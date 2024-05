Marcos Ginocchio reapareció en las redes luego de que Julieta Poggio hablara de su relación

El joven ganador del reality volvió al ciberespacio con una profunda reflexión (Video: Instagram)

Después de triunfar en la última edición del reality, Marcos Ginocchio decidió volver a su bajo perfil y alejarse del reflector de las cámaras. Pero esto no evitó que cada tanto su nombre vuelva a estar en boca de todos, y esto ocurrió en los últimos días, cuando Julieta Poggio se refirió a su breve relación. En medio de esta situación, el salteño reapareció en las redes sociales y aclaró su situación.

“Últimamente estoy recibiendo muchas preguntas de por qué estoy tan desaparecido de los medios. No es porque esté mal, ni mucho menos”, señaló el modelo en el inicio del posteo que realizó en su cuenta personal de Instagram. Despejando cualquier inquietud respecto a su decisión, continuó: “Quería contarles que estuve viviendo momentos hermosos junto a mi familia, la gente que amo, disfrutando todo lo que Dios me dio y me da. No siento que me falte mucho más, como dije al principio del programa no busco la felicidad en la fama, ni en las cosas materiales”.

Sosteniendo esa línea, el joven explicó que le es suficiente rodearse de sus seres queridos, por lo que no es necesario que sus fanáticos se preocupen ante su poca actividad en el ciberespacio. Incluso, adelantó que dentro de poco va a estar más presente, aunque para él, “lo más importante es disfrutando, haciendo lo que a uno le gusta y lo que ama”. “Lo único importante es ser feliz, no importa cómo y tratar de hacer feliz a la gente que uno quiere”, cerró en la publicación donde se lo ve montando un caballo en su tierra natal, lo cual le valió de más de 159 mil “me gusta”.

Alejado del mundo del espectáculo, el salteño se mostró disfrutando de su tierra natal

Como era de esperarse, la reacción por parte de los usuarios no tardó en hacerse notar y una catarata de mensajes se abrió paso en la sección del posteo destinada a ello. “Cuánto se te extraña, Marquitos”, “Un genio, siempre supo lo que quería y lo que necesitaba”, “Un pibe de buena madera”, “Uno que entendió todo”, “Vos entendiste todo”, fueron algunos de los comentarios que apoyaron la decisión por parte de Ginocchio de alejarse de la exposición mediática.

Pero otros no dudaron en referirse a su vínculo con Poggio, a lo cual dispararon contra el muchacho. “Escondiste una relación, es muy bajo eso”, “Lastimaste a la piba más angelada y buena del país”, “¿Y qué pasó con Juli?”, “Blanqueá tu relación con Juli Poggio”, expresó un sector de los usuarios de la red social a raíz de los comentarios de la exparticipante del certamen.

Cabe mencionar que desde el inicio de su temporada fueron señalados como una potencial pareja. No solo los televidentes los querían juntos, sino también el mundo del espectáculo. Alejado de ese ambiente, Marcos hizo caso omiso a las versiones de romance y no confirmó nada al respecto. Pero la modelo suele hablar del tema, como lo hizo en una entrevista con un notero de LAM (América TV).

Julieta Poggio confirmó que estaba enamorada de Marcos Ginocchio y él de ella no (Video: LAM - América TV)

“Para mí ya está todo súper superado, ya se cerró esa historia. Con Marcos hablamos siempre y hay buena onda. Todo se dio como se tuvo que dar, pero no quiero hablar más del tema. Fue algo a lo que le di mucha vuelta, mucho tiempo, y para mí ya está cerrado”, expresó la analista de Gran Hermano en la nota que dio para el ciclo de Ángel de Brito.

En ese sentido, sumó: “Cada uno es como es. Yo respeto como es él y él respeta como soy yo, así que ya está”. Pero el movilero del programa no se quedó satisfecho y fue por más al consultarle si habían llegado a enamorarse. Mientras que la rubia señaló que el salteño no, ella confesó que llegó a tener fuertes sentimientos por su pareja: “Sí, sí, pero ya está. Es que yo no puedo mentir, te juro. Lo puedo decir ahora que ya lo sané y lo superé, pero sí, bueno, me costó mucho. Todo se dio como se tuvo que dar, de verdad. Ya está”.