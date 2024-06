La emoción de Coni Mosquera al mostrar el crecimiento de Beltrán, el hijo que tuvo con Alejandro Fantino (Instagram)

El pasado 11 de abril, Alejandro Fantino y su esposa, Coni Mosqueira, recibieron con alegría a su primer hijo en común, Beltrán. Sin embargo, el bebé tuvo que ser ingresado en neonatología desde su nacimiento, marcando el inicio de un periodo de incertidumbre para la familia.

En medio de la preocupación, el conductor compartió con sus seguidores en redes sociales la evolución del bebé durante las siguientes semanas. Después de 19 días de angustia y espera, la modelo anunció en sus redes sociales que el niño había recibido el alta médica. Con una mezcla de alivio y felicidad, la pareja pudo emprender el camino de regreso a su hogar, ahora siendo tres.

En un emotivo posteo en Instagram, Coni expresó su gratitud hacia el personal médico que cuidó a Beltrán durante su estadía en la clínica y reflexionó sobre el difícil camino que atravesaron como padres primerizos, enfrentando el mundo desconocido de la neonatología. En palabras de Alejandro Fantino: “Ya nunca nada, en todo sentido, será igual. El papá y la mamá que nos lea sabrá que, cuando vino un hijo al mundo, nada es igual”.

Ahora, en casa, la familia Fantino-Mosqueira está lista para comenzar una nueva etapa, llena de amor, paciencia y aprendizaje, con Beltrán como protagonista principal. Es por eso que durante los últimos días, la flamante mamá no dejó de compartir diferentes imágenes del bebé donde va mostrando cómo creció en apenas estos dos meses.

Las imágenes de Beltrán, el hijo de Alejandro Fantino y Coni Mosquera (Instagram)

Las imágenes de Beltrán, el hijo de Alejandro Fantino y Coni Mosquera (Instagram)

Las imágenes de Beltrán, el hijo de Alejandro Fantino y Coni Mosquera (Instagram)

Las imágenes de Beltrán, el hijo de Alejandro Fantino y Coni Mosquera (Instagram)

Las imágenes de Beltrán, el hijo de Alejandro Fantino y Coni Mosquera (Instagram)

Las imágenes de Beltrán, el hijo de Alejandro Fantino y Coni Mosquera (Instagram)

Las imágenes de Beltrán, el hijo de Alejandro Fantino y Coni Mosquera (Instagram)

Las imágenes de Beltran, el hijo de Alejandro Fantino y Coni Mosquera (Instagram)

Las imágenes de Beltran, el hijo de Alejandro Fantino y Coni Mosquera (Instagram)

Las imágenes de Beltran, el hijo de Alejandro Fantino y Coni Mosquera (Instagram)

Las imágenes de Beltran, el hijo de Alejandro Fantino y Coni Mosquera (Instagram)

Las imágenes de Beltrán, el hijo de Alejandro Fantino y Coni Mosquera (Instagram)

Antes del nacimiento, a finales de marzo de este año, la pareja reveló el nombre de su hijo durante su baby shower. En ese momento, el conductor y su mujer realizaron un gran festejo en el que aprovecharon para comunicarle a sus seres queridos cómo se llamaría el pequeño.

Entre anécdotas, rica comida y distintos juegos, los esposos esperaron al final del evento, en la mesa dulce, para dar la noticia. Junto a una mesa decorada en la gama de los marrones, también una torta con un osito, nubes y muchas estrellas, dejaron registrado el nombre elegido para su hijo: Beltrán.

Antes de decidirse por este nombre, la pareja pasó por una variedad de opciones. La elección no fue muy sencilla para ellos. Desde que anunciaron que iban a ser padres de un varón se armó un debate. Como ambos son hinchas de Boca, en primera instancia se especuló con la posibilidad de elegir Juan Román, por Riquelme, a modo de homenaje para el ídolo y actual presidente del club Xeneize, aunque esta versión al final fue desmentida por los protagonistas.

En esa línea, el conductor confirmó que a su mujer no le gustaban los nombres que él proponía. “Coni me rebotó Áyax, Diomedes, Aquiles, Anaximandro, Anaxímenes, Demócrito. Yo quería Juan Román (Por Riquelme)…pero no se dio”, dijo en su momento el periodista en LAM (América).

“¡Un día con mucho amor! Gracias por tantos mimos. Familia y amigos”, comenzó diciendo Coni, tras publica un álbum de varias imágenes del evento en su cuenta de Instagram. “Gracias por este viaje de amor y de permanencia en lo único que importa en la vida”, escribió.

Por su parte, a través de esta misma red social, Alejandro también publicó otras imágenes del festejo y escribió unas palabras. “Esperando la llegada de una personita que viene a darnos amor y más amor. Acá con mi mamá, Chita, con la madrina Fabi y Leito, uno de mis hermanos de alma. Gracias princesa de mi alma Coni Mosqueira por este viaje juntos hacia lo eterno”, concluyó el conductor.