Coco Carreño habló tras cocinarle a Mirtha Legrand en la TV: cómo lo recibió la diva y el momento incómodo que pasó en el programa

Coco Carreño reemplazó a Jimena Monteverde en La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana (Video: El Trece)

Este fin de semana, en la mesa de Mirtha Legrand y Juana Viale, Jimena Monteverde no estuvo presente para deleitar a la conductora y a sus invitados con sus creaciones culinarias. La ausencia de la cocinera se debe a que se encuentra de viaje por Roma, lo que le impidió estar en las grabaciones de los últimos días.

Coco Carreño fue el encargado de reemplazarla, por un pedido especial de su colega y amiga. “Ella se tenía que ir a cocinar al Vaticano y me dijo ‘me gustaría que fueras vos el que me reemplace’. ‘¿Estás segura? ¿Te parece?’, le dije. ‘Sí, sos la persona indicada, hablé con la producción y quieren que estés’”, contó el chef en diálogo con Teleshow.

“Estaba nervioso, pero no lo pensé cuando respondí. Yo soy yo en todos lados con mi tranquilidad de siempre y mi seguridad porque soy así. Mirtha estuvo muy bien conmigo porque fue muy amable y me dio el espacio para nombrar a mi local, que lo tengo hace 12 años, pero hay gente que todavía no lo sabe”, explicó.

Coco Carreño junto a Mirtha Legrand (Foto: Captura de TV)

Carreño recordó un momento incómodo en el programa de Mirtha. “Nosotros aparecemos tres veces: la entrada, el plato principal y el postre. Cuando entré para el plato principal, la charla estaba muy picante porque Guillermo Francos estaba contestando a todo el mundo lo que le habían cuestionado en la mesa. Me quedé en la esquina con el platito al lado de Mirtha esperando que dejaran de debatir y, en un momento, ella se dio cuenta, me nombró y le dije ‘gracias’. Apoyé el plato y seguimos adelante, aunque me puse muy nervioso”, relató.

“Después llegó el momento del postre y pregunté si entraba o no, porque no quería molestar. Era una mesa muy política, pero me dijeron que Mirtha se quería despedir de mí. Me agradeció, fue muy cálida porque dijo que todo había estado muy bien. Hubo un feedback muy lindo y la verdad que me gustó”, comentó Carreño a este medio.

En otro tramo de la charla, el cocinero se refirió a su encuentro con Juana Viale, donde se permitió estar más distendido. “Había ido a su programa como invitado cuando murió mi papá en la pandemia para explicar cómo fue todo ese proceso de acompañamiento. Ya nos conocíamos y Juana es como más relajada, y también se deja llevar un poco más por las bromas. Estuvo todo muy bueno”, completó.

Juana Viale a Coco tras la ausencia de Jimena Monteverde: “Le estás serruchando el piso”

Coco Carreño en la mesa de Juana Viale

En ausencia de Jimena, Juana presentó a su reemplazo a Coco Carreño. “¿Qué pase nuestro nuevo chef? Qué bueno que estás acá. Un besito a Jime y… la fletamos…”, bromeó la conductora cuando el cocinero estaba por contar el menú del día. “Gracias por los servicios prestados”, añadió Carreño, agradeciendo la oportunidad de estar en los dos programas.

Juana continuó con el tono humorístico, preguntándole al nuevo chef: “¿Le estás serruchando el piso?”. A lo que Carreño respondió con humor: “Tengo el serrucho ahí atrás, no lo traje porque me prohibieron que lo trajera”.

Carreño detalló el almuerzo que había preparado para la anfitriona y sus invitados: María Eugenia “Uque” Sequeiros, esposa de Esteban Bullrich, Mariana Bendersky, Guibert Englebienne, Eleonora Wexler y Osvaldo Laport. “Tenemos hummus de remolacha con un baba ganush, que es una cremita de berenjenas. A algunos no se lo pusimos por las dudas, porque hay alguien que es alérgico a las berenjenas”, explicó el cocinero.

En ese momento, se supo que Osvaldo Laport tenía problemas al consumir ese tipo de alimentos, comentando: “Me ahogo, según si está pelada o no. Pero no va…”. El segundo plato consistía en un curry de pollo con arroz perfumado. “Y para dos personas de la mesa hacemos un curry con coliflor y vegetales”, añadió Carreño.

Juana Viale junto a Coco Carreño (Foto: Captura de video)

Antes de retirarse, el chef recibió una sugerencia humorística de Juana: “Que Jime ni vuelva y se tome vacaciones más largas”. También le preguntó cómo había sido la experiencia con Mirtha Legrand durante la noche del sábado, donde también le tocó cocinar. “Es un amor tu abuela, me tomó de la mano, charlamos y la pasamos divino”, respondió Carreño.

La relación entre Juana Viale y Carreño estuvo marcada por el buen humor y la complicidad, lo que hizo que la ausencia de la cocinera oficial fuera más llevadera. Monteverde, por su parte, continúa su viaje por Europa, contribuyendo con nuevo contenido para Escuela de Cocina. Este viaje le brinda una oportunidad para explorar nuevas tendencias y técnicas culinarias que seguramente enriquecerán su programa al regresar.

<br/>