Juana Viale sacó a relucir su lado deportivo y cumplió una meta: de qué se trata

La presentadora se animó a probar su lado deportivo y alcanzó una meta que le parecía imposible (Instagram)

Sin duda, Juana Viale tiene un lado aventurero, demostrado tras su odisea trasatlántica con fines ecológicos. La conductora regresó a sus compromisos laborales, siendo los almuerzos televisivos uno de estos. No fue impedimento para que siga dando rienda suelta a sus pasiones, lo que dejó en claro tras probar su estado físico y correr una maratón.

Con los sentimientos a flor de piel, la nieta de Mirtha Legrand compartió su gran hazaña a través de las redes sociales. “Mi alma y yo”, expresó en una imagen donde se la pudo observar con una gran sonrisa en su rostro y ataviada con un conjunto deportivo. Además, resaltó la pintura de un colibrí en la pared, con el cual posó ante la cámara.

En la siguiente historia de su Instagram, Juana se refirió con orgullo el haber completado una maratón cuya distancia pensaba que era imposible para ella. “Ni yo me lo creo. Lo más cerca que estuve del 15 fue cuando iba a Benavidez”, comentó con humor en referencia a una línea de colectivos, mientras señalaba con sus manos el número que alcanzó a correr, el cual la dejó llena de sorpresa y entusiasmo luego de sacar a relucir su lado deportivo.

La presentadora se lució ante la cámara, tras correr 15 kilómetros (Instagram)

Con una gran sonrisa, Juana celebró su objetivo alcanzado (Instagram)

Cabe mencionar que esta no fue la primera vez que participa de una maratón. Unas semanas atrás, Viale demostró los primeros indicios de su pasión, adquirida por su novio, Yago Lange. Desde ese entonces, su contenido adquirió un nuevo tema: el running.

La pasión por el deporte surgió gracias a su pareja, quien la acompañó en su último viaje (Instagram)

Según la propia conductora, esta pasión ocupará parte de su año (Instagram)

“Objetivo: corre caminos...hoy primeros 12 kilómetros. Se vienen grandes desafíos (más)”, reveló en una foto donde se lució junto a una imagen de un personaje Looney Tunes, perteneciente a la serie El Coyote y el Correcaminos. Por si fuera poco, su meta para este año fue fijada en los 33, que asegura que lo conquistará en “las cuatro estaciones”, tal como mencionó en otra de sus publicaciones en la plataforma social de Meta.

Juana le contó a su abuela cómo fue su viaje por el Atlántico.

A principios de abril, la actriz se ausentó de su ciclo para embarcarse en un viaje de casi 30 días. Legrand, quien desde hace décadas lleva adelante las mesazas de la televisión, decidió reemplazar. La añoranza hacia su nieta quedó en evidencia, en especial cuando ella le contó sus aventuras en el océano en medio de uno de sus programas.

Juana Viale mantuvo una charla telefónica con su abuela y habló de su viaje (Video: Almorzando con Juana - El Trece)

“Quiero decirte que te he reemplazado con todo el amor y cariño”, aseguró la diva de los almuerzos, que explicó que lo intentó “lo mejor posible, pero quiero que vuelvas prontito”. Por su parte, la nieta de la anfitriona se mostró agradecida por el gesto y respondió sus inquietudes respecto a su viaje. “Tiene riesgos, pero nos cuidamos entre todos, como cualquier cosa en la vida, pero, ¡qué lindo tomarlos!” confesó en ese entonces.

En cuanto a su bienestar, Viale despejó cualquier tipo de preocupación y comentó: “Estoy muy bien de salud, estamos comiendo muy bien. Ayer tuvimos tormenta a la noche, así que aprovechamos a ducharnos con el agua de lluvia. Todo muy lindo, pero lamentablemente se ve bastante plástico en el andar, vemos bolsas, cajas, bidones, mesas, increíble. Pero después hay cosas muy bellas como los peces voladores, belugas, delfines que te acompañan. Ahora, que nos acercamos a la costa, hay más pájaros, diferentes especies de gaviotas. Una experiencia inolvidable”.

También le confesó que estuvo varios días sin ver tierra firme, por lo que fue bastante fácil que perdiera “la noción del tiempo”, lo que llevó a que no pudiera asegurarle cuánto tiempo estuvieron viajando. Pero, entre risas, le confesó: “En tres o dos días estaríamos llegando a Brasil”. Y, respecto al pedido de su abuela de regresar a su rol de conductora, sentenció: “A la Argentina cuando llegue a tierra me tomo un avión, me clavo los tacones de aguja, me pongo los vestidos de (Gino) Bogani y vuelvo”.