Matías Defederico reapareció en TV para hablar sobre su acuerdo con Cinthia Fernández y ella lo cruzó: “Me dijo ‘querés meter un macho’”

Matías Defederico habló sobre el acuerdo judicial al que llegó con Cinthia Fernández

Hace una semana Cinthia Fernández celebraba que después de muchos años de una batalla judicial y mediática con Matías Defederico, su exmarido, por la cuota alimentaria de sus tres hijas habían llegado a un acuerdo que consistía en que la bailarina se quede con el 50% de la casa, donde vive con las nenas, que le pertenecía a él en concepto de la deuda que mantenía. Ahora él dio una entrevista en Secretos verdaderos que terminó enojado a la panelista de LAM.

“Un poco de paz después de tanto. En algún momento se tenía que dar un corte a todo lo que estábamos viviendo. Las nenas, sobre todo, y nosotros. La familia que está atrás, la viejo y el viejo, los abuelos y los amigos”, aseguró el futbolista al ciclo de Luis Ventura. “Mi mamá me dijo ‘si a vos, hijo, esto te da paz, a mí también’”, contó.

“Creo que fueron muchos años y no iba cerrando nunca la herida. Cada día era más. Ver esta lucecita al final del túnel, que gracias a Dios la pudimos concretar, ojalá que sea para bien y que podamos crecer de ahora en adelante como familia que somos”, señaló en el ciclo de América, mientras descartaba que con Cinthia pueda tener un vínculo más cercano.

Matías Defederico estuvo en el ciclo de Luis Ventura tras su acuerdo con Cinthia Fernández (Foto: Secretos verdaderos, América)

“¿De acá en adelante imaginás una mesa compartida?”, preguntó el conductor. “No. Sí, un vínculo adecuado como tendría que ser siempre”, señaló, pero los dichos del deportista que terminaron molestando a su exmujer fueron en los que se refirió a quién dio el primer paso para que puedan acercar sus posiciones.

“Mis hijas no tienen edad para saber todo lo que pasó de un día para el otro. No te voy a mentir, pero estuvimos cuatro o cinco meses, por lo menos, craneando junto a los dos abogados esto porque no es algo que no se daba. Esto fue algo que yo se lo propuse a mi abogada y me dijo ‘Mati, es medio imposible adelantar cuotas alimentarias, no creo que te lo den’”, reveló.

“Yo le dije ‘Yani, no tengo cómo saldar lo que debo y me parece justo que ellas estén en paz por muchos años con la parte mía de la casa’”, afirmó. “Ella me dijo que lo iba a proponer, pero no sabía si iba a suceder porque es algo que no había sucedido nunca. Ahí lo trabajaron con Castillo, el abogado, pero fue mi abogada la que escribió los papeles”, apuntó.

Matías Defederico descartó que pueda tener una relación de cercanía con Cinthia Fernández (Foto: Secretos verdaderos, América)

“¿Lo de los 55 mil pesos que pasabas de cuota alimentaria es real?”, indagó Ventura. “Lo que pasaba en el banco sí, pero después yo tenía gastos extras de mis hijas”, respondió Defederico, mientras el periodista le daba la razón.

“Yo sé, me consta, porque vi los recibos y los supo mostrar en cámara Ángel de Brito, el programa donde hoy está Cinthia, vi recibidos donde se le pagaba a una niñera 1500 dólares mensuales. ¿Por qué se te maltrató tanto diciéndote que eras incumplidor?”, lanzó, el conductor del ciclo que también está peleado con Cinthia.

“Sí. Eso lo mantuve cuando me separé. El mensaje siempre fue erróneo. No es que nunca pagué, me quedé sin guita para pagar. Fue una cadena. Cuando me quedé sin plata y no pude pagar la cuota que yo tenía, que era por mes, todo esto a mí me sacaba laburo”, sostuvo el jugador.

“Me ha pasado de sentarme con un productor que me ofrecía ser panelista deportivo y me decían ‘Mati, la verdad nos encantaría que estés, pero tenés un trasfondo que al canal no le sirve y no nos gustaría en este tipo de programas cuando nosotros nos dedicamos a lo deportivo’. Todo eso fue haciéndose una bola de nieve que a mí me dejaba cada vez más apartado para conseguir los ingresos y saldar esa cuota”, se defendió.

Cinthia Fernández cruzó desde las redes sociales a Matías Defederico por decir que a él se le ocurrió el acuerdo al que llegaron con su ex

Al mismo tiempo, Cinthia Fernández irrumpió desde su cuenta de X, antes llamada Twitter, para criticar al padre de sus hijas. “¡No, bueno! ¡Me tapó el agua! Ja, ja, ja. Che, de onda ¡A no mentir! El acuerdo lo propuse hace muchos años y me contestaron ‘¿Para qué? ¿Para meter un macho en mi casa?’”, arrojó.

“¡Felicitaciones a mi abogado que propuso en conjunto con su abogada una coherencia para terminar esta tortura! Mentiras, no. Con la mejor, eh. Sin ánimos de conflictuar, pero me la hizo más que difícil durante años”, escribió, al cruce.

“La propuesta siempre estuvo y no era aceptada. ¡Y encima tuve que pagar para que acepten también! A terminar con el tema ‘que haya paz’ de una vez por todas que no son palmadas de felicitaciones sino son obligaciones. No empiecen de nuevo”, lanzó. “¡Ojalá algún día me dejen en paz y haya paz!”, concluyó desde la red social.