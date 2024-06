Sofía Calzetti, la novia del Kun Agüero, mostró su rutina de yoga embarazada de 7 meses

Sofía Calzetti, la novia del Kun Agüero, mostró cómo se prepara para la llegada de su hija (Video: Instagram)

A tan solo unos meses de que sea el gran día en el que conocerán a su primera hija juntos, Sofía Calzetti y el Kun Agüero viven la llegada de la beba con muchas ansias. La pareja atraviesa el séptimo mes de embarazo a la espera de Olivia, el nombre que tienen pensado ponerle a la pequeña. Fue con esa misma emoción que la modelo compartió el sábado pasado algunas fotos de cómo avanza su embarazo a través de las redes sociales.

Con un sobre, y un arreglo de flores rosas en su mesa, la novia del exfutbolista reveló las imágenes de una nueva ecografía. En la serie de diapositivas puede verse tanto la cara como el perfil de la beba. Luego, la pareja del Kun subió su foto en sus stories de Instagram, donde agregó un emoji con lágrimas en los ojos, dejando traslucir su felicidad por el momento que atraviesa.

Sofía Calzetti compartió en sus redes el avance de su embarazo (Instagram)

El arreglo de flores con el que Calzetti compartió las imágenes de su reciente ecografía (Instagram)

En el resto del carrusel, a modo de resumen del mes de mayo, Calzetti mostró también cómo transcurren sus días junto al exfutbolista. Días de playa, paseos en el mar y mucho ejercicio, son las claves de la pareja. Es que con el objetivo de prepararse de la mejor manera para el parto, la joven no descuida su físico y realiza todo tipo de entrenamientos.

Algunos son más bien tradicionales, como las caminatas a la orilla del mar. Otras, un tanto más intensas, como abdominales en una colchoneta o la práctica de boxeo. En esta oportunidad, la influencer se mostró haciendo una de las prácticas que más le fascina, según ella misma ha comentado en sus redes, el yoga. Con distintas poses, se la vio estirando diferentes áreas del cuerpo.

Hasta el momento, la pareja eligió Olivia como nombre para su hija (Instagram)

Cuando Sofía Calzetti y el Kun Agüero revelaron el nombre de su hija

Cabe recordar que a finales de marzo, la pareja sorprendió a sus seguidores al revelar el nombre que pensaba ponerle a su hija. En una nota con LAM (América), el Kun Agüero y Sofía Calzetti expresaron cómo lo decidieron. “Olivia es el nombre, pero puede que cambie. Yo creo que va a ser ese, aunque estoy indecisa. Faltan muchos meses por delante”, se sinceró Sofía en ese momento. “El problema estaba en que si era varón no teníamos nombre. Benjamín nos ayudaba a buscar nombres y me decía ‘pa, no encuentro’. ‘Mejor que sea nena’”, confesó el Kun sobre la ayuda que le dio su hijo, fruto de su relación con Gianinna Maradona.

Al comienzo, la pareja buscó ocultar la noticia del embarazo el mayor tiempo posible. En ese sentido, el exjugador reveló la razón. Allí fue el exfutbolista quien apuntó contra los medios que contaron la noticia de su embarazo. “Somos conocidos y yo sé cómo son las cosas. Lo dijimos antes porque uno nunca sabe. Los médicos nos decían que esperemos y que no digamos nada. Siempre están esas personas, gente que trata de decirlo antes de que salga”, disparó.

“El médico hasta que no hizo el último control, nos pidió que no lo digamos. Quiero destacar que en LAM lo sabía y no dijeron nada. La gente lo tiene que saber. Les quiero agradecer por esperar a que nosotros lo dijéramos y no cómo otros programas que se aprovecharon. No tengo problema en nombrarlos. Intrusos o esta ‘Poli no se cuánto’. Uno no sabe, las cosas pueden llegar a salir mal y después cómo les da la cara para decir ‘che, me la mandé’. Por suerte salió todo bien”, se despachó, mientras apuntaba contra el ciclo de Flor de la V. “Estamos contentos y muy felices”, resaltó.