Eva Bargiela se mostró junto a Gianluca Simeone en un programa de TV y confirmó su romance

Eva Bargiela y Gianluca Simeone se mostraron juntos

Durante los últimos días miles de rumores tuvieron como protagonistas a Gianluca Simeone, uno de los tres hijos de Diego CholoSimeone y Carolina Baldini, y Eva Bargiela, la modelo que en septiembre pasado se separó del dirigente político Facundo Moyano, por un presunto romance entre ambos.

Muchas veces los famosos no blanquean la relación públicamente. Pero, en este caso, lejos de ocultarse ocultarse, la modelo y el futbolista blanquearon su relación. Es que este miércoles se mostraron juntos por primera vez en televisión y asistieron a La Jaula de la Moda (lunes a viernes a las 19 horas por Ciudad Magazine) ciclo que conduce el Pollo Álvarez junto a Fabián Medina Flores y Claudio Cosano.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone juntos en un boliche

La cosa fue así a Eva la invitaron al programa para hablar de moda y detrás de cámara la estaba esperando su nuevo novio que es futbolista profesional y actualmente juega como delantero en el Tudelano para la Segunda Federación de España. Mientras ella salía al aire él la esperó detrás de cámara pero en un momento lo nombraron y la cámara lo apuntó directamente.

También, hace unos días y en medio de las miles de especulaciones, la modelo redobló la apuesta en su cuenta de Instagram y publicó la primera postal junto al futbolista. “Algunas de un finde feliz”, escribió para acompañar postales donde se la ve tomando sol en el río, en la previa de un asado y reflejando un importante atardecer. Ya de noche, apareció lookeada y lista para salir y cerró el álbum desde el asiento del acompañante de un automóvil, en el que aparecen una porción de papas fritas de una casa de comidas rápidas y una gaseosa. “La última fue el broche de oro”, destacó.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone compartieron la misma imagen y blanquearon que estaban juntos compartiendo ese plan

En simultáneo, el futbolista realizó su propio posteo con una escenografía similar al de la modelo. Aunque no se muestran juntos, el río, el muelle y las tonalidades del sol dan cuenta de que podrían haber compartido el fin de semana. Como rúbrica, Eva comentó en el posteo con una serie de corazones que dejaron en claro la situación sentimental que están viviendo.

Cabe destacar que en las primeras horas de este martes, las imágenes directamente se duplicaron, ya que ella subió a sus historias en esa red social una fotografía en que se puede ver dos cafés, uno con una decoración de corazón, además de unos huevos revueltos y un avocado toast, a la vez que dejó la ubicación, del lugar -una cafetería del barrio del Belgrano- y nuevamente la figura de un corazón. Esa misma imagen fue la que Gianluca compartió también en sus redes.

Eva Bargiela confirmó su relación con Gianluca Simeone

A su vez, hace unos días y en diálogo con Intrusos (ciclo que conduce Florencia de la V por América), Eva habló de la relación entre ambos, y si bien no quiso entrar en detalles, confirmó: “La verdad nos estamos conociendo, tenemos muy buena onda y no tengo mucho más para contar. De verdad, es eso”. En el mismo sentido, Bargiela dijo que no tiene nada organizado en el corto plazo con el futbolista, más allá de seguir conociéndose y afianzando el vínculo. “Nos llevamos súper bien, por eso nos gusta compartir planes”, aseguró, aunque esquivó la pregunta sobre quién había dado el primer paso para iniciar la relación. “No me acuerdo, perdí la memoria”, señaló entre risas, pero enseguida se puso más seria para hablar de su divorcio de Facundo Moyano.

“Eso ya está encaminado, lo están manejando los abogados porque hay cosas burocráticas que no tienen que ver con la relación. Estoy separada hace casi un año y esos son temas de papeles que no me corresponden a mí”, afirmó la modelo, que dio detalles de su vínculo actual con el dirigente político. “Es una persona que quiero y que siempre va a poder contar conmigo, como entiendo que yo puedo contar con él, pero hoy no tenemos diálogo, solo una relación de respeto”. Y cerró asegurando que ya había derramado suficientes lágrimas: “¿A alguien le quedan dudas?Lloré en todos los canales. Ya está”.