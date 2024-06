Mirtha Legrand habló de todo: el viaje de Juana Viale, la situación del país y su vínculo con Moria Casán y Susana Giménez

La palabra de Mirtha Legrand (Video: LAM, América)

Mirtha Legrand, una vez más, no eludió las consultas de los periodistas durante el desfile organizado por Claudio Cosano y se refirió a diversos temas ante la prensa presente. En primer lugar, se refirió a la travesía con fines ecológicos de su nieta Juana Viale, que la llevó a ausentarse del programa dominical durante un mes. Ante la pregunta de Santiago Sposato, cronista de LAM (América), sobre si le molestó la situación, la conductora respondió con sinceridad: “No, me parece raro, es algo que yo no haría jamás. Pero, bueno, son cosas de Juana que ella es una enloquecida de eso, de la naturaleza y hay que respetarla también, no hace daño a nadie”.

Luego, la Chiqui compartió su visión sobre la realidad del país: “Quiero que la Argentina vuelva a ser la de antes”. Cuando otro de los movileros le consultó sobre si era consciente que hoy por hoy es la comunicadora más incisiva cuando hace notas, Mirtha admitió: “Sí, soy consciente, absolutamente. Pero me encantaría que todo el mundo pregunte. No se hace daño a nadie, hay que saber responder nada más”.

Respecto a su estilo de entrevistar, Mirtha enfatizó: “Yo no agredo a nadie, yo no agredo. Digo lo que pienso y digo realidades, cosas que yo veo”. Y agregó: “Algunos se sientan y, de entrada, antes de salir al aire, me dicen ‘¿qué me va a preguntar?’. Y yo le respondo ‘no sé, lo que salga naturalmente’”.

Mirtha Legrand habló del viaje ecológico de su nieta Juana Viale: "Yo no lo haría" (Instagram)

En otro momento de la charla, se le preguntó sobre una posible visita de Susana Giménez a su programa, a lo que respondió: “No hablé sobre el tema, pero sí hablamos de otras cosas”. Respecto a la decisión de la diva de los teléfonos de terminar su obra en Uruguay y no en Buenos Aires, Mirtha dijo: “Son cosas personales de ella, pero sé que se cansa mucho en el teatro. No hablamos de televisión, solo de la salud, de los amigos y de sus perros”.

Cuando se mencionó el comentario que Moria Casán hizo en su programa de streaming al anunciar que no iba a ir más al ciclo de la diva hasta que Mirtha fuera al suyo, la conductora fue enfática: “No, nunca me invitó”. Sobre las críticas de la One hacia ella y Susana, Legrand expresó: “Nunca supe. Cuando me escribe es muy amorosa, me dice cosas lindas… El año pasado me regaló una corona divina como diciendo que soy ‘la reina’. Una corona que no usé porque me siento ridícula”.

Al ser consultada sobre si actualiza el sueldo de Nacho Viale por la inflación, Mirtha respondió con humor: “Nacho Viale gana muy bien”. Finalmente, cerró con un mensaje esperanzador para el país: “Seamos optimistas y miremos la vida de otra manera porque la Argentina está sufriendo y no quiero que sufra mi país porque yo también estoy sufriendo…”.

La polémica estatua de Mirtha

En junio del año pasado dio muchísimo que hablar la estatua que le dedicaron a Mirtha Legrand en su pueblo, Villa Cañas, a modo de homenaje. Sin embargo, la diva no quedó conforme con la pieza de arte y terminó pidiéndole al intendente del lugar que la quite. Casi un año después se volvió a instalar la figura, pero la conductora manifestó en su programa su disgusto por cómo fue retratada.

Mirtha Legrand se lamentó por la estatua suya que volvieron a poner en Villa Cañás: "Yo no soy esa" (Video: La Noche de Mirtha, El Trece)

Pocos días después de que se muestre la escultura con algunos retoques que le realizaron para que logre parecerse más a la legendaria animadora, tanto las redes como la propia Chiqui coincidieron en que aun no ven el parecido. “Me da vergüenza decirlo. Se ha vuelto a reponer mi busto en Villa Cañás”, comentó, entre risas. “Es feo y a mí no me gusta”, aseguró.