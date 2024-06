Amalia Granata reveló cuánta plata le pasa de cuota alimentaria el Ogro Fabbiani por su hija Uma

Amalia Granata reveló cuánta le pasa de cuota alimentaria el Ogro Fabbiani por Uma (Video: Desayuno Americano, América)

Amalia Granata reveló este martes el monto de la cuota alimentaria que recibe por parte de Cristian El Ogro Fabbiani para su hija en común, Uma. “¿Querés que te diga cuánto pasa? 60 mil pesos por mes. Hasta hace un par de meses eran 30 mil”, lanzó la diputada provincial durante su visita al programa Desayuno Americano (América). Granata también destacó que durante 15 años ha sido ella quien ha asumido todos los gastos.

El tema surgió en el contexto de un debate sobre el conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, donde Amalia resaltó su decisión de priorizar la salud mental, tanto la suya como la de su hija. “Si no ella iba a ver la guerra que hay entre padres por plata”, señaló.

“Lo que él me pasa ahora es mínimo, para que quede asentado en la Justicia que él lo pasa”, agregó Granata sobre la cuota alimentaria. Respecto al presente laboral de Fabbiani como director técnico de Deportivo Riestra, admitió no estar al tanto de sus ingresos actuales.

Amalia Granata y su hija Uma (Foto: Captura de TV))

La diputada provincial enfatizó que los gastos cotidianos de Uma, como la merienda, la comida, la casa y los viajes escolares, los asume ella. “Pero la salud mental de mi hija vale más que la cuota alimentaria”, reiteró.

La diputada también habló sobre la deuda económica pendiente de Fabbiani. “Es mucha plata la que se debe. Tuvimos mediaciones. Él tiene una deuda de un convenio que se firmó en Rosario, sigue activa y es imposible de cobrar”, detalló, agregando que la cifra está expresada en dólares.

El día que Uma reconoció su pelea con Fabbiani

Amalia Granata brindó detalles sobre el actual vínculo entre su expareja y su hija adolescente, Uma. En una entrevista con LAM (América) el año pasado, la también panelista explicó que la relación entre Fabbiani y Uma ha sido distante en los últimos años.

Según la diputada, la falta de comunicación entre el exfutbolista y la adolescente ha persistido durante un período considerable. “Hace tres o cuatro años que no se hablan”, reveló, dejando en claro que la relación entre ambos no atraviesa su mejor momento.

Recordemos que en el 2023, la ausencia de Fabbiani en el cumpleaños de 15 de Uma generó controversia tras un fuerte mensaje del deportista en las redes sociales, lo que dio lugar a ciertas especulaciones. “Estoy enojada con él. Hubiese sido mejor si lo dejaba en privado, porque siento que fue innecesario el posteo. Podría haber hecho muchas cosas antes, como decirme: ‘Feliz cumpleaños’. Y no lo hizo. Pero bueno”, dijo Uma con la voz entrecortada.

Amalia Granata y su hija Uma hablaron del Ogro Fabbiani (Video: LAM, América)

El Ogro había hecho una llamativa publicación que luego borró. “23 de abril del 2008. A la distancia nacía mi primer hija mujer️, Uma. Desde ese día me iba a cambiar la vida para mejor. No sé si fui buen padre o mal padre, lo que yo creo es que siempre hice todo para que vos me ames como papá. La vida muchas veces te enseña a pasar tormentas aunque uno nunca sabe qué le puede tocar como padre y vos me enseñaste que siempre la verdad gana”, escribió junto a una serie de fotos con su hija.

Y siguió: “Hoy con 15 años solo espero que seas feliz. No importa otra cosa, solo tu felicidad. Tuve que pasar mucha mierda que no me merecía por dichos de gente nefasta. Y acá sigo de pie con una familia hermosa que me regaló la vida ya hace 10 años, con tres hijos soñados. Cuando amás a un hijo como padre separado te podés aguantar todo pero todo lo que toque vivir. Y no importa si sos hombre o mujer, siempre se sufre más de la cuenta porque muchas veces no podés estar ahí para ayudar. Te perdés miles de cosas al lado de tus hijos solo por estar separados”.

Finalmente, el Ogro concluyó de manera enigmática. “El tiempo siempre tiene la razón. Las mentiras no duran para toda la vida. La vida siempre es justa para el que dice la verdad. El tiempo te enseña hacerte fuerte. La vida hace 15 años ya me enseño que el verdadero amor existe y se llama Uma. Que siempre seas feliz hija, papá te ama”, cerró.