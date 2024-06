Las lágrimas de Josefina Pouso al hablar con Thelma Fardín tras la condena a Juan Darthés: “Se hizo Justicia por todas”

Josefina Pouso se emocionó y rompió en llanto al hablar del fallo judicial de la intérprete (Video: Intrusos - América)

El martes por la tarde en Intrusos (América), Thelma Fardín habló sobre el fallo judicial contra Juan Darthés, quien fue condenado en Brasil a una pena de seis años por abuso sexual. La conductora del ciclo, Flor de la V, lo calificó como “algo muy importante que le va a cambiar la vida a millones y millones de mujeres en la Argentina, además de toda Latinoamérica”. Claramente, hay algo que muchas guardamos, muchas mujeres hemos sufrido violencia y esto de verdad siento que cambia para siempre este paradigma del abuso deshonesto”. En ese marco, Josefina Pouso aprovechó para referirse al hecho y se conmovió al hablar al respecto.

“Todas nos emocionamos con este fallo y creo que ninguna lo esperaba”, comenzó diciéndole la panelista a la actriz, quien salió al aire a través de un móvil. “Y lo que dijo Flor respecto a esto que marca un precedente muy importante a las mujeres de toda Latinoamérica, sobre todo en la relevancia del relato, el testimonio de la víctima y del tiempo de la denuncia, esto es muy importante porque todas nos quedamos, muchas nos quedamos sin hacer…”, continuó, pese a que debió cortar su discurso al notar cómo le caían las lágrimas.

Fardín, quien no podía ver lo que ocurría en el estudio, acotó: “No te escuché la última parte, Jose, se me cortó…”. Pouso se compuso luego de unos segundos y le explicó: “Porque me quebré. Es difícil, es muy difícil y sentimos que a través de este fallo se hace Justicia por todas”. Al escuchar las emotivas palabras de su compañera, la presentadora sumó: “Hay cosas que no pueden prescribir, las violaciones y abuso no pueden prescribir. Acá existe el fallo Piazza, que hay que modificarlo porque hemos escuchado a un montón de personas, porque cada uno habla cuando puede, no cuando quiere. Por más que la Justicia le dé seis años a Darthés, el dolor sigue, no basta con la palabra de uno, basta con que la Justicia diga ‘sí, es culpable’.

Una vez que se aseguró que podía volver a hablar, Josefina completó: “Muchas veces en el momento en que una es la víctima no lo sabe, lo reconoce después cuando tiene la información y la madurez suficiente porque no reaccionó porque pensaba que era lo correcto, tenía miedo, pensaba que nadie le iba a creer. Por eso es tan importante que una pueda denunciar, que esto se modifique de una vez por todas. Por eso el fallo de Thelma es tan importante”.

Vale recordar que la periodista denunció a Roberto Pettinato, con quien compartió programa en televisión. “Cuando yo trabajé con él nada de eso salió a la luz, cuando intenté hablar de eso me callaron, en dos minutos, pero después cuando las mujeres empezamos a contar lo que nos sucedía, otras empezaron a contar su experiencia con él, enseguida vinieron los que se acordaban de que en algún momento yo dije algo similar”, comentó en su participación en PH: Podemos Hablar (Telefe), el programa que conducía Andy Kusnetzoff, a mediados de 2022. “Muchas no pudimos hacer la denuncia, yo había ido a un estudio de abogado y me dijeron que lo que yo tenía, que eran unos emails y mensajes de texto, no eran suficientes, que iba a quedar todo en la nada”, explicó la periodista en ese entonces.

También había relatado lo ocurrido a principios de 2018, en su paso por el estudio de Pamela a la Tarde, el programa que llevaba adelante Pamela David por la pantalla de América. “Yo en su momento creí que era parte de lo que tenía que bancarme por estar en televisión, por estar en un programa en el prime time, por tener la pantalla que supuestamente estaba empezando a tener. Porque como él me había hecho el mote de piernas yo me tenía que bancar todo lo que tenía que bancarme porque tenía que estar agradecida”, señaló.