La emoción de Mirtha Legrand, a flor de piel: “Yo lloro por mi país”

La conductora expresó su angustia por la situación del país (Video: La Noche de Mirtha - El Trece)

En medio de una cena con tintes políticos, Mirtha Legrand compartió su mesa con algunas figuras del Gobierno. Entre las destacadas, Manuel Adorni y Roberto García Moritán, la diva de la televisión expresó su preocupación por el panorama actual del país en la última emisión de La Noche de Mirtha (El Trece). “Yo lloro por mi país”, expresó, al borde de las lágrimas, a la hora de referirse a los hechos ocurridos en la primera parte del año en curso.

Conocida por su lengua filosa, la conductora del ciclo no se guardó nada a la hora de dar su opinión sobre cómo se encuentra la Argentina. Esto no le gustó nada a sus invitados, quienes intentaron hacerle frente a los comentarios de su anfitriona. “Es que nosotros tenemos que hacer lo necesario…”, intentó explicar el ministro de Desarrollo Económico porteño. Pero, lejos de tener la oportunidad de desarrollar su idea, Chiquita lo cortó para dar su opinión.

Si bien intentó mantenerse firme, la conductora no pudo evitar mostrarse afectada a la hora de referirse al tema. “Yo lo que quiero es que nos cuiden a los argentinos, que nos quieran un poquito más, que nos amen, que se ocupen de nosotros, no de mí solamente. Hay que ocuparse”, expresó. “Pero, hay que ocuparse. La gente que está con el dengue, la familia que no puede pagar la vacuna, que no puede comer. Es terrible, hay que ser feliz en la Argentina. Yo lloro por mi país, eh, yo lloro”, señaló, angustiada, ante los dichos de sus invitados.

Mirtha Legrand reflexionó sobre la gestión del gobierno ante Roberto García Moritán (La noche de Mirtha, El Trece)

Pero eso no es todo, ya que tan solo unos minutos antes, Legrand se había referido al constante aumento de los servicios. Directo al vocero presidencial, ella reflexionó: “La gente no tiene para comer. Es imposible vivir con estos precios. No hay sueldo que alcance”. También había comentado sobre el transporte público, el cual señaló que no se encontraba en condiciones que justificaran el valor del boleto.

Angustiada, la conductora le expresó a los políticos al difícil panorama que se vive en el país (La Noche de Mirtha - El Trece)

En ese sentido, el marido de Pampita afirmó: “¿A vos te parece que en los países serios del mundo el problema es el aumento del boleto del colectivo?”. Lejos de dar el brazo a torcer con su opinión, Mirtha le explicó que no se encontraban en condiciones para su costo. Si bien Adorni intentó meterse en la discusión, la conductora volvió al debate con una fuerte respuesta.

“Que pongan los subtes en condiciones. Perdone que le recuerde, pero no tenemos los subtes en condiciones. Ayer, o anteayer creo, hay una línea que está funcionando pésimo y se paró en medio de la oscuridad, ¿ustedes se dan cuenta de eso?”, dijo la actriz en alusión al incidente que tuvo lugar el pasado lunes, cuando una formación de la Línea B quedó parado por horas por malfuncionamiento.

“Estamos trabajando a toda hora, todo el fin de semana, para mejorar la Ciudad y dejarla como los porteños se lo merecen. Por supuesto, no le escapamos a la coyuntura económica actual”, explicó el exlegislador porteño, quien se sumó al Gabinete de Jorge Macri en diciembre pasado. “Sí, pero del dengue no se ocuparon. De eso, no” “Fumigar no es una solución”, arremetió Roberto, quien fue respondido con un “el Gobierno no se ocupó”.

“Se hizo un gran trabajo con las limitaciones que tuvimos”, insistió el empresario gastronómico, quien fue secundado por Adorni. “Además, la prevención debió haber ocurrido varios meses atrás, pero no ocurrió. Y la vacuna se demostró que no era efectiva para evitar un brote”, expresó, por su parte, el vocero del Ejecutivo. Pero, una vez más, la anfitriona comentó la importancia de que el país se encuentre en orden y se cuide a la gente. “Hay que ser feliz en la Argentina, es una obligación”, sentenció.