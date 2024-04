La fuerte decisión de Flor Vigna tras su última charla con Luciano Castro: “Lloraron mucho”

El reencuentro de Luciano Castro y Flor Vigna: "Lloraron mucho" (Video: LAM, América)

Hoy los destinos de Luciano Castro y Flor Vigna están separados. La expareja estaría lejos de una reconciliación aunque, según contó Fernanda Iglesias, el actor sería quien estaría buscando una nueva oportunidad. Fue la periodista en LAM quien contó la emotiva última charla que tuvo la expareja y la decisión de la cantante de pasar por el sillón del tatuador casi en modo de catarsis.

“Tuvieron un encuentro después de la última vez que se vieron que fue en enero. Cuando se dejaron de ver, él se fue a hacer su obra de teatro y ella a hacer su introspección al Sur”, aseguró la panelista en el ciclo de América, mientras daba detalles de la emotiva charla que tuvo la expareja donde hubo lágrimas y sentimientos a flor de piel.

“Este miércoles, es decir antes de ayer, él fue a la casa de ella para llevarse sus cosas. Fue un momento terrible. Hablé con Flor hoy y me dijo ‘lloramos mucho, yo lo quiero mucho a él, pero no estoy para volver’. Parece que él quiere volver. Luciano querría volver, pero ella no. Ella me lo dijo”, reveló la periodista del ciclo que conduce Ángel de Brito, mientras Yanina Latorre lanzaba una picante opinión. “Para mí es al revés, sino él no va a buscar las cosas”, opinó.

Flor Vigna habría decidido hacerse un tatuaje en el abdomen tras su última charla con Luciano Castro (Foto: Almorzando con Juana, El Trece)

Mientras tanto Fernanda siguió brindando detalles de cómo fue el emotivo momento. “Me aclaró que se abrazaron, él lloró mucho, pero que no se besaron ni nada. Me aclaró eso. Después de todo ese momento terrible que vivió Flor Vigna, se fue a tatuar”, contó, sorprendiendo al resto de las “angelitas.

“Se tatuó toda la panza. Se puso como varias cosas. Me dijo que tuvo como un año muy intenso. Me dijo que era una sorpresa. Me dijo que se hizo toda la panza con figuras alegóricas a lo que vivió. Cuando me lo contó, me puso el emoji de la carita agarrándose la cara”, detalló Fernanda, mientras sus compañeras le bajaban el pulgar.

“No hay que tocarse la panza”, aseguró Marixa Balli, desaprobando la catarsis de Flor Vigna que canalizó a través de un tattoo. “No hay que tatuarse después de que te separás”, la siguió Cinthia Fernández. “Te hiciste un conejo y terminás con un rinoceronte”, lanzó, mientras que Yanina estuvo de acuerdo con sus compañeras.

“La panza no hay que tocarla. Cuando se te arruga y aparecen los rollos de la menopausia. Después metés panza y te queda un acordeón”, aseveró, mientras Fernanda ratificada la decisión de la actriz de sumar a su cuerpo un tatuaje. “Bueno ella tiene la panza chata. Se cebó. Son diferentes dibujos”, la apoyó.

Luciano Castro y Flor Vigna antes de su separación (Foto: Instagram)

Un día antes Sabrina Rojas, exesposa de Luciano Castro, había dado detalles de cómo a través de una comunicación telefónica pudieron limar asperezas con Flor. “Estuvo bueno. Hablamos. No quiero decir quién llamó a quién, pero empezó picante la cosa. Empezó picante y después logramos entendernos. Lo conseguimos. Hablamos como una hora y media”, había dicho también en LAM.

“Ella tiene una sensación de algo y yo le tuve que explicar el por qué de un montón de cosas y yo le pregunté por un montón de otras que tal vez no me cerraban a mí. Logramos entendernos”, señaló, sobre por qué Flor hablaba de que había podido tener una charla “sanadora”.

“Yo creo que hay cosas que no comprende… No sé si de la vida adulta, pero de la vida familiar. Tuve que ir un poco para atrás en mi historia con Luciano para que ella comprenda cosas del presente. Que hay cosas de mí con Luciano que son con él y que no tienen nada que ver. No me importa con quién esté Luciano. Si se lo tengo que decir, se lo voy a decir o se lo voy a reclamar. No tiene que ver con quién esté”, aseguró, a pura honestidad.

“¿Entendiste por qué ella dijo que se separaron por tu culpa?”, le preguntó Fernanda Iglesias. “Entendí la sensación que ella tenía. Por esa sensación yo le tuve que explicar un par de cosas que tienen que ver con el vínculo de madre y padre. Cuando lo escuché casi me muero. Me pareció un montón”, había dicho la exmujer del actor, con quien tuvo a Esperanza y Fausto.