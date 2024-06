Juan Darthés fue condenado tras la denuncia de Thelma Fardín: la cronología de los hechos

Thelma Fardin brindó una conferencia de prensa tras el fallo del caso Darthés (RS Fotos)

Durante la tarde del lunes se conoció que la justicia brasileña dictó una sentencia de 6 años de prisión en régimen semiabierto contra el actor Juan Darthés, tras la denuncia presentada por la actriz Thelma Fardin por los hechos ocurridos en Nicaragua en el año 2009 en momentos en que ambos se encontraban de gira en el marco de la promoción mundial de la ficción Patito Feo.

Tras el fallo, desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices se publicó un comunicado que lleva por nombre Justicia para Thelma. En él, detallan: “La decisión de nuestra compañera de denunciar el delito y la labor de quienes debían investigar y sancionar muestran que la violencia contra las mujeres, históricamente invisibilizada, ha dejado de ser un problema privado para pasar a ser una cuestión de Estado”.

“Este fallo dictado en el país hermano nos enfrenta con los inaceptables retrocesos que en materia de políticas de género viene llevando a cabo nuestro gobierno, cuyo titular se ha expresado contra las mujeres y colectivos LGBTBIQ+, promoviendo la derogación de todas las medidas implementadas para garantizar la igualdad real y el reconocimiento de los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad, legitimando los discursos de odio y negando la discriminación y la violencia contra las mujeres”, expresaron.

Para finalizar, destacaron: “Acompañamos a Thelma en todas las instancias de esta lucha y ratificamos nuestro compromiso de erradicar la violencia de género en cualquier ámbito de la vida, y en la actividad artística, con el objetivo de lograr un mundo del trabajo libre de violencia y acoso”.

Tras la apelación, una nueva instancia llegó, y en las últimas horas la Justicia de Brasil revocó el fallo absolutorio de primera instancia y condenó por mayoría este lunes a Juan Darthés a 6 años de prisión por el delito de estupro contra Fardin. Por ello, se le impuso el cumplimiento de la pena en una cárcel de régimen semiabierto, sin embargo, el actor no irá preso, ya que tiene la chance de apelar el fallo condenatorio. En caso de que la condena quede firme ahí sí sólo irá a dormir al penal y puede salir de día”.

En charla exclusiva con Teleshow, la abogada de la actriz, Carla Junqueira, afirmó que “esto lo consideramos una victoria, consideramos la decisión de ayer un precedente muy importante, no solo para Thelma, sino para los casos de abuso sexual, al dejar en claro que la exigencia de pruebas físicas en caso de abusos es ilegal, va contra la legislación y la jurisprudencia. Ahora seguimos firmes, ellos van a apelar y nosotros presentar contra razones a esas apelaciones y esperar que la sentencia quede firme. Si tenemos que pelear hasta las últimas instancias lo haremos para que el precedente quede firme y no haya un retroceso en ese sentido” expresó Junqueira.

Cabe recordar que la denuncia inicial se presentó en la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género del Ministerio Público de Nicaragua el 4 de diciembre de 2018. Días después, el 10 de diciembre, la acusación tomó estado público en una conferencia de prensa apoyada por el colectivo Actrices Argentinas, donde Thelma detalló los hechos en un emotivo video: “El único actor adulto que viajaba en el grupo tenía 45 años. Una noche él me besó el cuello y yo le dije que no, me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo: ‘Mirá como me ponés’, haciéndome sentir su erección; yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me bajó el shorcito y me hizo sexo oral. Yo le seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo le dije: ‘Tus hijos tienen mi edad’, pero no le importó. Se subió encima mío y me penetró”, narró, y de allí surgió la consigna “#Mirácomonosponemos”.

Apenas dos días después, Darthés brindó un reportaje a Mauro Viale: “Yo estoy muerto; dos veces no me pueden matar, lo único que me interesa en este momento es decir mi verdad porque quiero que la gente la sepa: nunca hice eso, yo nunca violé y nunca acosé a nadie”, para luego aclarar: “No sé qué pasó con Thelma. Yo te puedo asegurar que ella golpeó la puerta de mi habitación para entrar porque quería cambiar la tarjeta porque no le funcionaba, y yo la saqué de mi habitación; yo le dije ‘¡Estás loca! ¿Qué te pasa? Tenés un novio, soy un tipo grande, y fui yo el que le dije que mis hijos tenían la misma edad que ella, pero, por Dios, ¿cómo puedo hacer una cosa así?”.

El proceso judicial se extendió por más de cuatro años, involucrando a tres países: Argentina, Nicaragua y Brasil. En este tiempo, Darthés se trasladó a Brasil, evitando la extradición amparado por la legislación brasileña que impide la entrega de sus ciudadanos por delitos comunes, según lo expuesto públicamente por su abogado Fernando Burlando.

Durante el juicio, que comenzó en noviembre de 2021, se presentaron pericias psicológicas y psiquiátricas realizadas a Fardin en tres países, las cuales confirmaron signos de trauma compatibles con violencia sexual. Sin embargo, la sentencia emitida en mayo de 2023 determinó que no había pruebas suficientes para probar el acceso carnal, a pesar de considerar “creíble” el testimonio de la víctima.

Fardin cuestionó entonces la decisión del tribunal. “Solamente el 1% de los casos de abusos sexual obtienen condena”, a la vez que reconoció: “El fallo dice que está probado el delito sexual, que me practicó sexo oral y que me penetró con los dedos. Entonces, ¿Qué esperan? ¿Qué le están pidiendo a las infancias, que se filmen cuando están siendo abusadas? Como no pudo decir que mentía, tuvo que decir que no alcazaba” sostuvo la actriz.