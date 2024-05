Mario Massaccesi habló del caso de Jey Mammon y Lucas Benvenuto: “El mejor acto de justicia es repararse a uno mismo”

En las últimas horas Juana Viale regresó como conductora a Almorzando con Juana (El Trece), tras varias semanas embarcada en una travesía marítima con fines ecológicos y en su vuelta contó con la presencia de Jey Mammón en su ciclo, al igual que otros invitados.

Durante el programa, Jey terminó cruzándose con la periodista Valeria Sampedro por la denuncia de Lucas Benvenuto. Ese, sin dudas, fue el momento más fuerte del almuerzo cuando el artista señaló que pasó momentos difíciles tras la denuncia por parte del joven y volvió a asegurar que la Justicia lo declaró inocente, lo que dio pie para su encontronazo con la flamante conductora de Arriba argentinos. “No es inocencia, la Justicia no te declaró inocente, lo que determina la Justicia es que la causa prescribió. Hay una cuestión que excede lo que quiera pensar o creer cada uno. La causa no avanza porque la Justicia o el juez entienden que pasó mucho tiempo, el delito es viejo”, le dijo la periodista.

A raíz de esto, varias figuras se proclamaron al respecto, entre ellas Mario Massaccesi quien este lunes le dio una nota a LAM (América TV) y expresó su visión junto con un testimonio en primera persona. “A Lucas me dan ganas de abrazarlo. Yo creo que hoy el mejor acto de Justicia que uno puede tener es la reparación con uno mismo y me emociono”, comenzó diciendo el actual conductor de Cuestión de Peso y agregó: “Repararte vos para no depender de nadie”.

El polémico cruce entre Jey Mammón y Valeria Sampedro

”La víctima habla cuando puede porque nos enseñaron que eso había que mantenerlo en silencio. Todavía no se habla de los abusos intrafamiliares. Imaginate que los abusos y violaciones más frecuentes están dentro de las familias y en eso cerramos el pico con lo cual también somos bastante hipócritas, hay muchos más de los que uno cree y sin embargo, eso sigue siendo un tema tabú”, enfatizó el periodista.

Por su parte, Mario reflexionó sobre su vida personal: “El tiempo de muchas cosas que a mí me pasaron no era el mismo tiempo para hablar y me quedé sin decírselo a mi madre, por ejemplo, y es una deuda pendiente que yo siento“, sostuvo y concluyó: “Cada uno lo va haciendo con las herramientas que va teniendo. Yo elegí el amor para conmigo mismo que fue lo mejor que me pude dar. Aunque no lo sabía hacer, lo fui llevando a cabo como pude. Es posible salir desde el perdón y desde el amor”.

Habló Lucas Benvenuto tras la participación de Jey Mammon en el programa de Juana Viale

Unas horas después de que se emitió el programa de Jey Mammon en Almorzando con Juana Viale, el patinador habló desde sus redes sociales. Allí, a diferencia de otros momentos donde salió a cuestionarlo con dureza, prefirió contar cómo está hoy, se refirió a su “sanación” y, sin mencionarlo, soltó frases punzantes.

“Buenas. ¿Cómo están? Perdón que esté con la capucha, pero hace mucho frío en Ushuaia”, empezó contando, desde la ciudad que eligió para vivir el último tiempo, donde trabaja dando clases de patinaje sobre hielo. “Les quiero dejar este video que, seguramente, lo vaya a dejar dos o tres días y después lo borre, pero es simplemente para poder comunicarme con ustedes, con todas esas personas que me apoyan y que siempre me hacen llegar su amor para decirles que estén tranquilos, que yo estoy muy bien”, señaló, desde Instagram.

Lucas Benvenuto habló tras el cruce de Jey Mammon en TV

“Estoy en el fin del mundo, en Ushuaia, en donde quiero estar, con las personas que deseo estar y más abrazado que nunca, con un escudo humano muy fuerte de amor. No se preocupen, yo ya hace un tiempo decidí no ver más noticias, no actualizarme de nada”, aseguró. “Acabo de cumplir, y quiero que sepan esto, una de las primeras metas que puse en la lista para mi vida. No les puedo decir qué es porque es muy personal, pero acabo de cumplir una meta de vida”,detalló.

“Imagínense si después de todo lo que peleé tantos años en la Justicia, un tiempo en los medios y toda mi vida como para seguir enganchado de una historia que no tiene sentido y que es increíblemente cruel”, aseveró, sin mencionar al animador, luego de que su nombre se volvió tendencia en la plataforma X, tras la reaparición del conductor.

“Estoy rodeado de personas hermosas, rodeado del trabajo más hermoso del mundo que lo tengo yo y ya cumplí una meta de vida. Así que mi camino de ahora en más es ser feliz. Lo que pase de ahora en más va a ser el resultado de la vida. Cuando uno hace las cosas mal, la vida te devuelve como vos accionaste”, arrojó. “Ustedes saben cuándo apagar el televisor y cuándo no”, se despachó.

“Ya no tengo ganas de ponerme esos guantes de boxeo y salir a pelear de nuevo por mi verdad. Me cansé de pelear, pero no me cansé de buscar mi felicidad”, mientras sonreía y aseguraba que “esta sonrisa es la que me merezco”. “No me puedo desconcentrar, tengo que seguir sonriendo mientras otros agarran la lavandina”, comentó, filoso.