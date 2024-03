El Kun Agüero y Sofía Calzetti hablaron de su embarazo y cómo se preparan para la llegada de su primera hija

Hablaron el Kun Agüero y Sofía Calzetti sobre su embarazo y la hija que viene en camino

En una nota con LAM el Kun Agüero y Sofía Calzetti dieron detalles de cómo marcha su embarazo, en la dulce espera de su primera hija juntos. La pareja estuvo invitada a la fiesta de cumpleaños de Yanina Latorre y desde allí hablaron sobre cómo viven esta momento tan especial.

“No lo dijimos antes por los tres meses prudenciales”, contaron a el ciclo de Ángel de Brito que estuvo en la gran celebración que dio la panelista en la casa de country que tiene en Pilar. Allí fue el exfutbolista quien apuntó contra los medios que contaron la noticia de su embarazo.

“Cómo les da la cara cuando después puede pasar cualquier cosa”, se despachó, mientras apuntaba contra Intrusos y la instagrammer Pochi de Gossipeame. Allí destacó que LAM conocía todo, pero no dieron la información antes de que ellos mismos lo difundieron.

Kun Agüero y Sofía Calzetti están entrando al cuarto mes de su embarazo (Foto: Instagram)

El exjugador y la modelo también contaron que el nombre para su hija será Olivia y que el deseo de todos en su entorno era rotundo. “Todo el mundo quería nena”, aseguraron de buen humor mientras aseguraban que en la elección pesó que aún no conocen en dónde se instalarán. “Es un nombre internacional y queríamos nombres así porque no sabemos si nos vamos a ir a vivir a Miami”, aseguró ella.

El streamer también dio detalles de cómo es su pareja como embarazada y contó que no tuvo antojos y que, por el momento, no tuvo que salir a la madrugada a comprar frutillas o algún otro tipo de comida. “Tuvo migrañas y nauseas”, reconoció, pero ambos coincidieron en que la empresaria no estaba teniendo demasiadas complicaciones.

Hablaron el Kun Agüero y Sofía Calzetti sobre su embarazo y la hija que viene en camino (Foto: LAM, América)

Noticia en desarrollo