueno”, recordó molesta por algunas declaraciones de Esquivel con la prensa cuando era más chica.

Sin entrar más en detalle, Marcela confesó que está feliz de que ahora ambas se lleven bien y puedan seguir trabajando juntas. “Es maravilloso y muy merecido para las dos, para lo que fue el programa, un programa que escribimos con tanta alegría”, sostuvo y concluyó: “Qué bueno cuando pasa el tiempo y se pueden limar asperezas que quizá no eran ni de ellas, eran de la vida, de familias, tantas cosas que se mezclan en un programa de televisión”.

Brenda y Laura se reencontraron en Fiera Milano Live, un festival que se desarrolla entre junio y septiembre, y que este año tuvo una fecha llamada “Teenage Dream” donde las ex Patito Feo tuvieron la posibilidad de mostrar cada una sus proyectos solistas para luego unirse y brillar con los clásicos que todos estaban esperando, como “Amigos del corazón”, “Diosa, única, bonita”, “Y ahora qué” o el clásico tema de “Las Divinas”, que en los tiempos que corren cambió su letra y ya no se preocupan porque no entren “feas”, sino que el adjetivo fue cambiado por “perras” en todo el relato.