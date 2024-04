Eduardo de la Puente se quebró al contar que le dieron el alta tras su internación por un ACV: “Pegó en el palo y salió”

La palabra de Eduardo de la Puente tras su internación por un ACV (Video: Instagram)

Cuando el lunes de esta semana Eduardo de la Puente anunció que estaba internado porque había tenido un accidente cerebrovascular durante el último fin de semana, sus seguidores se sorprendieron al verlo a él mismo comunicarlo desde su cama del hospital. Internado en el Sanatorio Los Arcos, De la Puente contó con sus propias palabras lo que le había ocurrido, a través de un video que subió a sus historias de Instagram.

Luego, al día siguiente, posteó una foto suya en el último día en que estuvo en la radio en la que trabaja, unos minutos antes de padecer el ACV. “No deja de ser muy fuerte saber que, al momento de esta foto, estaba sufriendo un ACV”, comenzó diciendo el excompañero de Mario Pergolini. Acto seguido, el periodista continuó con su relato en una publicación en su feed de Instagram. “Seguimos haciendo estudios y seguiré internado unos días pero la buena noticia es que no quedaron secuelas y, sobre todo, que recuperé gente que no debería haber abandonado jamás, incluyendo al más importante... “, afirmó sin agregar más datos al respecto. “Volveremos a encontrarnos en breve. Gracias a todos. Ah, sí: acabo de salir de una hermosa anestesia y estoy un tanto sensible”, expresó visiblemente conmovido.

Durante la tarde de este miércoles, las buenas noticias continuaron en las redes sociales del comunicador. Con otro video donde se lo pudo ver a Eduardo hablar a la cámara se lo escuchó y se lo vio en buen estado de salud. “Bueno, última información para este boletín: hace un par de horas me dieron el alta, ya con el tema del ACV, que por suerte, como me dijo hoy alguien, pegó en el palo y salió”, comenzó diciendo con alegría. “No han quedado secuelas pero obviamente ahora se viene toda una retahíla de estudios que tienen nombres que parecen temas de Spinetta. Pero bueno, habrá que cuidarse y etcétera”, dijo.

Eduardo de la Puente tuvo un ACV, pero se encuentra fuera de peligro

Luego, llegó el momento de los agradecimientos y con una profunda emoción, De la Puente se dirigió a sus seres queridos y a todos los que lo acompañaron en este corto proceso. “Quiero agradecer a mucha gente, a la gente del Sanatorio Los Arcos, que es increíble lo bien que me han atendido, increíble el profesionalismo que tienen, y el amor que tienen por su profesión”. Sin abandonar el buen humor que lo caracteriza, continuó: “A mi familia, puntualmente a mi mujer, Ana, que sigue siendo mi mujer, a mi suegra, Ana también, que sigue siendo mi suegra, a mi hijo Martín, a mi hermano Pablo, y a todo un montón de familia que por suerte he recuperado”.

Más adelante, contó cómo sigue su recuperación y dónde se encontraba. “También quiero agradecer muchísimo a dos amigazos que me están cuidando un montón, de hecho estoy haciendo convalescencia en su casa por un par de días, hasta que vuelva a salir a las pistas. Y quiero agradecerle también a toda la gente que se sumó y que me expresó su apoyo incondicional y expresó su amor. Desde las redes, desde Whatsapp, hay un montón de mensajes que no he contestado pero bueno desde acá quiero que sepan que me han hecho muy bien, me han hecho sentir muy bien, me han hecho sentir muy querido, me han ayudado muchísimo en esta recuperación”, sostuvo emocionado.

“Si todo va bien y si los estudios me lo permiten este sábado ya voy a volver a Rock and Pop, para hacer Clásico de clásicos y a retomar nuestra vida normalmente. Estamos de vuelta, pegó en el palo y salió. Hay que agradecerlo, y bueno, como dijo alguien hoy, evidentemente arriba no me quieren porque me han dejado acá abajo, por un tiempo. Muchísimas gracias por todo, de todo corazón, y de todo corazón en serio”, cerró visiblemente conmovido y con la voz quebrada.