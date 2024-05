Lali Espósito se emocionó hasta las lágrimas con la fuerte historia de un participante de Factor X España

La participación de Lali Espósito como jurado en Factor X España, que en el país europeo se emite por el canal Telecinco, sigue dando de hablar. Es que la argentina se quebró en llanto al escuchar la fuerte historia de vida de un participante que asistió a la etapa de audiciones del reality show.

Al salir al escenario del programa, Tete Pineda expresó su alegría por volver a cantar tras una larga recuperación. A pedido del jurado, el cual completan otros cantantes como Vanesa Martín, Abraham Mateo y Willy Bárcenas, el muchacho contó de qué se trataba. “En un escenario me caigo al suelo y me diagnostican cáncer en la cabeza... Y estoy aquí para decirles que he vuelto a florecer, el pelo me ha crecido y a disfrutar con vosotros”, dijo el concursante quien, minutos más tarde y muy emocionado, hizo su audición al interpretar el tema “Soy afortunado” del cantante español Manuel Carrasco.

Mientras Pineda le daba rienda suelta a su performance, Lali se conmovió de inmediato. Tanto que en los primeros instantes, se le llenaron los ojos de lágrimas. Mismo sentimiento atravesó al resto de los integrantes del jurado y también al público presente, quienes le regalaron un efusivo aplauso al terminar su interpretación.

“Esto es un artista. Yo me acelero cuando algo me quiebra y me arranca el corazón, como tu lo has hecho. Me pongo en tu lugar, por lo que has tenido que pasar, la valentía que has tenido para venir un programa después de un momento tan difícil. Nos has demostrado esta noche que los tesoros más grandes del mundo no se compran”, expresó Vanesa Martín, la primera de las cuatro en tomar la palabra y quien consoló a Lali porque no paraba de llorar.

“Yo soy difícil de emocionar, pero no he podido aguantarme. Tu actuación fue una obra de arte”, dijo a continuación Abraham Mateo. A continuación fue el turno de la argentina, quien se quedó sin palabras y apenas pudo decirle: “Gracias, gracias”. Lali estaba muy quebrada por la emoción y no pudo continuar, por lo que le deció la palabra a Willy Bárcenas. “Fuiste muy generoso viniendo aquí y regalarnos esto. No tenemos palabras la verdad”, le dijo el cantante, quien luego presentó un video con saludos de los familiares y amigos del participante.

Así las cosas, y con todos los jurados llorando por la emoción, Tete Pineda recibió los cuatro “Sí” y avanzó de ronda en Factor X España.

Lali Espósito intentó seducir a un participante de Factor X España sin saber que tenía novia

La semana pasada, Lali había protagonizado un momento desopilante al elogiar a un participante en silla de ruedas. Se trataba de Oscar, un joven catalán de 23 años oriundo de Barcelona, quien se presentó en la tercera semana de audiciones del realilty y sorprendió al contar que se dedica al básquet de movilidad reducida. “Soy jugador profesional de baloncesto en silla de ruedas. También soy deportista paralímpico. He sido campeón de Europa y también he participado en las paralimpiadas de Tokyo”, contó en su presentación, provocando una sonora ovación de la tribuna del programa. Por otro lado, el participante dijo que si bien estaba muy concentrado y abocado a la competición, también pidió un permiso para ausentarse por unas horas y demostrar su talento como rapero.

Así, tras mostrar lo suyo, se ganó los elogios de Lali. “Siento que a veces se le quita mérito a los sonidos que vienen de la calle y los suburbios como es el rap. Y me encanta que lo hayas traído. Me parece super diferente”, consideró la autora de éxitos pop como “Disciplina” y “2 son 3″. Pero la cosa no quedó ahí, ya que la argentina sacó a relucir toda su picardía e intentó seducir a Oscar. “Y yo te voy a decir dos cosas. Una, sos catalán y dos, sos rapero. Un poco mi debilidad. Así que… Cuidado”, le dijo entre risas y con una mirada muy sugerente.

El participante le agradeció el cumplido pero también le puso un freno a las posibles intenciones de Lali. “¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias pero se me van a enfadar por allá atrás!”, le hizo saber el joven a la jurado, refiriéndose a que actualmente tiene novia. Muy rápida de reflejos, Espósito salió del momento con una divertida gambeta. “¡Ay, perdón! ¡Perdón!”. “Todo bien, eh. ¡Te juro! ¡Soy argentina! ¡Era un chiste!”, aclaró y se disculpó con la novia de Oscar, presente en el estudio y quien desde backstage coincidió con la argentina. “¡Yo la entiendo, es guapísimo!”, dijo ella. “Es guapísimo y rapero, hija”, le respondió la jurado con todo humor que la caracteriza. Finalmente, tras el momento divertido y a la hora de juzgar su performance, el joven rapero recibió de manera unánime el “Sí” de los cuatro jurados y avanzó a la siguiente ronda del exitoso reality show de España.