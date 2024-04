Cinthia Fernández dio detalles del acuerdo con Matías Defederico: “Es la primera vez que se dicta un fallo así“

Cinthia Fernández contó los detalles del acuerdo con Matías Defederico y aclaró que el conflicto legal llegó a su fin

Este viernes, Cinthia Fernández recibió una de las noticias más esperadas desde hace varios años. Tras un extenso tiempo de enfrentamientos sobre la custodia y manutención de sus hijas Charis, Bella y Francesca, finalmente llegaron a un acuerdo legal con su expareja Matías Defederico.

La bailarina se separó del exfutbolista en 2018 y desde ahí están enfrentados judicial y mediáticamente por la cuota alimentaria correspondiente a las gemelas Charis y Bella, de 10 años, y Francesca, de 9, las tres hijas que tuvieron cuando estuvieron juntos. Tras haber festejado la noticia que la recibió esta tarde por manos de sus abogados, a la noche fue invitada de panelista a LAM ciclo que conduce Ángel de Brito por América y dio detalles exclusivos de la resolución.

Ya más aliviada y luego de haber celebrado el final de su conflicto judicial a través de las redes sociales donde también expresó unas palabras al respecto, ahora la panelista contó que “está muy satisfecha con el resultado y que lo único que estaba haciendo era pelear por los derechos de las nenas). En ese sentido, ella se queda con la casa donde vive con sus hijas como pago adelantado por la cuota de los alimentos que les corresponde a las niñas hasta que tengan 18 años y sean mayores de edad.

“¡Se terminó la pesadilla, sí por fin!”, afirmó Cinthia en el programa de América y recordó: “Como alimentos, me pasaba 55.000 pesos. Los últimos dos años eran 55.000 pesos (por las tres). Hubo épocas en las que no me pasaba nada...”, evocó. Al escuchar su relato, Marcela Feudale le consultó si Defederico nunca había actualizado el monto de la cuota alimentaria. “No, no, para él, la inflación no llegaba. Vive en un mundo paralelo”.

Cinthia Fernández celebró el final de su conflicto legal con Matías Defederico

“La idea de esto es cerrar un conflicto porque a veces, hasta a mí, me rompía ser monotemática, de escuchar que era una vividora, cuando lo que hacía era luchar por el derecho de mis hijas”, enfatizó Fernández.

”En resumen, es un adelanto en concepto de alimentos”, aclaró por la reducción y explicó un poco más en profundidad: ”El panorama es éste: es una persona que no pagó alimentos y no los va a pagar. Entonces, ¿qué se hace? No tenés más remedio que embargar toda la vida... Y no, porque hoy, en la Argentina, tener una deuda de alimentos en pesos es el mejor negocio. Imaginate que en un día, pasé de que me debiera 40.000 dólares a que me debiera 20.000. Y la que se esfuerza y mantiene la casa, soy yo”.

Cinthia continuó su relato en el programa del que formó parte varias temporadas cuando se emitía por El Trece: “Esto se terminó. El cincuenta por ciento de la casa era mío y el otro cincuenta, de él. Ahora, el cincuenta por ciento de él, pasó a mi nombre. Y yo pagué una diferencia que se calcula sobre la deuda que tenía (Defederico, por alimentos), la deuda de alimentos que se estipula, haciendo un cálculo, hasta que las nenas lleguen a la mayoría de edad”.

En tanto, la panelista remarcó que ya hubo otras exparejas famosas que hicieron lo mismo acuerdos. “Pero ésta es la primera vez que se dicta un fallo. En otros casos, como fue el de Wanda (Nara) y Maxi (López), eran acuerdos privados pero pasó lo mismo”.

“Estoy contenta porque me aseguro la manutención de mis hijas con la propiedad de la casa”, remarcó Fernández muy feliz y cerró: “Y hay otra cosa -dijo-. Por ejemplo, si él choca y le embargan la casa, la que pierde soy yo, porque el único bien que tiene declarado para que yo pueda cobrar los alimentos de mis hijas, es la casa. Por eso era tan importante. Yo me puedo morir tranquila hoy, porque mis hijas tienen techo”.