Lali Espósito intentó seducir a un participante de Factor X España sin saber que tenía novia

A lo largo de su destacado recorrido como actriz y cantante, Lali Espósito también resaltó como jurado en realities de música, como La Voz Argentina. Por estos días es parte de Factor X España (Telecinco) donde comparte mesa con sus colegas cantantes Vanesa Martín, Abraham Mateo y Willy Bárcenas y en la última emisión protagonizó un momento desopilante al elogiar a un participante en silla de ruedas.

Se trataba de Oscar, un joven catalán de 23 años oriundo de Barcelona, quien se presentó en la tercera semana de audiciones del realilty y sorprendió al contar que se dedica al básquet de movilidad reducida. “Soy jugador profesional de baloncesto en silla de ruedas. También soy deportista paralímpico. He sido campeón de Europa y también he participado en las paralimpiadas de Tokyo”, contó en su presentación, provocando una sonora ovación de la tribuna del programa. Por otro lado, el participante dijo que si bien estaba muy concentrado y abocado a la competición, también pidió un permiso para ausentarse por unas horas y demostrar su talento como rapero.

Así, tras mostrar lo suyo, se ganó los elogios de Lali. “Siento que a veces se le quita mérito a los sonidos que vienen de la calle y los suburbios como es el rap. Y me encanta que lo hayas traído. Me parece super diferente”, consideró la autora de éxitos pop como “Disciplina” y “2 son 3″. Pero la cosa no quedó ahí, ya que la argentina sacó a relucir toda su picardía e intentó seducir a Oscar. “Y yo te voy a decir dos cosas. Una, sos catalán y dos, sos rapero. Un poco mi debilidad. Así que… Cuidado”, le dijo entre risas y con una mirada muy sugerente.

Oscar, el participante de Factor X España que le gustó a Lali Espósito

El participante le agradeció el cumplido pero también le puso un freno a las posibles intenciones de Lali. “¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias pero se me van a enfadar por allá atrás!”, le hizo saber el joven a la jurado, refiriéndose a que actualmente tiene novia. Muy rápida de reflejos, Espósito salió del momento con una divertida gambeta. “¡Ay, perdón! ¡Perdón!”. “Todo bien, eh. ¡Te juro! ¡Soy argentina! ¡Era un chiste!”, aclaró y se disculpó con la novia de Oscar, presente en el estudio y quien desde backstage coincidió con la argentina. “¡Yo la entiendo, es guapísimo!”, dijo ella. “Es guapísimo y rapero, hija”, le respondió la jurado con todo humor que la caracteriza.

Finalmente, tras el momento divertido y a la hora de juzgar su performance, el joven rapero recibió de manera unánime el “Sí” de los cuatro jurados y avanzó a la siguiente ronda del exitoso reality show de España.

Las palabras de Lali Espósito en la TV española que muchos asociaron a su polémica con Javier Milei

Días atrás, y también en Factor X España, Lali emocionó a una dupla de participantes a la hora de destacar su performance arriba del escenario. La pareja, conocida en las redes como La Perra y el Cari, se presentó ante los integrantes del jurado del certamen. “A vos te conozco, sos una estrella de TikTok, ¿no? Y vos sos el novio”, consultó la artista, quien recibió una respuesta afirmativa por parte de los hombres. Luego de consultarles qué iban a realizar, uno de ellos explicó que cantarían “Revienta”, un tema de autoría propia.

Con atuendos deportivos y accesorios dorados a juego, los concursantes dieron todo de sí en la coreografía, mientras Espósito se levantó con sus compañeros en el jurado y se movió al ritmo del pegadizo tema. Esto llevó a que el público del reality show se sumara dando palmas y vitoreando a los hombres. Como era de esperarse, la letra no pasó desapercibida para la artista, quien le consultó el mensaje detrás de ella.

“‘Revienta’ es un himno contra la gordofobia para ver si podemos cambiar un poquito la mente de algunas personas que, al parecer, no le gusta algún tipo de cuerpo”, explicaron los participantes. “Me encanta, esta plataforma es única, como también las redes sociales, y en mi opinión lo han sabido usar muy bien. Los felicito”, señaló Lali en su primera intervención, antes de reflexionar sobre lo que acababa de ver.

La performance que emocionó a Lali Espósito en Factor X

“La presencia de ustedes significa mucho en un show tan masivo como este porque reivindica una palabra que no solo a veces está mal usada, sino que también se la apropia gente que no, que es ‘Libertad’. Así que los felicito por traer la libertad, la verdad, del corazón, a este escenario. Para mí, es un mega ‘Sí’”, expresó, visiblemente emocionada por el desempeño de la dupla, a quien aprobó con un “mega sí” en su veredicto.

Las palabras de la cantautora no quedaron en el estudio, sino que causaron un gran revuelo en las redes y las repercusiones llegaron hasta la Argentina. El énfasis en la palabra “Libertad” hizo que muchos lo interpretaran como un nuevo capítulo en su enfrentamiento con el Presidente Javier Milei, que comenzó cuando el entonces candidato de La Libertad Avanza (LLA) se impuso en las elecciones primarias y continuó una vez que ocupó su lugar en la Casa Rosada.