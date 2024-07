La polémica lista de recomendaciones que la familia de Darío le habría filtrado tras su salida de GH: el video

Se viralizó un polémico video sobre el accionar de la familia de Darío (Video: @FedeFlowersOK)

Luego de la salida de Darío Martínez Corti de Gran Hermano, quien se llevó el 77,3 por ciento de los votos contra Bautista Mascia que obtuvo el 22,7 por ciento, el reencuentro con su familia desató una fuerte polémica en las redes sociales. Esto ocurrió tras la difusión de un video inédito que mostró ese particular momento en el estudio.

Desde su llegada al canal de Telefe, el ahora exjugador quedó en el centro de la controversia debido a su seriedad al bajar del auto. Sin embargo, fue el abrazo con sus hijos y familiares lo que generó mayores críticas en X (antes Twitter). La cuenta de Fede Flowers reveló información que intensificó el debate.

“Los familiares de Darío idearon una serie de tips sobre qué le preguntarán los especialistas de El Debate y cómo debería responderles él después de su salida. Un familiar le escribió por WhatsApp a otro para que deje estas indicaciones por escrito en forma manuscrita, lo que provocó que, finalmente, el exGran Hermano se terminó llevando”, informó el periodista.

La polémica lista de recomendaciones de la familia de Darío de GH al salir de la casa (Twitter)

En el video se pueden ver manos de sus allegados intentando introducir un papel con las supuestas recomendaciones en la campera del exparticipante. Aunque la imagen es poco clara, las redes sociales comenzaron a especular con que Darío recibió algún tipo de ayuda. La familia del exjugador busca que esté preparado para el debate del lunes, donde deberá enfrentarse a los analistas de Gran Hermano para justificar su juego.

La publicación viral en redes mostró a una joven transcribiendo información recibida en su celular a un papel que, minutos después, entregó al recién eliminado de la casa. Entre las indicaciones que se leían en el papel estaban: “Tema: Virginia y lo que dijo de Pancho”; “Tema Coti Romero: aclará que con ella la mejor y que no quisiste dar a entender que te tiró onda, pero que te puso incómodo...”; “Virginia se puso en tu contra”; y “Furia te quiere”.

Esta situación ha generado un intenso debate entre los seguidores del reality, quienes cuestionan la transparencia del reencuentro y las posibles ventajas que Darío podría haber recibido para el programa de esta noche de lunes.

Quién es Darío, el último eliminado de Gran Hermano 2023

El hombre de 57 años logró volverse una sensación tras ingresar a la mitad de la competencia, como parte de la segunda tanda de participantes. Con una personalidad atípica y su historia de vida, el hombre no tardó en ganarse el corazón de los fanáticos. “Estoy casado hace 32 años. Vengo de una separación, pero hubo una reconciliación y acá estamos”, le comentó a Santiago del Moro al referirse a su vínculo matrimonial, del cual dio fruto cuatro hijos.

“No soy nivel chef, pero te hago lo que quieras a nivel hogar”, se explayó el competidor, quien reveló que trabajaba en el rubro automotor hace más de dos décadas y tiene una gran pasión por el arte culinario. Como resultado, esto fue una ventaja para la casa luego de bastante tiempo comiendo mal.

Darío se convirtió en el último eliminado de Gran Hermano 2023 antes de la final (Video: Gran Hermano, Telefe)

En ese entonces dio a conocer su estrategia para comenzar a competir, la cual consistió en que lo “incorporen inmediatamente al grupo, el minuto ahí vale oro”. Para su sorpresa, Martínez Corti logró su cometido, ya que se ganó el afecto de sus compañeros por encima de los otros ingresantes, quienes tuvieron sus diferencias con el grupo original. Aunque esto no le hizo la estancia más pacífica que al resto, ya que vivió algunos enfrentamientos con Virginia Demo, a quien conocía de la juventud. Esto no le gustó para nada a una de las hijas de la humorista, quien señaló en paralelo: “Por ahí Darío se quedó con ganas y está arrepentido ahora. A mi papá no lo conoce, solo a mi mamá, él le vendió un auto. Tenía ganas de bardear”.