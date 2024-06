Las emotivas palabras de Jean Pierre Noher tras la muerte de su exesposa: “Nos deja la más bella”

Jean Pierre Noher despidió a su exmujer tras su fallecimiento (Instagram)

“Chau Patri, aquí nos dejás tu huella imborrable llena de enseñanzas, lucha, humor, sabiduría”, escribió Jean Pierre Noher en una sentida publicación en su cuenta de Instagram. Con estas palabras, el actor despidió a su expareja, Patricia Saltzman, quien falleció en la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro. “Te fuiste en paz, rodeada de todos tus amores, nuestro hijo, tu hermana, nuestro nieto, toda la familia que te ama, cantidad de verdaderos amigos fieles y la admiración y el respeto de todos. En tu casa, en Bariloche: tu lugar en el mundo. Nos deja la más bella, quedás en nuestro corazón por siempre. Como escribió Michel: se fue la mejor de nosotros”, describió Noher con un emoji de un corazón negro.

Las emotivas palabras de Jean Pierre Noher tras la muerte de su exposa (Instagram)

Su mensaje estuvo plagado de recuerdos, volcados en varias imágenes de Patricia, en donde se la pudo ver en diferentes momentos de su vida. Con el actor y el hijo de ambos, Michel Noher, en la playa, en lo que parecía una tranquila tarde de charlas y mate. En otra foto, el actor mostró a Patricia, de joven, y en otra se lo vio a él paseando con su exmujer, tomados de la mano, cuando ambos eran pareja. La última fue un paisaje con el lago Gutiérrez de fondo, en un atardecer, haciendo alusión al lugar en donde vivió siempre la licenciada en educación, y donde falleció, rodeada de sus afectos más cercanos.

Jean Pierre Noher homenajeó con una fotografía a su exmujer recientemente fallecida (Instagram)

Cabe recordar que Michel Noher, el único hijo de ambos, también es actor. Junto a su expareja Celeste Cid tuvieron a su hijo Antón, de 7 años. En su cuenta de Instagram, el artista también despidió a su mamá. “Se fue la mejor de nosotros”, escribió en una historia en donde se lo ve junto a su madre, mirando a cámara, los dos con sus ojos claros en primer plano. En otra, Patricia de niña, con uniforme de la escuela. “Te amo, siempre”, destacó.

Las palabras de Jean Pierre Noher para su exmujer tras su fallecimiento (Instagram)

Jean Pierre y Patricia se separaron cuando Michel era muy chico y por ese motivo el joven se quedó al cuidado de su madre, en Bariloche. De esos primeros años, alejado de su papá, el actor los recuerda con nostalgia. En una entrevista para la revista Hola, había relatado: “Me crié en Bariloche y vine a Buenos Aires a los 17 años y me reencontré con él y con toda mi familia, porque yo estaba allá solamente con mi mamá”.

Michel Noher despidió a su mamá Patricia, quien falleció recientemente (Instagram)

Con un paisaje de Bariloche, Jean Pierre Noher despidió a su exesposa, quien falleció en esa ciudad (Instagram)

Jean Pierre Noher interpretó a Fernando De La Rúa

Hace unos meses, Jean Pierre Noher se destacó por la interpretación del expresidente Fernando De La Rúa en la serie Diciembre 2001. Su actuación protagónico fue aplaudido por la crítica y por el público. En diálogo con Teleshow, el actor se refirió a su trabajo: “Los actores siempre decimos lo mismo: que no somos imitadores. Lo que intentamos es recrear el personaje tratando de no traicionar el imaginario de la gente, para lo cual (en este caso) te podés valer de, por supuesto, la pelada o la nariz chupete, encontrarle la energía particular que tenía De La Rúa en ese mes fatídico y dramático que fue diciembre de 2001″.

“Yo soy un actor que, por lo general, construye de afuera para adentro. Le pedí a Ruth Fischerman, la vestuarista, que me hiciera los trajes más grandes, que me quedaran un poco holgados para estar más flaquito. Todo eso ayuda. Pero en el caso de De la Rúa era muy riesgoso porque había sido muy bien imitado por Freddy Villarreal, pero no era la propuesta ni de Benjamín Ávila (el director de Diciembre 2001) ni de nadie. Teníamos cada uno de los actores que enfrentarnos a ese desafío”, explicó en aquel momento.